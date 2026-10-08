Зеленский, который породил скандал, мог бы уже раз 10 погасить его и даже в какой-то степени попытаться, повинившись, укрепить отношения. Фото: REUTERS.

Говоря честно, когда ваш покорный слуга прошлый раз писал, что дипломатический скандал между Украиной и Южной Кореей может привести к отзыву посла Сеула из Киева, то полагал, что это все же маловероятно. Что любой вменяемый глава государства должен сделать все, чтобы погасить скандал, который, ко всему прочему, разгорелся по его вине. Ну так-то речь шла о вменяемом. Но к украинскому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому этот эпитет явно не относится.

Но Киев сделал все, чтобы маловероятный вариант стал единственно реальным. Южная Корея сегодня объявила об отзыве своего посла с Украины, что автоматически влечет за собой понижение уровня дипломатических отношений. К этому привело поведение Киева и лично украинского «просрочки» Зеленского.

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Сейчас украинские СМИ и провластные ТГ-каналы, ориентированные на Банковую, соревнуются в выдаче лояльности режиму Зеленского и лично «просроченному». Они наперебой пишут, что, мол, отзыв посла был связан с публичным раскрытием Зеленским конфиденциальной договоренности о передаче двух северокорейских военных, взятых ВСУ в плен в Курской области, Сеулу. И, конечно, же врут. Причем, делают это не хуже, чем сам их лидер - вороватый и «просроченный» наркофюрер. Потому что выступление Зеленского только дало старт скандалу. Развил его МИД Украины, который по указанию просрочки опроверг наличие секретной договоренности. А потом имел бледный вид, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён публично возмутился, потому что оскорбили не только его, но и в его лице страну, которую он возглавляет. Кореец потребовал извинений, иначе пригрозил последствиями. Изрядно струхнувший глава МИД Украины Андрий Сибига эти извинения принес, о чем сообщил его южнокорейский коллега, но не публично и, как выразился глава МИД Республики Корея, в ненадлежащем объеме. И только после этого Сеул отозвал посла.

Поясним, почему из такого, казалось бы, пустяка-уголька разгорелось столь большое пламя скандала. Для корейцев, как и для японцев (и отчасти китайцев, хоть и в меньшей степени), «потеря лица» - один из самых страшных проступков. И обвинение в обмане расценивается именно под этим углом, как «потеря лица». До недавних пор в той же Японии такое обвинение вообще зачастую смывалось кровью. Либо обидчика, либо своей. «Потерявший лицо» уже не мог рассчитывать ни на уважение, ни на карьеру, ни на семью. От него отворачивались буквально все. Зеленский «потерял лицо» президенту Южной Кореи. И началось...

То есть, фиксируем, Зеленский, который породил скандал, мог бы уже раз 10 погасить его и даже в какой-то степени попытаться, повинившись, укрепить отношения. Не забываем, Южная Корея была одним из главных союзников Украины в регионе ЮВА.

Но не в того коня оказался корм. Если французский «король-солнце» когда-то изрек вошедший в анналы истории афоризм: «Государство — это я», - то «просроченный» киевский бандеровец всеми своими действиями утверждает: «Украина — это я». И соответственно, свой рейтинг и свое реноме ставит даже выше государственного.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён публично возмутился, потому что оскорбили не только его, но и в его лице страну, которую он возглавляет. Фото: REUTERS.

Что будет дальше?

Дальнейшее развитие ситуации сейчас снова зависит от Киева. Отзыв посла может оказаться коротким периодом охлаждения отношений. Но только в том случае, если Зеленский постарается лично исправить все, что он наделал. Иначе не видать Киеву ни вооружений, ни боеприпасов, ни денег от Сеула. И ни нового посла или возвращения старого. Президент Южной Кореи, кстати, уже сообщил, что следующим шагом может стать введение санкций против бандеровского режима в Киеве.

Но с учетом психотипа личности Зеленского, который уверовал в собственные величие и непогрешимость, такое развитие событий не является самым вероятным. Наоборот, сейчас украинские СМИ с упоением цитируют один ТГ-канал, близкий к главе Офиса президента Украины Кириллу Буданову*, разместивший не менее скандальный пост, чем заявление Зеленского на Генассамблее ООН.

- Президент Южной Кореи, который заигрывает с россиянами, может пойти далеко и надолго. Больше никто не будет пресмыкаться перед ним. Украина и так предприняла такие шаги, за которые южнокорейская власть должна быть благодарна, - сообщил этот ТГ-канал. И многие считают это выражением консолидированного мнения команды Зеленского.

Ну разве не «гении дипломатии»?!

Знаете, это кажется на данный момент просто фантастикой, но я теперь не очень сильно удивлюсь, если и санкции будут введены Сеулом, а между Северной и Южной Кореями начнется сближение, причем, на почве общей антиукраинской позиции. И Зеленский сможет добиться того, перед чем все эти десятилетия пасовала вся мировая дипломатия.

А там и до украинско-общекорейской войны рукой будет подать.

* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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