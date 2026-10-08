Самые рыжие: Топ полезных осенних плодов с простыми рецептами

Тыква содержит и бета-каротин, и полезный провитамин А Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Осень словно бы в пику пасмурному небу радует нас россыпью оранжевых плодов и ягод. Такую окраску многим овощам и фруктам придает природный пигмент из группы каротиноидов. В организме человека он выполняет две ключевые функции: служит предшественником провитамина А и работает как мощный антиоксидант.

Ученые отмечают такие полезные свойства каротиноидов:

* Необходимы для зрения (да-да, та самая тертая морковка, которую заставляли есть всех советских детей). Бета-каротин из оранжевых плодов нужен для образования в организме витамина А, который, в свою очередь, участвует в синтезе родопсина. Это светочувствительный пигмент, помогающий глазам адаптироваться к темноте.

* Для красоты кожи – тот же витамин А ускоряет заживление ран, защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, необходим для нормальной увлажненности.

* Для иммунитета – ретинол (одна из форм витамина А) помогает «выстраивать» более крепкий защитный барьер слизистых – первой линии обороны от вирусов. А также поддерживает работу иммунных клеток.

Бета-каротин лучше усваивается в сочетании с жирами, как растительного, так и животного происхождения. Поэтому салат из моркови лучше есть со сметаной или растительным маслом. Но сегодня поговорим о других осенних «рыжиках»: хурме, тыкве и облепихе.

ТЫКВА: НЕ ТОЛЬКО КАРЕТА

Тыква содержит и бета-каротин, и сам полезный провитамин А. Причем, в этом овоще его аж в 5 раз больше, чем в моркови! Еще в тыкве витамины группы В, С, D, калий, кальций, железо и другие микроэлементы.

А тыквенные семечки настоящий ларец с драгоценностями! Такие семена богаты цинком и магнием, необходимыми для нервной системы и поддержки репродуктивной функции (особенно у мужчин).

В тыкве очень много клетчатки и мало калорий: всего 20-25 ккал на 100 граммов в зависимости от сорта. Есть ее можно в самых разных видах – запеченном, сваренной с кашей, в пирогах, оладушках и салатах. Чтобы сохранить пользу бета-каротина и витамина С, лучше проводить минимальную термообработку.

Полезный рецепт: бутерброд с тыквой

Отварите или запеките тыкву до мягкости, разомните, перемешайте с творожным сыром (или твердым тертым, на ваш вкус), добавьте зелень - петрушку, кинзу (тоже по вкусу). Намажьте на хлеб.

Получится сытный и полезный бутерброд, который зарядит иммунитет с самого утра.

ХУРМА ВЕНИКИ НЕ ВЯЖЕТ

Кто из нас в детстве не засовывал недозрелую хурму в морозилку с твердой уверенностью, что удастся победить ее вяжущий вкус. Не всегда, кстати, удавалось…

Хурма полезна гипертоникам и сердечникам, поскольку содержит много витаминов С и Р Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Как объясняют эксперты Роспотребнадзора в официальном канале в Мах, можно найти не вяжущие сорта хурмы. В их числе: «королёк», чьи плоды чуть приплюснутые, «ромашка», инжирная - тоже приплюснутые с ярко выраженными сегментами, как лепестки ромашки.

Вяжущие сорта часто конической формы (например, японская «хачия»). Они становятся съедобными только при полном созревании. Вяжущий эффект хурме дает танин, который исчезает, когда фрукт дозревает.

Хурма полезна гипертоникам и сердечникам, поскольку содержит много витаминов С и Р, снижающих проницаемость и хрупкость сосудов. Также в ней много железа, калия и магния, которые помогают бороться с атеросклерозом и варикозом.

КСТАТИ

Недоспелую хурму вовсе не обязательно замораживать (хотя ее польза от этого не меняется), просто оставьте ее рядом со спелыми яблоками и бананами. Эти фрукты выделяют этилен, ускоряющий созревание.

Полезный рецепт: десерт с хурмой и творогом

Возьмите сладкий сорт хурмы, порежьте и измельчите в блендере до однородности. Смешайте творог с йогуртом, можно добавить сыр маскарпоне, также можно перемешать в блендере. Разложите слоями в креманки. Получится легкий, вкусный и максимально полезный десерт.

ОБЛЕПИХА: КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ

Эта оранжевая кислая ягодка – лидер по содержанию органических кислот (яблочной, винной, щавелевой), а также жирной олеиновой и линолевой, флавоноидов и фитонцидов, отмечает наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. Помимо витамина С, облепиха также содержит витамины В1 и В2, РР, К, Е и много фолиевой кислоты (В9).

Из кисленьких плодов готовят супервитаминные соки, морсы, кисели, мармелад и желе. Ягоды охраняют свои свойства и после заморозки.

Эта оранжевая кислая ягодка – лидер по содержанию органических кислот Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Также из них делают облепиховое масло, которое помогает заживлять раны, повреждения слизистых оболочек и кожи. Смазывают им и больное горло. Ведь масло, помимо каротиноидов, содержит витамины Е и F, регулирующие обмен веществ в коже и слизистых.

Полезный рецепт: облепиховое желе

На килограмм облепихи возьмите 500—600 граммов сахара и 10 г пектина. Промойте ягоды, сложите в кастрюлю и немного прогрейте, чтобы начала лопаться кожура. Протрите через сито, удаляя жмых. Примерно треть стакана сока отставьте, в остальной сок добавьте сахар и прогрейте на медленном огне примерно 5 минут до растворения сахара.

Растворите пектин в оставшемся соке, постепенно влейте в кастрюлю и проварите еще примерно 5 минут. Горячее облепиховое желе разлейте по банкам. После остывания хранить в холодильнике.

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* Легкие и сытные: на 100 граммов грибов 2,2 грамма белка, 5 граммов клетчатки и всего 20 килокалорий.

* Содержат магний и калий, важные для здоровой работы сердечно-сосудистой системы.

* В 100 граммах опят почти суточная доза железа (0,8 мг) для женщин.

В плане пользы эти неприхотливые грибы дадут фору и белым Фото: Евгения ГУСЕВА.

* Природный антибиотик: доказано, что эти грибы помогают в борьбе с кишечной палочкой и золотистым стафилококком.

* Помогают поддержать иммунитет в вирусный сезон, поскольку содержат много витаминов группы В (особенно В2 и В3, важных для сердца и нервной системы).