Ямпольская: с уважением отношусь к технологиям быстрой обработки информации

Советник президента РФ, председатель Наблюдательного совета фонда "Русский мир" Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Елена Александровна, на недавнем заседании клуба «Валдай» Владимир Путин, отвечая на вопросы, сказал, что, как глава государства, «пользуется Администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество» А вот конкретно вы, Елена Александровна, какими достижениями человечества пользуетесь в своей работе, в жизни?

- Честно вам скажу, я пользуюсь двумя величайшими, непревзойдёнными, на мой взгляд, достижениями человеческой мысли, - призналась советник Президента, отвечая в четверг, 8 октября, во время традиционного брифинга на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Это бумага и шариковая ручка.

Прежде всего, я пользуюсь ими. Потому что, как только перед тобой ставится какая-то важная задача, на мой взгляд, самое главное - это взять чистый блокнот, ручку, сесть и подумать, в каком направлении ты будешь двигаться, как ты будешь эту задачу решать и реализовывать.

Знаете, моя дочь, как все детишки, любит проходить лабиринты… Я ее учу, что любой лабиринт лучше проходить с конца, потому что из начальной точки выходит много дорожек, а в конечную заходит только одна.

Если ты можешь быстро пробежать в обратной последовательности этот путь, то ты поймёшь точно, с чего тебе надо начинать, как тебе двигаться, чтобы достичь цели.

Вот очень важно всегда поставить конечную точку, понимать, какова цель. И тогда ты начинаешь - на бумаге ли, в компьютере ли, - выстраивать этот путь.

Я с огромным уважением отношусь ко всем новейшим технологиям быстрой обработки информации.

Честно скажу, что, наверное, если бы была программа, куда можно было бы загружать материалы учебников, которые мы делаем… И, Боже упаси, не для того, чтобы делать учебники, а для того, чтобы программа показала, может быть, где-то «задвоение», повторение текста, например… В каких-то упражнениях по русскому языку или ещё что-то… Это было бы замечательно. Это бы облегчило нам, наверное, работу, которая и так ведется с очень большим напряжением сил, потому что сроки достаточно короткие.

Но такой программы нет, и приходится все держать в голове. Поэтому голова, ручка и бумага - это главное. Спасибо вам за вопрос.

- Елена Александровна, вы к нам в редакцию приезжали с мобильным телефоном - достижением человечества, - напомнил я Елене Ямпольской. - И - в продолжение темы. В августОвском интервью «Комсомольской правде»… Если я правильно говорю, августОвское интервью или Августовское, потому что вы меня во время интервью поправляли…

- Александр Петрович, правильно - Августовское.

- … И мы с вами говорили об искусственном интеллекте. И вы тогда сказали: «Я никаких угроз для русского языка тут не вижу, просто нельзя демонизировать технологии». Что вы имели в виду под демонизированием технологий и как этого избежать?

- Демонизация, как и идеализация – это две крайности, два полюса. Избегать желательно и того, и другого. И - слишком завышенных ожиданий, и стремления все сразу окрасить в черный цвет.

Я имела в виду только то, что…

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА ЕЛЕНА ЯМПОЛЬСКАЯ

- Что бы ни порождал человеческий мозг, какие бы достижения ни приносил нам научно-технический прогресс… Это всегда встречает, в том числе, определенную настороженность.

И, наверное, это правильно, потому что надо видеть риски, в том числе.

- Надо ценить возможности, но надо видеть и возможные риски. И об этом, кстати, президент постоянно говорит, когда заходит речь об искусственном интеллекте, о нейросетях и так далее.

- Но это вовсе не повод отказываться от достижений. Наоборот, мы с вами уже сколько раз говорили во время этих брифингов, что сейчас там, в научно-техническом поле, происходит, так сказать, главная битва.

- По-моему, я уже приводила в пример эту фразу Бориса Васильева из «А зори здесь тихие», что война – это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Это очень важно.

И вот когда президент говорит, что надо развиваться опережающими темпами, что величие государства определяется способностью идти в ногу со временем, а в деле - опережать его. Опережать, в том числе, в самых передовых разработках. Я так понимаю эти слова.

- Давайте мы вспомним, наверняка вы знаете, что во времена Петра I был такой Иван Тихонович Посошков… Очень уважаемый человек, экономист, публицист талантливый, очень видный деятель петровской России. И вы почитайте, что писал Иван Тихонович по поводу организации почты. Это же катастрофа. Как он писал, что «дыра открыта из нашего Отечества», и через нее, как мы бы сейчас с вами сказали, утекает информация. «Дыру надо немедленно залатать, почту немедленно закрыть…» И никогда больше к этой идее не возвращаться, потому что - «ничего, кроме вреда…»

Что бы ни появлялось, колесо, бумага, перо, железные дороги… Что бы там ни появлялось, всегда естественно возникают определенные опасения, потому что меняется уклад жизни. Уклад жизни меняется, где-то ломается, естественно, есть у этого критики. И бывает, что эта критика обоснована. Но надо купировать эти риски, понимаете? Их надо купировать.

Поэтому - вот что я имела в виду…

* * *

- Но без развития ничего не будет, - заметила Елена Ямпольская. - То есть, надеяться, что можно сохранить традиции, можно сохранить свою «самость», можно сохранить свои корни, отставая в развитии, это наивно. И эта наивность может очень дорого стоить.

Вот, что я имела в виду…

- Спасибо, Елена Александровна!

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