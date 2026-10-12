35-летняя медсестра-акушерка Линдси Клэнси убила своих троих детей и пыталась свести счеты с жизнью Фото: REUTERS.

Похоже, Америку опять поразил страшный вирус зла из соцсетей, заставляющий граждан совершать немыслимые по жестокости поступки, перерастающие в социальную эпидемию. Психически неустойчивые или просто больные люди пытаются повторить жуткое действо, получившее резонанс на просторах интернета, а затем и в традиционных СМИ.

Теперь массовый психоз охватил матерей.

Начало помешательству положила история, случившаяся в 2023 году в Плимуте (штат Массачусетс). В один из январских дней 35-летняя медсестра-акушерка Линдси Клэнси, отослала мужа в лавку за продуктами и в аптеку, а сама спустила в подвал детей - 5-летнюю Кору, 3-летнего Доусона и 8-месячного Кэллана, где хладнокровно всех задушила. После этого она предприняла попытку самоубийства. Выжила, но ноги остались парализованными.

У Клэнси нашлась масса защитников. Нашлись, увы, и подражательницы.

Прокуратура настаивает, что женщина действовала осознанно и расчетливо, убивая детей Фото: REUTERS.

«УЖАСНЫЙ ТУМАН В ГОЛОВЕ»

Прокуратура возбудила дело, утверждая, что медсестра действовала сознательно и расчетливо, спровадив супруга из дома и расправившись с малышами, а потому должна нести уголовную ответственность за умышленное убийство.

Однако защита извлекла на свет божий дневниковые записи Линдси, сделанные незадолго до трагедии. Клэнси описывала чувство тревоги и отчаяния от того, что не могла вскармливать младшего ребенка грудью, от постоянных опасений, что делает что-то не так. А еще признавалась, что ощущает растущую отчужденность от детей и мужа. «Я так отчаянно нуждаюсь в отдыхе от заботы обо всех, что мой разум пытается найти во мне что-то физически нездоровое», - писала она.

Адвокаты также настаивали: Клэнси страдала от послеродового психоза - опасного расстройства, которое охватывает некоторых женщин после родов и влияет на их способность воспринимать реальность. Его причина — в резком изменении гормонального уровня в сочетании с бессонницей и генетической предрасположенностью. По статистике, такое состояние развивается у 1-2 из 1000 матерей, чаще всего в первые четыре недели после родов.

Состояние Линдси также могло ухудшиться от того, что врачи бездумно пичкали ее всевозможными антидепрессантами, снотворным и прочими препаратами без учета особенностей организма. «У меня ужасный туман в голове. Я чувствую, что ничего не понимаю и не могу ничего спланировать», - отметила американка в другой записи.

В минувшем августе суд присяжных должен был вынести свой вердикт. Одиннадцать членов жюри хотели признать Клэнси невиновной (и тогда женщину поместили бы в психиатрическую клинику), но один настаивал на том, что она прекрасно знала, что творила, и место ей - в тюрьме.

Необходимый консенсус так и не сложился, поэтому судебный процесс признали несостоявшимся. Возможно, дело рассмотрят повторно с новым составом присяжных. А пока Линдси находится в госпитале.

Адвокаты настаивали: Клэнси страдала от послеродового психоза - опасного расстройства Фото: REUTERS.

ЗАЩИТНИКИ ВЫШЛИ НА МАРШИ

Но что тут началось в стране! Феминистки и либералы всех мастей превратили Клэнси в «богиню невиновности». Вокруг ее персоны создается целый культ по аналогии с движением BLM («Жизни чернокожих важны») или Me Too («Я тоже») - массовым признанием женщин в том, что они в прошлом были жертвами изнасилований и домогательств - правда, как потом выяснялось, не всегда реальных.

В соцсетях завирусился нарратив под названием «Same, Lindsay» («Тот же случай, Линдси»), где женщины рассказывают о постродовых депрессиях и психозах. В роликах они зачитывают представленные в суде записи из дневников Клэнси и буквально натягивают ее откровения на свои собственные переживания.

