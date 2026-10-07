Появились подробности о новорожденной дочери Нади Михалковой: вот что известно

Дочь Никиты Михалкова мастерски скрыла беременность Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Надежда Михалкова назвала дочь в честь своей красавицы-тети. 40-летняя актриса тайно вышла замуж во второй раз и родила третьего ребенка от 47-летнего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. Официально свои отношения они, по данным источников, оформили в Москве незадолго до крещения малышки.

Надежда Михалкова и ее второй муж Руслан Кухарук дали дочке красивое имя Екатерина. Предположительно, девочка родилась в июле 2026 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. Фото: Евгений Егоров/пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

Кроху покрестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске. Как пишет сайт ugra.kp.ru, крещение младенцев проходит через 40-й дней после рождения. Однако бывает, что раньше или позже, по договоренности со священником..

Многие сразу же обратили внимание, что именно так звали сестру Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Более того, Надя очень похожа на свою непубличную тетю.

Екатерина Михалкова родилась в 1931 году в браке Наталии Кончаловской с Алексеем Богдановым. После развода 33-летняя Наталия вышла замуж за 23-летнего поэта Сергея Михалкова. Он официально удочерил Катю, потому у нее была фамилия Михалкова.

Никита Михалков обожает дочерей Анну и Надежду Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В 24 года Екатерина вышла замуж за писателя автора романа "Семнадцать мгновений весны" Юлиана Семенова, родила от него дочерей Дарью и Ольгу. Последние годы Екатерина тяжело болела. Умерла 20 марта 2019 года в возрасте 88 лет.

Стоит отметить, что Никита Сергеевич брак младшей дочери одобрил. Как в свое время он был доволен выбором старшей дочери Анны, которую выдал замуж за бизнесмена Альберта Бакова.