Таинственные норы на Луне: NASA начинает масштабное исследование

Нора на Луне под названием Мариус-Хилл, которую будут обследовать.

В NASA стартовал масштабный проект GIMLI по поиску пустот в недрах Луны, внутри которых можно было бы обустроить базы. И вообще – комфортно поселиться со временем. О чем речь?

Что скрывает нора, пока не известно

Идея Герберта Уэллса о том, что в недрах нашего естественного спутника можно жить, оказалась пророческий. Ну, почти. Он представил обитаемыми пещеры-катакомбы, расположенные глубоко под поверхностью Луны. Правда, «поселил» в них местных жителей – селенитов. Их встретили герои научно-фантастического романа «Первые люди на Луне», вышедшего в начале позапрошлого века, когда вера в то, что на Луне кто-то живет, была еще сильна.

С тех пор «концепция» немного изменилась. Селенитов так пока и не нашли. Но в NASA весьма серьезно настроены на то, чтобы упрятать в пещеры нашей космической соседки будущих ее «покорителей». Ближайшая цель - проверить, в самом ли деле они – пещеры - там существуют, как предполагают ученые. Достаточно ли обширные эти полости для того, чтобы вместить колонии? Ответы и должен дать проект GIMLI (Geophysical Instruments for Marius Lunar Pit Investigation). Люди, высадившиеся на Луну, непосредственно заглянут в одну из таинственных дыр-нор, обнаруженных на ее поверхности – в так называемый провал Мариус-Хилл (Marius Hills Pit), расположенный в центре Океана Бурь на видимой стороне нашего естественного спутника.

Исследовать нору поможет доставленное ранее – в ходе запланированных на 2028-2030 годы миссий - научное оборудование.

На Луне полно разнообразных нор, дыр и провалов. Всю кто-то изрыл.

Почти готовые жилища

Первые норы были замечены на Луне еще в 2009 году – их сфотографировала японский космический аппарат SELENE. К нынешнему времени известны уже около 300 подобных «объектов» - дыр-нор-провалов диаметром от 5 до 900 метров. Согласно наиболее правдоподобному предположению, под ними находятся так называемые лавовые трубы, которые представляют собой протяженные пустоты. Видимые на поверхности дыры были когда-то пробиты в пустотах крупными метеоритами.

Ученые предполагают, что так устроены лавовая труба и вход-дырка в неё на Луне.

Лунные лавовые трубы формировались потоками лавы, которые изливались более трех миллиардов лет назад - в то время, когда на Луне еще шла активная вулканическая деятельность. По мере продвижения, расплавленная порода затвердевала сверху, оставляя за собой пустые пространства в виде протяженных тоннелей.

Аналогичные тоннели встречаются и на Земле – там, где извергались и продолжают извергаться вулканы. Лавовые трубы находят на Гавайях, в Исландии, в Австралии, на Сицилии, на Галапагосских островах, на Канарах.

В земной лавовой трубе довольно просторно. В лунной может быть гораздо больше места. Фото: Summit Art Creations/Shutterstock/Fotodom

На нашей планете некоторые тоннели тянутся на десятки километров. На Галапагосских островах один из них достигает аж 65 километров в длину.

Диаметр земных тоннелей – порядка 30 метров. На Луне, где сила тяжести составляет всего шестую часть от земной, лавовые трубы могут достигать в диаметре нескольких сотен метров и тянуться на сотни километров.

Лунные лавовые трубы могут быть огромными, если они и в самом деле том существуют, как предполагают ученые. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Лунные тоннели защищены от солнечной радиации, космических лучей и колебаний температуры. Этим они и привлекательны для будущих колонистов. И строить много не пришлось бы – прикрыл сверху и порядок. Экономия времени и ресурсов.

Для обследования Мариус-Хилл ученые намерены использовать георадар, установленный на луноходе, гравиметр, измеряющий вариации в силе тяжести, которые наверняка имеются, если есть пустоты. Но главное: будет проведено сейсмическое зондирование. И составлена карта.

Пещерные люди

Предварительные результаты обнадеживают. В 2022 году зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) дистанционно обследовал некоторые норы с помощью тепловизора Diviner. Полученные данные продемонстрировали: температура в лавовых трубах не меняется ни лунными днями, ни лунными ночами, которые длятся примерно по 15 земных суток. Она держится примерно на одном уровне – примерно 17 градусов Цельсия. Прохладно, конечно, но жить можно. На поверхности же температура скачет в пределах от плюс 130 до минус 173 градусов Цельсия.

- Пещеры когда-то приютили наших далеких предков, обживавших Землю, - говорит Дэвид Пейдж (David Paige), соавтор исследования и руководитель экспериментов с радиометром Diviner. - Теперь людям, возможно, предстоит вновь пройти этот путь, превратившись в пещерных жителей, но уже на других планетах. И на другом технологическом уровне, конечно.

Руководить научной частью нынешних исследований NASA поручило Институту планетологии (Planetary Science Institute - PSI).

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