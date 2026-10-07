Споры вокруг дальнейшей судьбы Кристы Пайк продолжаются: власти штата выносить помилование Пайк не хотят, общественники считают повторную казнь неправомерной. Фото: REUTERS + ingibitor/Shutterstock/Fotodom

Приговоренная к высшей мере наказания в штате Теннеси американка Криста Пайк, которая выжила, получив две смертельные инъекции, пришла в себя в больнице. После неудавшейся казни она провела в коме шесть дней.

Споры вокруг ее дальнейшей судьбы продолжаются: власти штата выносить помилование Пайк не хотят, общественники же считают повторную казнь неконституционной.

Между тем в США объявили о новой казни: впервые с 1945 года там расстреляют кадрового военного, майора Нидала Хасана, который убил 13 сослуживцев. Выбрать именно расстрел после истории с инъекциями Пайк решил министр обороны Пит Хегсет.

ЗА ЧТО РАССТРЕЛЯЮТ МАЙОРА ХАСАНА

В тех или иных штатах США разрешены разные виды смертной казни: из огнестрельного оружия, инъекционный, при помощи электрического стула, удушение чистым азотом через маску и повешение (оно последний раз применялось в 1996 году в штате Делавэр к убийце супружеской пары).

Если речь идет о так называемых «федеральных казнях», вынесенных судами на уровне американского правительства - как в случае майора Хасана, то могут применять первые четыре способа.

Майор, работавший военным психологом на базе Форт-Худ в Техасе, в ноябре 2009 года открыл стрельбу из пистолета и лишил жизни 13 сослуживцев. Мотивом стал его религиозный фанатизм - Хасан стал радикальным джихадистом.

Полиция его обезвредила, преступника частично парализовало. Военный трибунал приговорил его к высшей мере еще в 2013-м, но все это время слушались апелляции, и только 5 октября Трамп одобрил приговор. Хасана казнят в декабре на той же военной базе, где он устроил бойню.

ПЕРЕЖИЛА МУЧЕНИЯ

Криста Пайк совершила одно убийство - в 1995 году она с подельниками из ревности заманила 19-летнюю девушку в лес и зверски с ней расправилась. На теле жертвы вырезали сатанинскую* пентаграмму. Губернатор штата Теннеси Билл Ли отказал 50-летней женщине в помиловании. Она была вправе требовать замены смертельной инъекции на электрический стул, но не стала этого делать.

Криста Пайк во время судебного заседания по своему делу в 2007 году. Фото: REUTERS.

Между тем адвокаты Пайк заранее предупредили, что у нее аномально тонкие вены. Тюремные служащие долго не могли попасть в кровоток, первая инъекция не сработала, вторая тоже - яд оказался не в вене, а в окружающих тканях. Приговоренную отвезли в больницу, она впала в кому.

По словам врачей, которые передает USA Today , очнувшаяся Пайк не помнит, как оказалась в больнице и как происходила казнь.

30 марта 1996 года. Криста Пайк реагирует на вердикт суда - за жестокое убийство девушку приговорили к смертной казни. Фото: REUTERS.

Правозащитники считают, что новая попытка исполнения приговора будет неконституционной - 8-я поправка к основному закону США запрещает «жестокие и необычные» наказания. Робин Махер, исполнительный директор некоммерческой организации «Центр информации о смертной казни», говорит: «Я уверена, что Кристу не следует подвергать еще одной инъекции. Она уже пережила мучения в камере смертников».

«ПОЧЕМУ БЫ ОПЯТЬ НЕ КАЗНИТЬ»

Губернатор Теннеси назвал случившееся «трагедией» и отменил все казни в штате до окончания расследования. Чиновника, отвечавшего за применение наказаний, ждет отставка. Однако республиканец Ли (его партия выступает за сохранение в стране высшей меры) по-прежнему не собирается миловать Кристу.

Власти ссылаются на прецедентное судебное решение. В 1947 году осужденный на казнь на электрическом стуле чернокожий Уилл Фрэнсис выжил после электрошока (ему было 17 лет, молодой организм выдержал удар током). Однако Верховный суд США не стал спасать его от повторной казни, постановив, что произошел лишь «несчастный случай», за который никто не должен нести ответственности. На самом деле охранник, который настраивал орудие казни, был пьян.

В итоге Фрэнсиса казнили. * - Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено

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