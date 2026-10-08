Пути Зеленского и народа разошлись: украинцы умоляют о мире, но киевская хунта не готова прекращать конфликт

На Украине зреет недоверии населения Зеленскому при принятии решения о войне и мире. Фото: REUTERS.

Киевский Международный институт социологии (КМИС) 6-го октября опубликовал результаты своего очередного опроса, согласно которому 62% украинцев якобы готовы терпеть конфликт столько, сколько потребуется, а 79% респондентов считают, что победу одержит Украина. На самой Украине итоги исследования вызвали волну удивления и сарказма, люди желают КМИС проводить опросы на Украине, а не среди зарубежной диаспоры.

Впрочем, разговоры к делу не пришьешь, хотя провластному КМИС нет уже никакого доверия. Но практически в это же время вышли еще два соцопроса — один, проведенный украинской компании Active Group, и второй — от социологической группы Rating Group.

Согласно первому, 51,7% (более половины украинцев) допускают возможность территориальных уступок ради скорейшего достижения мира, а необходимость скорейшего проведения мирных переговоров с Россией поддерживают свыше 72%. Результаты второго еще более впечатляюще — 56% готовы согласиться на территориальные уступки России ради завершения конфликта при условии предоставления реальных гарантий безопасности со стороны США и Европы, а еще 3% опрошенных считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки вне зависимости от каких-либо условий. За отказ от переговоров и продолжение боевых действий до освобождения всех территорий при опросе Rating Group высказались всего каких-то 9% респондентов. При этом, 68% считают, что вопрос о территориальных уступках необходимо вынести на украинский общенациональный референдум, что свидетельствует, как минимум, о недоверии населения Зеленскому при принятии решения о войне и мире.

При этом, можно отметить, что практически параллельно с ухудшением военной ситуации для Украины в Европе зазвучали совсем иные нотки в переговорах, когда речь заходит про Киев. Вчерашние европейские друзья все больше превращаются в экономических соперников и назойливых кредиторов. Экс-премьер Польши Лешек Миллер, например, вообще, потребовал от Киева отчитаться за то, куда были потрачены выданные ему деньги. А Брюссель отверг категорическую просьбу Зеленского срочно найти ему 27 млрд долларов новой помощи для закрытия финансовой дыры в украинском бюджете на этот год. Да, буквально вчера Норвегия заявил, что предусмотрела 9 млрд долларов в своем бюджете на будущий год на помощь Украине, и это немалые деньги. Но режим «просроченного» эта сумма не спасет, да и до будущего года еще надо суметь дожить.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос на днях в очередной раз подтвердила, что «никаких привилегий или поблажек» по вступлению в ЕС Украине ждать не стоит Фото: REUTERS.

Впрочем, дело не ограничивается только финансовой подпиткой «киевского режима», как назвали свою власть сами его представители на переговорах со спецпредставителями президента США Уиткоффом и Кушнером. Не менее страшным для Зеленского и его команды является изменение отношения стран Евросоюза к будущему вступлению Украины в ЕС. А тут изменения фиксируются на всем фронте — от мнения населения до позиции руководства стран и ЕС в целом. Лишь 9% поляков сейчас согласны на вступление Украины в ЕС. Напомним, в 2022 году таких было 60%. А еврокомиссар по расширению Марта Кос на днях в очередной раз подтвердила, что «никаких привилегий или поблажек» по вступлению в ЕС Украине ждать не стоит, как и вступления по какой-то несуществующей «ускоренной процедуре», как этого требует «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский.

Однако, сейчас под сомнения ставится и просто сама возможность Украины вступить в ЕС.

- Посмотрите на Украину. То, что ей обещают – это ложь, - объяснил на днях премьер-министр Албании Эди Рама. - Ее никогда не примут. Об этом знают все.

В Брюсселе, как пишет Financial Times, готовы говорить только об ограниченных формах ассоциации с ЕС, и никто не собирается давать Киеву доступ к сельскохозяйственному рынку и субсидиям. Эту мысль пытался донести до Зеленского приезжавший в Киев канцлер Германии Фридрих Мерц, но не был услышан. Для аграрной Украины доступ к европейским рынкам сельхозпродукции - вопрос жизни и смерти. Без этого экспорта посевные площади Незалежной придется сократить, по данным украинского правительства на 40%, а по оценкам независимых экспертов — и на все 60%.

Госсекретарь США Марко Рубио 6-го октября заявил достаточно прямо и недвусмысленно: «Прямо сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО на повестке дня не стоит». Фото: REUTERS.

Не светит ничего Киеву и в вопросе о вступлении в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио 6-го октября заявил достаточно прямо и недвусмысленно: «Прямо сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО на повестке дня не стоит». А заявления всяких прибалтийских лимитрофов о необходимости принять Украину в НАТО можно расценивать, как лай подзаборных шавок, которые ни на что не влияют. И совершенно обоснованно украинцы начали понимать, что их надежды на Европу и США беспочвенны. По данным еще одного опроса, лишь 14% респондентов посчитали европейцев надежными союзниками и партнерами.

Самые сообразительные на Украине начали понимать, что все идет не так и не туда. Отсюда и заявления одиозного депутата Верховной рады и политического перевертыша Алексея Гончаренко* о необходимости договариваться с Россией везде, где возможно, и законопроект его коллеги по парламенту Анны Скороход о возвращении Украине статуса нейтрального государства.

Сейчас переоценивать этот процесс явно не стоит, но тенденция налицо, и с течением времени она будет лишь усиливаться. Что не могут, явно испытывая страх от нее, не понимать у Зеленского.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России