Боевой клоп: эстонский министр Цахкна пригрозил России перекрыть Финский залив

Сейчас Цахкна министр иностранных дел Эстонии Фото: REUTERS.

Есть в Эстонии такой боевой клоп – Маргус Цахкна. Мал, но очень зол и кусач. Укусы его, правда, под стать масштабам – больше забавляют, чем досаждают. Даже иной раз уважить его хочется за верность амплуа – на каком бы государственном посту он ни оказался, а все Россию норовит куснуть, да так, чтобы в СМИ от него знатная вонь пошла.

Сейчас Цахкна министр иностранных дел Эстонии. И вот эта грозная страна его суровыми устами только что заявила, что НАТО может заблокировать для России выход в Финский залив.

«Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих… Закрыть Балтийское море за несколько часов», - передает его угрозу британская The Times.

Если Москва спровоцирует применение статьи 5 договора НАТО, перекрытие Финского залива лишит Россию ключевого маршрута для передвижения военных кораблей и экспорта нефти, заявил эстонский министр.

Тут прекрасно все: и что Москва нападет на страны альянса, и что НАТО (прежде всего, разумеется, США) тут же дадут ей сокрушающий ответ.

Именно сейчас более вменяемые политики натовских стран мучаются вопросом насчет способности блока задействовать статью о коллективной обороне - которая, что уже очевидно, никогда не будет применена, потому что в таком случае атомный апокалипсис неизбежен.

Но храбрый портняжка из Эстонии грозит своим кулачком России, тужась вложить в него всю мощь «самого успешного военного альянса в истории». Пугает, что способен сразить одним ударом семерых

В прошлом Цахкна пару лет был министром обороны Эстонии - и воинственность, подобающая этому посту, никак не может покинуть его.

В начале этого года он грозил в интервью другому британскому изданию The Telegraph: в случае вторжения России в Прибалтику «мы перенесем войну на их территорию». Конечно, русским должно было стать страшно. Но не случилось: вспомним, чем закончилась прошлогодняя попытка эстонских ВМС захватить шедший в российский порт танкер. Дважды эстонцы пытались высадить на судно десант, но как только к месту инцидента вылетел российский истребитель Су-35, боевой задор у них пропал, и они спешно ретировались.

Так и теперь – кроме подтверждения того, что крошка Цахкна болен на всю голову и чего-то важного просто не догоняет, ничего его новое заявление к устоявшемуся образу боевого клопа не добавило.

Ну не дошло до него недавнее предупреждение Москвы о том, что если натовцы попытаются блокировать Калининград или напасть на Россию, война будет «совершенно другой и очень короткой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп разгневался: в Прибалтике провели конференцию об американской угрозе

Европа готовится к атаке со множеством жертв: закрытые совещания идут полным ходом