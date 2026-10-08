Ида Галич больше не в тренде: все из-за одного решения популярного блогера

Ида Галич показала подписчикам, как проводит свободное время за вязанием. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ида Галич показала подписчикам, как проводит свободное время за вязанием. Поклонники тут же задались вопросом: откуда у блогера столько свободного времени при плотном рабочем графике? Оказалось, ответ довольно неожиданный — Ида устроила себе настоящую информационную паузу. Галич призналась, что на несколько месяцев отказалась от просмотра коротких видео и чтения телеграм-каналов. При этом полностью исчезать из соцсетей она не стала: публиковать собственные материалы ей можно.

«Это смешно, но я просто сейчас в аскезе от социальных сетей. Да, представляете. Я ограничила себя, и мне нельзя несколько месяцев листать рилсы. Выкладывать — можно. Смотреть — нельзя. Лучшее мое решение. Я не знаю, что такое могнуть, и не видела новые мемы, но почти довязала одеяло и сделала какое-то сумасшедшее количество работы», — написала Ида.

Такой режим уже дал Галич ощутимый результат. Пока она не следит за происходящим в ленте, у нее появилось больше времени на другие дела. Правда, вместе с этим блогер выпала из актуальной интернет-повестки. Позже Ида подробнее объяснила, как выглядит ее нынешний распорядок. По ее словам, ограничение соцсетей стало частью более широкой аскезы. Она не пьет алкоголь, ежедневно занимается спортом и читает, а вместо бесконечного просмотра рилсов и телеграм-каналов занялась английским.

«Дикая экономия времени. Конечно, я не все успеваю, иногда у меня физически нет сил, например, чтобы сесть за книгу. Я вяжу, чтобы немного разгрузить голову. И каждый день нахожу в себе силы на спорт, даже в пять утра, и не нахожу оправданий, чтобы бросить. Мне кажется, именно благодаря режиму у меня в такие напряженные месяцы получается не только не сойти с ума, но и расти», — написала Галич.

Напомним, недавно актриса Ирина Безрукова в эфире Радио «Комсомольская правда» высказалась о блогерах в кино. Она отдельно отметила Иду Галич, назвав ее «очень артистичной девушкой». При этом она высказалась о проблемах с артикуляцией, которые были у блогера в начале карьеры, и сравнила ее с Олегом Янковским.

«Многие артисты, даже самые известные, иногда говорили не здорово. Мне повезло работать с Олегом Янковским, и у него особенности строения челюсти, такое, что какие-то словосочетания ему давались не с первого дубля. Мы снимались в фильме «Китайский сервиз», и у него была фраза: «Я алгоритмист Панин». Там речь идет про карточных игроков, и он говорил «алгорЫтмЫст» три дубля подряд. Режиссер сказал: «Олег, перестань баловаться, скажи мне: я алгоритмист Панин». Он говорит: «У меня не получается», и у него получилось только в следующем дубле. В кино это возможно, а на сцене все слышно. Второго дубля там не бывает», — сказала Безрукова.

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