В городах собираются митинги и проходят марши, на которых несут портреты Линдси. В фонд помощи ей собрано уже свыше миллиона долларов.

Кто-то скажет: ну вот нашли новую моду, перебесятся - забудут. Но, увы, из-за развязанной истерии вокруг трагедии с Линдси Клэнси грань между сочувствием и оправданием убийства ребенка как спасения от послеродовых страданий начинает стремительно размываться.

Кто-то из-за помутившегося сознания решается повторить безрассудный шаг Клэнси, а кому-то, как ни чудовищно это звучит, просто хочется такой же известности, а, возможно, и денег, которые сыплются сейчас на детоубийцу из Плимута.

Судебные разбирательства вызвали большой резонанс в обществе и в соцсетях Фото: REUTERS.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СОВПАДЕНИЯ

1 сентября в полицию городка Франкфорт (штат Иллинойс) поступило сообщение о том, что 40-летняя мать четверых детей Кори Уолш обнаружена соседкой в собственном доме с ранениями, которые она нанесла себе в попытке суицида. Мужа Кори не было в городе, соседка успела оказать ей первую помощь. Двухлетнего сына Уолш - Барретта - нашли задушенным в подвале.

Выяснилось, что Уолш пристально следила за судебным процессом над Линдси Клэнси. Она активно обсуждала его ход в групповом чате со своими друзьями. Последний пост оставила всего за 3,5 часа до того, как погиб ее собственный ребенок. При задержании женщина утверждала, что убила сына, потому что считала его «антихристом». Когда душила, напевала песню из фильма «Волшебник страны Оз».

Адвокаты утверждают, что Кори, как и Линдси, в свое время переживала острый постродовой психоз, но отвергают версию о том, что это было преступление-подражание. Мол, налицо «случайное совпадение обстоятельств». Так ли это, теперь выясняет следствие.

Ну а дальше - без комментариев. Вот лишь неполная сводка схожих происшествий в США за последние пару недели.

22 сентября: мать из Миссури сунула младенца в печь.

29 сентября: мать из Техаса нанесла двоим своим детям более 50 ножевых ранений.

3 октября: мать из Южной Каролины обвинили в том, что она уморила голодом двух дочерей (2 года и 9 месяцев) в подражание Линдси Клэнси.

6 октября: мать в Техасе рано утром исполосовала ножом 3-летнюю дочь и 10-месячного сына, а также мужа, пытавшегося их защитить. К счастью, все выжили.

У части женщин, совершивших эти злодеяния, была диагностирована послеродовая депрессия. Некоторые живо интересовались делом медсестры-убийцы. Тут уж на простое «совпадение обстоятельств» ничего списать не удастся.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- Послеродовая депрессия - это следствие гормональной перестройки организма, плюс меняется эмоциональный фон, появляются нагрузки по уходу за младенцем, — объясняет в разговоре с KP.RU психолог Татьяна Семенко. — Многие женщины находятся в ослабленном физиологическом и психологическом состоянии, испытывают схожие симптомы и тянутся в соцсети - посмотреть, а что в таких случаях делают другие. Порой попадают на определенные ресурсы, проповедующие коллективное безумие, и тогда совершают иррациональные, непоправимые поступки.

Тут многое зависит от властей, от степени развития здравоохранения, отношения к роженицам.

В США пребывание в больнице в послеродовый период обходится очень недешево, и самое главное - если не нанимать дорогой частный уход на дому, роженица остается один на один с малышом, за которым нужен чуткий постоянный уход. У нас же к каждой роженице в течение определенного периода приходит представитель медучреждения, наблюдает, советует, помогает. И СМИ, конечно же, должны блокировать опасность внушения молодым мамам негативной информации. Надо настраивать их на то, что это огромное счастье - дать жизнь человеку.

И еще обязательно предупреждать: если вы испытываете душевный дискомфорт, тревогу и тем паче слышите какие-то голоса, срочно обратитесь к психологу.

Слушайте себя, и если вдруг начинают мелькать кошмарные мысли - знайте, что это шаг в бездну. Немедленно свяжитесь с врачом-специалистом.

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