Бывший муж Татьяны Арнтгольц устроил личную жизнь: Марк Богатырев вывел в свет копию актрисы

Марк Богатырев быстро нашел замену Татьяне Арнтгольц. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Марк Богатырев вновь вышел в свет с новой девушкой. Актер и его возлюбленная появились на светской премьере сериала "Полураспад". Избранница артиста является копией его бывшей жены Татьяны Арнтгольц.

Марк Богатырев появился в компании хрупкой блондинки в центре Москвы. Светские хроникеры кинулись к мужчине. Они надеялись разузнать у актера хоть какие-то подробности. Репортеры попросили Марка представить спутницу, но он отказался. "Всему свое время", - интригующе поведал 41-летний артист.

Очевидцы в который раз отметили, что новая девушка звезды "Кухни" напоминает его бывшую супругу Татьяну Арнтгольц. Их объединяет не только схожесть в лице и фигуре, но и общий стиль. Обе любят собирать волосы в пучок, передает "СарХит".

Актеры тайно развелись в конце 2025 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Напомним, Богатырев и Арнтгольц развелись в конце 2025 года после шести лет брака. Инициатором разрыва стал Марк. "Любые отношения могут испортиться, любые хорошие семьи могут стать плохими. Жизнь так устроена, к сожалению", - говорил он.

Богатырев не скрывает, что тяжело переживал развод. "Со временем все люди осознают правильность расставания. Просто каждый, конечно, по-разному к этому относится... Надо просто научиться ставить себя на место бывшего супруга или супруги, чтобы понять: а как ему в этот момент?" - рассуждал мужчина.

Он смог принять случившееся. "Значит, так должно быть, значит, вот так Бог решил. И относиться к этому с пониманием. Все просто", - резюмировал Марк.

Экс-супруги о причинах разрыва молчат. Актеры сохраняют общение ради сына Данилы. Этой зимой мальчику исполнится шесть лет.