Песков: по ситуации с танкером у Сочи поручение президента не понадобилось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с инцидентом с танкером у побережья Сочи не потребовалось отдельного поручения Владимира Путина Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с инцидентом с танкером у побережья Сочи не потребовалось отдельного поручения Владимира Путина. По его словам, Минтранс и другие службы оперативно включились в работу, несколько раз собирался штаб, были задействованы все необходимые силы и средства.

«Там не было необходимости давать поручение президента. Потому что очень оперативно Минтранс, министр Никитин, несколько раз собирала оперативный штаб. Были подтянуты все силы и средства. Слава Богу, что речь идёт не о нефтепродуктах, а нефти. Она менее вредна с точки зрения экологического ущерба. Так что можно сказать, отделались малой кровью», — сказал Песков.

У Сочи загорелся танкер «Афрамакс Рио», который, по данным Минтранса, был атакован безэкипажными катерами Фото: REUTERS.

Инцидент произошел 6 октября в акватории Черного моря у Сочи: там загорелся танкер «Афрамакс Рио», который, по данным Минтранса, был атакован безэкипажными катерами. Экипаж эвакуировали, пострадавших не было.

На следующий день открытое горение ликвидировали. После этого спасательные службы продолжили работу на месте происшествия, а власти усилили контроль за побережьем и временно ограничили доступ к части пляжей.

По данным Росприроднадзора, признаков загрязнения моря нефтью не выявлено.