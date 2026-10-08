Киев ударами рассчитывал раскачать обстановку в России: план Зеленского и его союзников провалился

План Зеленского и его союзников провалился. Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Осень этого года можно назвать периодом требования перемирия, поскольку различные международные посредники активизировались донельзя. Происходит это по одной причине - летом Зеленский решил сыграть в гиперэскалацию в расчете на внутриполитическую дестабилизацию в России, но жестко ошибся в расчетах» - написал политолог Алексей Пилько в Telegram-канале «Пинта разума» .

На Радио «Комсомольская правда» мы поговорили с автором этого утверждения о том, ждать ли перемирия в ближайшее время.

МИЛЛИАРДЫ ПОТРАЧЕНЫ НА ДРОНЫ

- Почему вы пришли к озвученному выводу?

- 6 января этого года в Париже состоялась встреча Зеленского, Макрона, Мерца и тогдашнего премьера Великобритании Стармера. Они договорились, что «репарационный кредит», который выделяют Украине, 90 миллиардов евро, в основном, будет вложен в строительство дронов и в нанесение масштабных ударов по России, - приводит слова Алексея Пилько KP.RU.

Мерц, Зеленский, Макрон и Стармер договорились, что «репарационный кредит» в 90 миллиардов евро Украине, в основном, будет вложен в строительство дронов и в нанесение масштабных ударов по России. Фото: www.capitalpictures.com/Global Look

- Киев рискнул пойти на эскалацию?

- На гиперэскалацию. И Украина большую часть денег, рассчитанных на весь этот год, вгрохала за два с половиной месяца в закупку и производство дронов. По России с конца июня масштабно полетели дальние беспилотники. Случился бензиновый кризис, горели НПЗ и склады Wildberries. Вот это была гиперэскалация.

РАСЧЕТ НА ЭСКАЛАЦИЮ НЕ СРАБОТАЛ

- На что был расчет?

- Что возмущенное население организует внутриполитическую нестабильность. В особенности, в преддверии выборов в Госдуму. И когда эти удары по России пошли, тройка европослов - Великобритании, Франции, ФРГ - тут же пришли в МИД и заявили Лаврову: давайте установим перемирие по линии фронта. Расчет был на это. А Зеленский сказал, что он вводит в действие 40-дневную кампанию по принуждению России к миру.

- Ничего не получилось?

- Украина эскалацию не вывозит. Возможности России и Украины в воздушной войне несопоставимы. Да, Украина может создать некоторые проблемы России. Путин их называл, говорил о потери 1% ВВП. Это неприятно, но Россия может сделать так, что на территории Украины человеческое существо жить не сможет вообще. Не будет условий для существования в биологическом смысле - без всякого ядерного оружия.

В ОТВЕТ - БЛОКАДА И ВЫНОС ЛОГИСТИКИ

- То есть, мы в ответ тоже задрали уровень эскалации?

- Да, ввели морскую блокаду портов большой Одессы и Дуная. Стали системно выносить логистику, транспортную инфраструктуру, промышленность, энергетику. Они от этого взвыли. И по состоянию на 8 октября Украина стремительно идет к коллапсу своей экономики и социальной сферы. Если Россия в таком темпе продолжит бить - до весны коллапс у них случится.

- И потому пошли со всех сторон требования перемирия?

- Ну конечно - "из гуманитарных соображений". Но что-то Зеленского все эти посредники, включая Индию, ЮАР, Египет, Турцию, никак не останавливали в июне, когда он начал дальнобойную кампанию против России. Не осуждали никак эти действия.

НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

- Ну почему, протест Анкары был, когда погибли турецкие моряки.

- Но когда обстреливали наши НПЗ, когда горели склады Wildberries, был ли из Индии, Египта или из Турции хоть один протест? Не было ничего.

- Мы сейчас останавливаться не должны?

- Нет, и все эти перемирия слать лесом. Россия так долго воюет, потому что всерьез не воюет. Когда звучит, что мы еще всерьез не начинали, так это абсолютная правда.

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