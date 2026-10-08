Удаленщиков возвращают в офисы: Число компаний с дистанционным форматом работы стремительно падает

В последние годы доля компаний, практикующих дистанционный формат работы, неуклонно снижается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Удаленка как рабочий формат стремительно ворвалась в нашу жизнь во время пандемии. Но в последние годы доля компаний, практикующих дистанционный формат работы, неуклонно снижается. Если в мае 2020 году на вопрос «Есть ли в вашей компании сотрудники, работающие удаленно?» утвердительно отвечали около 60% опрошенных, то в феврале 2026-го таких было 35%, а в сентябре всего 31%. Такие данные эксперты сервиса Superjob получили в результате исследования, в котором приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий и организаций.

Причем доля работающих в дистанционном формате внутри компаний не велика. В 78% компаний вне офиса работает менее 10% сотрудников. В столицах удаленка популярнее, чем в других уголках страны. В Москве ее использует 41% компаний, в Санкт-Петербурге — 34%, а в остальных регионах России — только в 27%.

- Во-первых, многие работодатели больше не видят целесообразности удаленного формата, - считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Он оказался сложным испытанием для работодателей. Они не видят сотрудников, ими сложнее управлять. К тому же начальство часто опасается, что вне офиса их подчиненные могут параллельно работать на других работодателей.

Также, по мнению эксперта, на ситуацию влияет структура экономики.

- Например, айтишники. Какой-то компании несколько лет назад их было нужно много, теперь меньше. И руководство в первую речь сокращает тех, кто работает на удаленке, - говорит Александр Сафонов. – То же самое касается продажников. Продажи упали, компания проводит сокращения, и в первую очередь избавляется от тех, кто работает из дома. По этой причине многие сотрудники в последнее время и сами стараются чаще бывать в офисе. В таком случае у них больше контактов с руководителем, лучше видны результаты их работы.

Александр Сафонов считает, что мы еще не достигли плато и удаленка будет сокращаться и дальше. Больше она будет востребована в сфере инженерных технологий, консалтинга. Продолжит практиковать дистанционный формат и малый бизнес, чтобы экономить на аренде офисных помещений.

- Эффективнее всего удаленные сотрудники трудятся на тех позициях, где может быть конкретный измеряемый результат их работы, а не там, где постоянный, размазанный во времени процесс, - считает карьерный консультант Галина Бобкова.

По оценке Минтруда, в долгосрочной перспективе в дистанционном формате будут трудиться не больше 10% работающих россиян. «В численном выражении это порядка 5,5 млн работников», - сообщала пресс-служба министерства. Но в это число входят и те, кто станет трудиться в режиме комбинированной занятости, то есть будет совмещать работу дома и в офисе.

КОНКРЕТНО

Есть ли в вашей компании сотрудники, работающие удаленно? Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Работу в какой области выполняют в вашей компании сотрудники, работающие удаленно? Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Москве устроены городские закупки, почему это касается каждого жителя столицы и как бизнесу — даже небольшому — войти в систему госзаказа