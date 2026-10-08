Салюты, белый мрамор и шумящее море: Как пройдет саммит СНГ с Владимиром Путиным в Туркменистане

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи перед саммитом глав государств СНГ. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НЕБО В «АВАЗАХ»

Шипящие волны Каспийского моря разбиваются о белоснежный прибрежный песок. За широкой линией пляжа, как брызги морской пены, высятся белоснежные отели. Белый в Туркменистане любимый, почти национальный цвет - столица, город Ашхабад даже попала в книгу рекордов Гиннеса, как самый беломраморный город мира.

Но на этот раз лидеры СНГ встречаются в Балканском велаяте. Глав государств ждут пальмы, искусственные пруды, роскошные мраморные покои - новая национальная туристическая зона «Аваза». С самолетов - на ужин, а вечером небо Туркмении раскрасил невиданной красоты салют…

Туркменистан. Вид на здание Центра конгрессов "Аваза" в одноименной национальной туристической зоне. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ СНГ?

Вечером в четверг в Туркмению прилетают девять лидеров стран Союза независимых государств (СНГ). Помимо Владимира Путина и хозяина, Сердара Бердымухамедова, это президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Армении. Но есть и неожиданные гости.

- И, впервые в истории СНГ, на заседании саммита в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан, - добавил помощник Президента России Юрий Ушаков.

Лидерам есть, что праздновать - через пару месяцев, в декабре 2026, СНГ исполняется 35 лет - в честь этого государства подпишут общее внешнеполитическое заявление. Кроме того, на заседании в пятницу планируется согласовать общие меры борьбы с киберпреступностью - против хакерских атак и мошенников страны содружества выступят общим фронтом.

Среди других тем перед началом саммита согласовано углубление сотрудничества в сфере здравоохранения и экологии. Продолжается работа и по экономическим, гуманитарным направлениям, вопросам миграции - в общем, все, как и подобает мощному, проверенному временем союзу, который продолжает развиваться.

В этом отеле живут журналисты президентского пула в Туркмении. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.

ОТ УКРАИНЫ ДО «ЯДЕРКИ»

Основные события саммита развернутся днем в пятницу.

- Участники обсудят взаимодействие в рамках СНГ, председательство в объединении в 2027 году и дату следующего заседания Совета глав государств, - заявил Юрий Ушаков.

Он добавил, что на встрече в закрытом формате лидеры смогут обсудить широкий круг вопросов.

- В том числе мы не исключаем, что по просьбе лидеров наш президент проинформирует о текущей ситуации в украинском конфликте, - заявил он.

В тот же день состоятся мероприятия Каспийского экологического саммита с участием лидеров пяти прикаспийских государств. Главной темой станет экологическая безопасность Каспийского моря, в том числе проблема его обмеления.

Кроме того, программа Владимира Путина предусматривает встречи со всеми приехавшими на саммит лидерами. Говорить будут о насущных проблемах и политических вопросах, например, на встрече с лидером Ирана Пзешкианом, по словам Дмитрия Пескова, разговор может зайти о возможном выходе исламской республики из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Пока президент не прилетел, мы успели выбраться на пляж. Помочить ножки в Каспии не успели - только посмотреть Фото: Дина КАРПИЦКАЯ.

В ГОСТЯХ ХОРОШО!

И немного красок для политической картины: журналистам рассказали, что на саммите будет большая ярмарка стран СНГ. Русские угощают всех от души: на столах — 50-литровый самовар с иван-чаем и травяными сборами от крымской лаванды до алтайской душицы, таёжная солянка из оленины, уха с камчатским крабом, осетрина, щучья и осетровая икра, блины с кедровым припёком, пастила, пряники и конфеты, квас и морс — всего больше сотни блюд, напитков и деликатесов от российских производителей, а повара тут же, на глазах у гостей, лепят калитки и чуду, жарят блины на трёх сковородках разом и варят дальневосточную уху с цельным крабом.

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