Рубио упомянул капитуляцию Украины: зима станет решающей

Госсекретарь США Марко Рубио поделился своим видением двух нынешних главных мировых кризисов - ближневосточного и украинского. Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио дал интервью греческой газете Kathimerini, в котором откровенно, насколько этого можно ждать от дипломата, поделился своим видением двух нынешних главных мировых кризисов - ближневосточного и украинского.

Конфликт на Украине, по мнению Рубио, зашел в «стратегический тупик», выйти из которого можно либо через мирные переговоры, либо путем резкого наращивания военных усилий одной из сторон. Но о мире говорить не приходится: дескать, Россия требует контроля над всем Донбассом, а для Украины это «просто неприемлемо». Госсекретарь посетовал, что США пытались сыграть роль посредника, «но пока безуспешно». Однако, если что, готовы продолжить миротворческие усилия.

Вообще-то переход ДНР и ЛНР под юрисдикцию России был частью пакетного соглашения, которое Путин и Трамп обсудили в прошлом августе на саммите в Анкоридже. И тогда обе стороны его одобрили.

Другое дело, что потом в Вашингтон срочно прилетел рой европейских политиков, которые фактически вынудили президента США отойти от его собственных предложений, сделанных на Аляске. С тех пор ситуация на поле боя еще больше изменилась в пользу России: под контролем киевского режима остается около 11% территории бывшей Донецкой области. Так что если и садиться за стол переговоров с Украиной, то с требованиями гораздо более жесткими с нашей стороны, чем год назад. Такова логика любой войны.

Тем паче, что Рубио не стал скрывать опасений: «Есть явные признаки того, что Россия воспользуется предстоящей зимой, чтобы уничтожить остатки электросети Украины и заставить ее капитулировать». Так вразумите необандеровцев в Киеве, что им лучше прекратить бессмысленное сопротивление, если они действительно озабочены судьбой украинского народа, как об этом то и дело вещает Зеленский.

Кроме этого глава Госдепартамента обеспокоился тем, что противостояние на Украине «может перерасти в более широкий конфликт» из-за «диверсионной операции в соседней стране». Это явное эхо европейских страшилок про «неминуемую российскую агрессию». Но Владимир Путин не раз говорил, что кроме как бредом подобные утверждения назвать нельзя. Если только Запад сам не задумал какую-то новую чудовищную провокацию.

Что касается кризиса вокруг Ирана, здесь Марко Рубио слово в слово повторил установки, неоднократно высказанные Дональдом Трампом. Мол, у Тегерана никогда не будет ядерного оружия - президент этого не позволит; не будет и ракетной программы - президент ее уничтожил; исчез флот - президент его потопил. То же самое - с авиацией, беспилотниками и т.п. Все это благодаря Трампу якобы кануло в небытие.

Вот только режим в Тегеране остается тот же. Но и здесь у госсекретаря готов ответ: оказывается, США «никогда не ставили перед собой цель смены режима». Америка просто хотела, чтобы он изменил свое поведение. И им придется это сделать из-за американской блокады Ормузского пролива, уверен госсекретарь. «Они вот-вот продадут последние баррели своей нефти. После этого иранской нефти буквально не останется нигде в мире. У них не будет этого источника дохода, - предрекает Рубио. - Они столкнутся с самой большой экономической катастрофой в истории современного Ирана».

План прост и сердит, как и многие задумки в администрации Трампа. Но сколько уж раз Вашингтон обжигался на таких незатейливых схемах. Куда ближе к реальности другое замечание Рубио: «Если что-то и стало очевидным за последние несколько месяцев, так это необходимость диверсификации источников энергии. Наши цепочки поставок проходят через одни из самых нестабильных регионов планеты».

Очень своевременный вывод. Надо его воплощать на практике, а не заниматься поисками российского «теневого флота» и наказанием стран, покупающих наши энергоносители.

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