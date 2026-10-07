Владимира Путина поздравили по телефону лидеры 10 государств

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

В среду, 7 октября, по случаю дня рождения лидера Российской Федерации в Кремль, где он в это время находился, приходили многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.

Об этом во второй половине того же дня сообщила пресс-служба Президента России. (Кстати, такую же информацию обнародовал в ходе брифинга для отечественных и зарубежных СМИ и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.)

Состоялись телефонные разговоры, в ходе которых Владимира Владимировича лично поздравили его коллеги.

КТО 7 ОКТЯБРЯ ЗВОНИЛ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

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…- День рождения – это всегда очень такой личный праздник, - заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая накануне, 6 октября, на вопросы журналистов. - Конечно, главное для президента – то, что его поздравляют все его родные и близкие, как и все обычные люди.