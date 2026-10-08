Таинственный объект из космоса прицелился прямо в Землю: астрономы обнаружили «радиационную пушку» неподалеку от нас

Вот уже несколько десятков тысяч лет, сами того не подозревая, мы находимся под «обстрелом». Фото: Virrage Images/Shutterstock/Fotodom

Испанские астрономы обнаружили в космосе объект, существование которого лишь предполагалось теоретически. Это чудовищная радиационная «пушка», «дуло» которой смотрит прямо на Землю. Вот уже несколько десятков тысяч лет, сами того не подозревая, мы находимся под «обстрелом». Может, именно этот факт создал разумную жизнь на планете, и мы своего рода мутанты? А может, эта «пушка» нас в итоге и «застрелит»? Статья опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics.

НЕСПОКОЙНЫЙ КОСМОС

В космосе – как в квесте, ходи оглядывайся. Стреляют все во всех. И первые признаки, что небо – не милое мерцание звезд на черном бархате ночи, а арена для бурлящих энергий, проявились в начале 1960-х, когда астрономы нашли объекты, которые они назвали квазарами (дословно «похожие на звезды»).

Квазары в самом деле выглядели как крошечные звездочки, но за секунду излучали столько энергии, сколько наше Солнце за миллион лет. Нет, здесь нет опечатки. На одной чашке весов секунда. На другой – миллион лет свечения Солнца.

Что это за монстры такие? В центре галактик, как правило, находятся колоссальные черные дыры. В их распоряжении – все вещество своей галактики, много вещества. Оно падает на черную дыру, и ярко светится во всех диапазонах, от жесткой гамма-радиации до мягких радиоволн.

Но был один неприятный вопрос. Теоретические модели говорили, что, помимо общего свечения, черная дыра должна выбрасывать два мощных, противоположно направленных, джета. Что, если Земля окажется на линии огня?

Такие объекты назвали блазарами, стали их искать, и в самом деле нашли. Сегодня известно около миллиона квазаров. И всего примерно 4 тысячи блазаров, что и понятно: джет узкий, вероятность, что под обстрел попадем именно мы, ничтожна.

Итак, в нас «стреляют» не менее 4 тысяч пушек, и астрономы знают об этом давно. Что же нового принесло испанское исследование?

Квазар за секунду излучает столько энергии, сколько наше Солнце за миллион лет. Фото: NASA images/Shutterstock/Fotodom

ВОПРОС ДИСТАНЦИИ

Галактики находятся от нас далеко, и их выстрелы, пусть даже очень мощные, на нас вряд ли влияют. Но похожие процессы, со стрельбой узкими джетами, должны выдавать и обычные черные дыры. А эти ребята могут оказаться рядом с нами. И тут «вечер» томным быть перестает. Гипотетические объекты назвали микроблазарами (потому что просто черная дыра, конечно, выдаст мощности меньше, чем черная дыра в центре галактики), и принялись их искать.

И в новой статье сказано, что, собственно, нашли. Всего в 12 тысячах световых лет от Земли. Близкие окрестности по космическим меркам. И да, это черная дыра, рядом с которой есть звезда-компаньон. Черная дыра нещадно обирает своего спутника. У такой черной дыры меньше вещества, чем у квазара, ведь в распоряжении квазара вся галактика, тут – одна звезда. Но на короткий (от десятков до сотни тысяч лет) пир хватает. И да, джет направлен прямо на нас.

ГАММА И РЕНТГЕН

Микроблазары не существуют долго. Вещество звезды-донора заканчивается относительно быстро. С другой стороны, микроблазаров, видимо, очень мало, и, возможно, этот вообще единственный. И вероятность, что джет окажется направлен в нашу сторону, ничтожна.

Все это делает факт обнаружения микроблазара довольно тревожным. Случайно ли, что мы выросли под «обстрелом»? Может, именно благодаря «обстрелу» мы и появились? И не опасно ли это в будущем?

Для начала разберемся, что именно излучает микроблазар. Да, он производит и видимый свет, и ультрафиолет, и радиолучи, и «ядерку», но не все обрушивается на наш пугающим душем.

«Ядерка» тут же запутывается в силовых линиях галактического магнитного поля, и от прямой линии блазар-Земля отклоняется. Но на нашу долю выпадает рентген и гамма-излучение – то и другое электрически нейтрально, и летит по прямой. Гаммой, да и рентгеном, вполне можно убить, если доза большая. Невесело.

Микроблазары не существуют долго. Вещество звезды-донора заканчивается относительно быстро. Фото: Artsiom P/Shutterstock/Fotodom

ВЫМИРАНИЯ, ПОХОЛОДАНИЯ

Тревожность тут явно излишняя: все-таки объект не сказать, что у нас под боком. Но теорий, как наличие неподалеку подобного источника радиации могло повлиять на нашу жизнь, множество.

Теоретические модели говорят, что, если в далеком прошлом Земля оказалась бы под обстрелом еще более близкого микроблазара, это привело бы к разрушению озонового слоя. И тут в игру вступил бы жесткий солнечный ультрафиолет, озоновый слой блокирует именно его. На Земле началось бы массовое вымирание.

С другой стороны, радиация изменила бы ионосферу, заряженный слой над нами. Ионосфера во многом «отвечает» за образование облачности, только не «здесь и сейчас», а глобально. Мы бы получили тотальное похолодание, поскольку облака бы сошлись, пролились «всемирным потопом», а свет Солнца оказался скрыт.

Наконец, радиация из космоса привела бы к ускоренному образованию в атмосфере так называемой вторичной радиации, мюонов. Сегодня поток мюонов (он есть постоянно) незначителен, и мы к нему адаптировались. Его резкий рост вызвал бы мутации.

И ведь все это в истории Земли действительно было: и вымирания, и похолодания, и мутации. Вопрос, конечно: это от близкого микроблазара, или от взрыва сверхновой, или вообще от внутренних, не космических, факторов? Но рассматривать такой сценарий можно.

Осознавать, что мы «на линии огня», наверное, неприятно, но факт, что именно этот микроблазар ничего этакого на Земле, скорее всего, не вызвал. Микроблазары вышли из статуса теоретических небесных тел, их обнаружили, и это главное.