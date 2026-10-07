Ситуация в Йемене приобрела новый расклад: хуситы пятятся под напором правительственных войск

Митинг хуситов в столице Йемена, Сане Фото: REUTERS.

5 октября правительственные войска Йемена развернули наступление на боевиков движения «Ансар Аллах», чаще именуемых хуситами. Цель: вытеснить их из захваченных ранее провинций и городов, включая столицу Сану, а также с побережья Красного моря в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Операция получила название «Рассвет Йемена». Правительственным силам помогают военные подразделения коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией. Некоторую поддержку оказывают и США, предоставляя йеменским властям разведданные.

Атака началась с налета на позиции хуситов порядка 100 истребителей, которым удалось уничтожить свыше 300 целей. В результате возвращен контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и округом Дхубаб (в юго-западной части страны). Ожесточенные бои идут и в провинции Таиз (регион на Юге Йемена). Йеменская армия рапортует, что за первые сутки операции в районе Таиза убиты около 100 боевиков, свыше 150 получили ранения.

В ответ на удары коалиции хуситы атаковали ракетами и дронами промышленные объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

С 5 октября правительственные войска Йемена развернули наступление на боевиков-хуситов Фото: REUTERS.

О том, как может дальше сложиться ситуация, в беседе с KP.RU рассказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По мнению эксперта, правительственная армия не слишком боеспособна. «Это - коалиция, сформированная из нескольких племенных группировок, - уточнил Багдасаров. - Ее опекают Саудовская Аравия, а ранее – еще и Объединенные Арабские Эмираты, это и есть армия Южного Йемена. О ее численности говорить трудно, поскольку значительная часть солдат в свое время дезертировала. Потом саудиты подбросили денег, а то раньше группировкам, входящим в эту армию, даже не платили. Сами они заявляют, что отмобилизовали около 100 тысяч человек».

Политолог полагает, что давать прогнозы пока преждевременно, потому что ситуация постоянно меняется. Многое будет зависеть от поддержки правительства извне. «Саудиты сами не горят желанием участвовать в наземной операции. Но они оказывают боевую поддержку с воздуха, - констатировал эксперт. – Турция и Пакистан также пообещали помощь, однако и им сподручнее разместить свои подразделения на территории Саудовской Аравии, чтобы избежать непосредственной вовлеченности в боевые действия».

Багдасаров подчеркнул, что Саудовская Аравия призывает и европейцев поддержать правительственные силы Йемена, в том числе из-за стратегического значения Баб-эль-Мандебского пролива. Однако пока осторожными заявлениями отреагировали только Франция и Британия.

«Иран делает для хуситов все возможное, - указал эксперт. - Активно помогает и ливанская «Хезболла», которая, имея опыт войны с Израилем, обучает «Ансар Аллах» тактике ведения боя, устройству партизанских засад. Но для Ирана имеется проблема логистики. Раньше Тегеран морем доставлял оружие, в том числе беспилотники и ракеты. Но после установления американской блокады Ормуза этот канал практически закрылся».