Водка проиграла колбасе: почему в России упало производство алкоголя

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля за 9 месяцев 2026 года, производство спиртного в России упало. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Если вам кажется, что полки с крепким алкоголем стали скромнее, а выбор сладких настоек, сидра и медовухи вырос - это не обман зрения. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля за 9 месяцев 2026 года, производство спиртного в России упало. А крепких напитков вообще выпустили на 7,4% меньше, чем годом ранее. Объемы здесь считают в декалитрах (дал) - один дал это 10 литров. Водки произвели на 6,7% меньше, коньяка - на 13,5%.

А вот сладкие настойки, сидр и медовуха прибавили. Почему так происходит и чего ждать от цен, KP.RU разобрался с президентом гильдии «Алкопро» Андреем Московским.

ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДЯТ МЕНЬШЕ

1. Дорого

Выросли акцизы и минимальные розничные цены, средняя стоимость водки в июле достигла 981 рублей за литр (+15% за год).

- Это достаточно серьезное подорожание, - подчеркивает Андрей Московский.

2. Запасы

В 2024-2025 годах производители работали «на склад», ожидая повышения акцизов. Сейчас эти запасы распродаются, а новые объемы сокращаются.

- Товар произведенный не значит товар проданный, - поясняет эксперт. - У нас в этом году производство шло неравномерно: сначала заводы работали на склад, а теперь распродают эти запасы. Поэтому цифры производства упали, но это не значит, что люди стали меньше покупать, - просто на складах еще лежит товар, сделанный раньше.

При этом сейчас никто впрок не закупается.

- Стоимость денег сейчас такая, что любые запасы жестко наказываются, - продолжает Андрей Московский. - Все работают аккуратнее: магазины не берут лишнего, заводы не делают больших запасов, а стараются выпускать ровно столько, сколько потом продадут. Раньше можно было заранее произвести побольше, подержать на складе и потом на этом заработать. Сегодня так не получится.

Все работают аккуратнее: магазины не берут лишнего, заводы не делают больших запасов, а стараются выпускать ровно столько, сколько потом продадут. Фото: Nordroden/Shutterstock/Fotodom

3. Новые правила

С 1 июля 2026 года акциз нужно платить в момент закупки спирта, а не отгрузки готовой продукции.

- Это серьезно ударило по производителям, - говорит Московский. - Раньше акциз платили после продажи товара, а теперь - сразу при закупке спирта. Заводу нужно найти деньги, а выручку он получит только через несколько месяцев. Есть временное послабление: можно оформить банковскую гарантию - это когда банк ручается за завод перед государством и платит акциз, если завод не сможет. Тогда не нужно сразу выкладывать всю сумму. Но не все успели ее оформить. Возможно, часть падения производства связана именно с этим.

4. Экономия

У людей растут расходы, а доходы за ними не успевают.

- И люди вынуждены выбирать, на чем сэкономить, - объясняет эксперт.

Согласитесь, лучше, когда люди экономят на выпивке, чем на чем-то более полезном.

5. Трезвость

Государство ограничивает рекламу и продажу алкоголя, спрос на трезвый образ жизни растет.

- Это не вчера началось, - отмечает наш собеседник. - Государство давно поставило цель снизить потребление алкоголя. Регионам дали право самим регулировать, где и когда продавать спиртное, цены растут. Эта политика дает свои плоды. Но процесс длинный: привычки людей меняются не за месяц и не за квартал, а за годы.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

ВОДКА ПРОИГРЫВАЕТ БИТВУ ЗА КОШЕЛЕК

Но почему так сильно упало производство именно водки? По словам эксперта, она теряет позиции по двум причинам. Первая - взросление потребителя.

- Молодежь меньше пьет один напиток, она предпочитают всевозможное разнообразие, в том числе вкусовое. Но есть и более прозаичная причина. Водка конкурирует не с другой водкой и не с пивом, водка конкурирует с колбасой. Берут либо водку, либо колбасу, - считает Московский.

Люди стоят перед выбором: взять бутылку или что-то к ужину. И часто выбирают второе.

- Традиции не передаются по наследству. Каждое поколение выбирает какие-то свои сценарии. Большие столы уступают место маленьким компаниям, растет домашнее потребление. Появилась коктейльная культура в доме: продается ром, джин, люди делают простые миксы с соком, с колой. Про молодежь нельзя сказать, что они не пьют - они очень разные. Единственное, что корректно сказать: они любят разнообразие. Сегодня может выпить крепкое, завтра - сок, послезавтра - что-то еще. Это меняющийся потребитель, - продолжает эксперт.

Люди стоят перед выбором: взять бутылку или что-то к ужину. И часто выбирают второе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

СЛАДКОЕ БЫЛО В МОДЕ ВСЕГДА

А что растет? По словам эксперта, ликероводочные изделия в плюсе благодаря сладким настойкам - напиткам до 28 градусов, на которые не регулируется минимальная розничная цена.

- В основном это привычные водочные бренды, но со вкусом каких-то фруктов, ягод, - рассказал Московский. - Исторически Россия сладкие напитки всегда любила. Сладкие настойки, наливки - это всегда было в ассортименте производителей. Плюс идет переток: кто-то уходит с плодовых напитков, кто-то с пива, кто-то с водки или коньяка.

«МЫ ПИВНАЯ СТРАНА»

И, на минуточку, Россия - далеко не самая пьющая страна.

Судя по цифрам, мы точно не в первых рядах. Мы где-то условно в серединке. Но это не чемпионат.

- Задача государства - снижение потребления алкоголя, - пояснил Московский. - А по объемам мы в первую очередь пивная страна: 8 млрд литров продается пива и только 2 млрд литров всего остального спиртного - крепкого и вина.

По объемам потребления алкоголя мы в первую очередь пивная страна. Фото: Master1305/Shutterstock/Fotodom

КОГДА ЖДАТЬ НОВЫХ ЦЕН

Два года подряд цены на алкоголь росли. Эксперт не исключает, что повышение будет и в третий раз.

- Видимо, не обойдет и третий год повышения цен на алкоголь. Но какое оно будет, мы узнаем только ближе к концу декабря. Запланированная в бюджете цифра акциза на этот год - 824 руб. за литр, на следующий - 857 руб. Это планово, плюс 4%. Так что можно уже начинать к Новому году закупаться. Главное, чтобы фальстарт не сделать, - заключил эксперт.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какого алкоголя произвели меньше, а какого больше Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

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