Диетические крайности ослабляют память: чем опасен дефицит соли

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Как дефицит соли бьет по памяти

В погоне за здоровым образом жизни можно попасть в ловушку радикальных ограничений. Одной из главных «мишеней» современных диет стала поваренная соль. Однако исследование из Китая, опубликованное в журнале Food Research International, показало неожиданный поворот. Как хронический избыток, так и дефицит соли в рационе одинаково сильно ухудшают кратковременную и долговременную память.

Эксперимент на мышах (с пересаженной микрофлорой человека) показал, что обе крайности бьют по гиппокампу - главному центру памяти в мозге. Правда, пути разные.

! Избыток соли провоцирует воспалительные процессы, системный окислительный стресс и разрушает полезную микробиоту кишечника.

! Острая нехватка соли не дает кишечным бактериям вырабатывать ацетат и жирные кислоты. Необходимые сигналы перестают поступать в головной мозг, из-за чего в гиппокампе падает уровень белков, отвечающих за пластичность нейронов и создание новых связей. Мозг теряет способность фиксировать информацию.

Доказано на людях: чем опасен полный отказ от соли

Эксперименты на мышах вполне перекликаются с миром людей. Более ранние крупные многолетние исследования с участием тысяч людей подтверждают, что чрезмерное ограничение соли бьет по памяти людей старшего возраста даже сильнее, чем ее переизбыток.

Вот, какие последствия были обнаружены:

- Ускоренное старение мозга (исследование 2025 года, США). Ученые 7,6 лет наблюдали за 1520 пожилыми людьми. Те, кто жестко ограничивал натрий (около 1,7 г в день), теряли память и сообразительность в разы быстрее тех, кто ел соль умеренно (около 2,2 г).

- Худшие результаты когнитивных тестов (проекты NHANES и Rancho Bernardo). Анализ здоровья людей старше 60-80 лет показал прямую связь: чем меньше натрия в крови или рационе, тем хуже человек справляется с тестами на запоминание слов и скорость мышления.

Что говорят российские эксперты?

Оксана Драпкина, академик РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России в пленарном докладе на I Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание - путь к здоровью нации» отметила, что один из ключевых принципов полезного питания это сбалансированное соотношение белка, цельных злаков, ограничение сахара и соли, но без крайностей.

По данным масштабного эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ и 6-летнего проспективного наблюдения, самые высокие риски дают две пищевые привычки: недостаточное потребление овощей и фруктов и досаливание/пересаливание.

- Сейчас питание - это инструмент, который должен помочь снизить хронические заболевания, физические ограничения, улучшить ментальное здоровье, продлить период здоровой жизни, - пояснила терапевт Оксана Драпкина.

То есть речь не про «обнуление» соли, а осознанный контроль без крайностей. Именно баланс позволяет одновременно защищать сосуды мозга и не лишать нервную систему необходимого натрия.

А зачем вообще соль нужна мозгу?

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии отмечают, что натрий - жизненно важный элемент, который помогает поддерживать нужное давление в тканях и - прохождение нервных импульсов. Полный отказ от соли без прямых медицинских показаний опасен. Исследователи фундаментальных механизмов работы мозга подчеркивают, что память держится на так называемом калий-натриевом насосе. Любой резкий перекос уровня этих элементов в межклеточном пространстве нарушает электропроводность мозга.

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Как посчитать «скрытую соль»?

По данным Роспотребнадзора, до 80 % всего нашего суточного потребления натрия приходится на «скрытую соль». Она изначально добавлена в продукты в процессе производства как консервант, фиксатор веса или усилитель вкуса.

Продукты-лидеры по содержанию скрытой соли (на 100 г):

- Сырокопченые колбасы и мясные деликатесы: от 2,5 до 3,5 г соли

- Твердые сыры: до 1,5–2 г соли

- Сосиски, сардельки, вареная колбаса: около 1 г соли

- Майонез и готовые соусы (особенно соевый): около 1 г соли

- Обычный магазинный хлеб: 0,5–1 г соли (съедая пару кусков хлеба, вы незаметно получаете пятую часть дневной нормы).

Как вернуть контроль над солью?

Чтобы защитить сосуды от перегрузки, но при этом не оставить свой мозг без важного натрия, будет полезно привить себе такие привычки.

- Читайте этикетки (внимательно). Производители часто указывают не соль, а «натрий» (Na). Тут есть простая формула пересчета: количество натрия нужно умножить на 2,5, чтобы получить реальную массу соли. Если на 100 граммов продукта приходится более 0,6 г натрия (или 1,5 г соли) - это продукт с высоким содержанием соли.

- Уберите солонку в шкаф. Не солите воду при варке макарон, круп или овощей. Досаливайте уже готовое блюдо непосредственно в тарелке, так рецепторы на языке быстрее улавливают вкус, и соли требуется значительно меньше.

- Откажитесь от «солевых бомб». Сведите к минимуму использование бульонных кубиков, чипсов, сухих завтраков и готовых магазинных соусов. Заменяйте готовые смеси специй (в которых соль часто идет на первом месте в составе) чистыми сушеными травами, чесноком или лимонным соком.

- Промывайте консервы. Если вы используете в готовке консервированную фасоль, горошек или кукурузу, откиньте их на дуршлаг и промойте холодной водой. Это снижает содержание добавленной соли в продукте почти на треть.

Полезное направление – сместить фокус в питании с полуфабрикатов на домашнюю еду и контролировать количество натрия самостоятельно. Как подчеркивает академик Драпкина, именно баланс, а не крайности, позволяет питанию работать как инструмент сохранения и когнитивного, и физического здоровья.

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