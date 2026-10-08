Трамп разгневался: в Прибалтике провели конференцию об американской угрозе

Теперь для Европы враждебными распространителями «ложной информации и дезинформации» стали не только Россия и Китай, но и США Фото: REUTERS.

Вот и дождались: теперь для Европы враждебными распространителями «ложной информации и дезинформации» стали не только Россия и Китай, но и США. Сегодня в Вильнюсе завершится двухдневная конференция «#Disinfo2026», на которой Вашингтон назван «субъектом иностранного информационного манипулирования и вмешательства» .

В программе конференции – самая настоящая крамола по отношению к еще вчера безусловному лидеру «свободного мира».

Как вам такая прошедшая дискуссия: «США как угроза в сфере международной информбезопасности: признать, адаптироваться, дать отпор»?

Организовала конференцию НКО EU DisinfoLab, которой руководят два француза, Александр Алафилипп и Гэри Машадо. Основные гранты она получает из Брюсселя по линии Евросоюза.

В действе приняли участие два американских исследователя и бывший сотрудник ЦРУ. Они обсудили, как Соединенные Штаты превратились в угрозу дезинформации для Европы.

В программе конференции – самая настоящая крамола по отношению к еще вчера безусловному лидеру «свободного мира». Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Или еще одна тематическая панель: «Под ударом: как сообщество по борьбе с дезинформацией противостоит давлению со стороны правительства США». На ней эксперты в области права высказались о рисках, связанных с запретом на въезд в Америку для европейских деятелей.

Разумеется, Вашингтон не смог пройти мимо такой вызывающей дерзости со стороны младших партнеров. «Конференция уравнивает Соединенные Штаты с «внешними противниками, такими как Россия и Китай», что является «ложной аналогией», говорится в телеграмме Госдепа, которую цитирует Politico.

Американцы даже пошли на демарш: посольствам в странах, которые изначально были готовы участвовать в конференции, поручили в устной форме довести до союзников, что «США недовольны дискуссиями об американской дезинформации», и потребовать пересмотреть свое участие в мероприятии.

ОКРИК ИЗ ВАШИНГТОНА

Французы просьбу Вашингтона проигнорировали. А вот министерства иностранных дел Канады, Литвы и Европейская служба внешнеполитической деятельности откликнулись положительно — и распорядились убрать свои логотипы из материалов конференции. Их представители, заверили они американцев, не будут участвовать в дискуссиях.

Американский Госдеп высказался о случившемся так: «Хотя мы не можем комментировать детали дипломатических переговоров, не стоит удивляться тому, что страны отказались от участия в этой конференции. Именование Соединенных Штатов «угрозой» — термином, который обычно используют для описания операций влияния со стороны противников, — подрывает общие цели и должно насторожить всех участников».

Интересно получается: пока американцы их не дернули, канадцы и литовцы не могли разобрать, что написано в программе конференции? Особенно прогнулась Литва. Ее министр иностранных дел Кястусис Будрис накануне события заявил, что «заседания, посвященные Соединенным Штатам, не отражают точку зрения литовского правительства, и пообещал, что никто из МИД Литвы не будет участвовать».

Но все равно как-то двулично вышло – Вильнюс дал площадку для обсуждения «американской угрозы», но сам в последний момент, вняв предупреждению и сообразив, чем это для него чревато, спрыгнул с поезда.

Вильнюс дал площадку для обсуждения «американской угрозы», но сам в последний момент спрыгнул с поезда. Фото: Pixels Hunter/Shutterstock/Fotodom

ПРЕДЕЛЫ ДОЗВОЛЕННОГО

И Трамп тут же снисходительно похлопал по плечу послушных литовцев. Он заявил, что рассмотрит предложение Литвы о постоянном размещении американских войск на ее территории. «Они мои друзья, они замечательные люди», - заявил он журналистам в ответ на вопрос о готовности прибалтийского государства принять у себя американскую базу.

Тут, правда, невольно вспоминается, сколько раз и по отношению к самым разным лидерам Трамп признавался в дружбе. Даже с северокорейским Ким Чен Ыном у него «прекрасные отношения». Так что литовцам особо обольщаться не стоит. Рассмотреть их просьбу - вовсе не значит ее удовлетворить. Особенно на фоне недавно объявленной Пентагоном новой концепции «НАТО 3.0», которая предусматривает передачу европейцам всей ответственности за свою безопасность при конфликте с применением обычных вооружений.

Примечательно, что во всей этой истории с конференцией явно проглядывается внутренняя неуверенность европейских партнеров США по НАТО и страх, что американцы оставят их без своей военной помощи.

Пока некоторые лидеры Европы, вроде президента Франции Макрона, хорохорятся и заявляют о европейской «стратегической автономии», для которой приемлемо рассматривать Штаты как источник «вражеской дезинформации», союзнички помельче стараются не забывать, на каком шестке безопасности они сидят – вовсе не на французском, а на американском.

Конференция в Вильнюсе явно показала, какие «пределы дозволенного» существуют у союзников Америка в отношении столь неудобной для них администрации Трампа. Даже «своевольная» Канада, пытающаяся демонстрировать свою независимость от Вашингтона и заигрывающая с ЕС, не посмела пренебречь советом госдепа и решила не засвечиваться на «антиамериканской конференции».

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