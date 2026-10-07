Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 8 октября:

1. Новости с передовой: сбиты 764 дрона

2. «Гори в огне!» — приказал командир «дезертиру»

3. Киевляне упали на рельсы в ночном метро

4. Старикам в Запорожье не место

5. «Фламинго» перебили ноги и крылья

6. Михалков объяснил украинскую ненависть к русским

7. Непомерный госдолг Украины ее угробит

8. Американцы увидели новую фазу войну в незалежной

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 8 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя до 260 боевиков. Поражены бронемашина «Тиса», 19 автомобилей и САУ «Богдана».

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: до 220 человек, американский броневик HMMWV и 15 автомобилей.

От действий «Южной» группировки украинские формирования потеряли до 155 военнослужащих. Подбиты бронемашина «Казак», 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

«Центр» выбил из рядов противника свыше 520 бойцов. Поражены семь бронемашин, 10 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.

«Восток» нанес ВСУ такой урон: до 255 солдат и офицеров, бронемашина, 11 автомобилей и две американские САУ «Paladin».

«Днепр» уничтожил более 30 националистов. Сожгли бронемашину, 22 автомобиля и американскую гаубицу М777.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы и 764 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 8 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

«Гори в огне!» — проорал командир дезертиру

Украинский командир с позывным Милан заставлял вернуться в окопы бойца с позывным Морж, который не хотел погибать. Боец кричал, что его блиндаж горит, а командир давал отлуп: «Не вернешься назад, будешь дезертиром… Упал - я тебя быстро вылечу. Эту ерунду будешь дома маме рассказывать, а не мне!». Морж просил сбросить ему воду, командир сказал, что напьется на позиции. Поговорили по душам.

Киевляне ночуют в метро в палатках

В украинской столице граждане ночуют в метро. Мэр мегаполиса Виталий Кличко призвал подопечных спать в подземных укрытиях — и метрополитен советской постройки подходит как нельзя лучше для этого. Telegram-канал «Киев Инфо» публикует кадры со станции «Дорогожичи». Там видно, как горожане оборудуют ночлег на матрасах и в палатках на перроне. Там еще важно, чтобы в местах отравления естественных надобностей не коротнуло.

Старикам в Запорожье не место

Старики в форме ВСУ хотят жить больше, чем «воевать за родину». В Запорожской области восемь бойцов украинской армии старше 60 лет охотно сдались в плен военнослужащему из группировки войск «Восток». Стрелок с позывным Добрый рассказал РИА Новостям: «Наш сослуживец взял в плен восьмерых солдат ВСУ. Все за 60 лет. Они очень деморализованы... сами сдались». Причем сдались ещё до начала обстрела по опорному пункту. Старость меня в дзоте на застанет — я в дороге, я в пути.

В Запорожской области восемь бойцов украинской армии старше 60 лет охотно сдались в плен военнослужащему из группировки войск «Восток». Фото: REUTERS.

«Фламинго» перебили ноги и крылья

Вновь хорошо отработала российская армия минувшей ночью. Были поражены объекты ВПК компании Fire Point. Они клепали и хранили крылатые ракеты «Фламинго». Находились в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Теперь там руины. Также прилетело в объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также в морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Точки горения — точки обратного роста.

Михалков объяснил украинскую ненависть

Народный артист России Никита Михалков сообщил: украинцев готовили к войне с нашей страной с 1991 года. Оскароносный режиссер в интервью RT заявил: «Я видел документы. Если бы СВО не началась тогда, через две недели всё это было бы здесь. С 1991 года в военкоматы Украины вызывались люди призывного возраста... до 50 лет. И подписывали бумагу о том, что они готовы будут воевать с Россией». Знаменитый актер пессимистичен: «Два поколения выросло людей, которые никогда не поймут, что мы один народ». Ну, есть пара способов излечить даже глубокое непонимание. Но они, правда, жестковаты...

Непомерный госдолг Украины ее угробит

В Киеве грустят. Внешний госдолг незалежной с конца мая 2019 года, когда Зеленский принял присягу президента, увеличился в 5,7 раза. Украинский Минфин вынужден признать: на 31 августа 2026-го внешний долг страны составил 7537,71 млрд гривен. А семь лет назад цифра была такая: 1308,92 млрд гривен. Внешние займы незалежной составляют 78,5% от общего госдолга республики. Они берут чужие деньги, а отдавать свои не собираются...Все по красоте.

Американцы увидели новую фазу конфликта в незалженой

Foreign Policy констатирует: противостояние в самостийной вступает в новую фазу из-за мощных ударов российской армии. Издание пишет: «Россия ужесточает воздушную кампанию. Кремль реализует план победы, наращивая число ракетных и беспилотных ударов и расширяя перечень целей». Аналитики издания отмечают: Россия уничтожает экономику Украины, разрывает пути снабжения и перерезает транспортные маршруты. При том правительства европейских страны пытаются игнорировать размер ущерба, который сейчас несет незалежная. А поутру они проснулись...