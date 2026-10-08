Канье Уэст заработал почти 2 млрд рублей на отмененных концертах в Петербурге: рэпер вряд ли вернет деньги россиянам

Цены на билеты начинались от 9 тысяч рублей, а стоимость места в VIP-ложе доходила до 160 тысяч. Фото: Matthias Nareyek/Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст, выступающий под именем Ye, мог заработать около $20 млн за два несостоявшихся выступления в России. По информации СМИ, артист получил порядка 1,7 млрд рублей за шоу, которые должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

По информации «Коммерсанта», речь идет не о чистом гонораре. Часть из этих средств идет его команде. Предположительно, рэпер не станет возвращать эту сумму: дело в том, что соответствующие условия не предусмотрены контрактом.

Тем временем покупатели билетов ждут возврата собственных средств. Say Agency, выступавшее организатором шоу, ранее сообщило, что прием заявлений на возврат начнется 12 октября. На фоне отмены к агентству уже подают иски.

По данным руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, к 7 октября было зарегистрировано девять исков, связанных с несостоявшимися выступлениями. Семь заявлений поступили в районные суды, еще два зарегистрировали мировые судьи. Один из первых исков впоследствии вернули из-за неподсудности.

Некоторые разбирательства уже получили даты. На 3 ноября назначено заседание по заявлению на 34 тысячи рублей за два билета, а также выплате 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. На 5 ноября назначено предварительное заседание по иску на 123,2 тысячи рублей, потраченных на четыре билета с учетом сервисных сборов. Покупатели также хотят взыскать неустойку, 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф.

Американский рэпер Канье Уэст, выступающий под именем Ye, мог заработать около $20 млн за два несостоявшихся выступления в России. Фото: Scott Dudelson/Getty

Ситуацию вокруг организатора также проверяют правоохранительные органы. 30 сентября стало известно о доследственной проверке в Петербурге по возможному факту мошенничества. Собранные материалы должны передать в Москву, где к работе при необходимости подключится центральный аппарат МВД.

Глава Say Agency Анна Субчева при этом заявила, что компания не нарушала закон. По ее словам, агентство, она сама и артист столкнулись с большим количеством негатива, который, как она утверждает, распространяли конкуренты и СМИ. В частности, Субчева говорила о фальшивых переписках с рэпером и его представителями. При этом организатор не исключает, что выступление Ye в России все-таки может состояться позднее.

Напомним, о сольных выступлениях Канье Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency объявило 17 августа. Шоу планировали провести 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Цены на билеты начинались от 9 тысяч рублей, а стоимость места в VIP-ложе доходила до 160 тысяч. Организатор утверждал, что за первые сутки было продано около 81 тысячи билетов, а за два дня — свыше 100 тысяч.

Проблемы возникли вскоре после старта продаж. «Газпром Арена» заявила, что не заключала договор на проведение выступлений. В Say Agency в ответ утверждали, что оформление соглашения находилось на стадии завершения.

Дальше информация о шоу несколько раз менялась. 18 сентября даты петербургских выступлений исчезли с сайта мирового тура артиста, а позднее снова появились на ресурсе организатора. При этом ясности относительно проведения мероприятий не прибавилось.

30 сентября Say Agency официально сообщило, что выступления Ye в запланированные даты состояться не смогут. При этом агентство объявило о начале возврата средств с 12 октября и пообещало позднее опубликовать подробные правила процедуры.

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