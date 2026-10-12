Ольга Зуева показала редкое фото дочери Данилы Козловского после скандала с алиментами

Ольга Зуева и Данила Козловский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ольга Зуева показала в соцсетях редкое фото дочери Оды-Валентины, которую она родила от 41-летнего актера Данилы Козловского. 39-летняя модель нечасто делится в своем блоге снимками наследницы и никогда не показывает ее лица. В этом году девочке исполнилось 6 лет, она вместе с мамой живет в Нью-Йорке.

В США уже вовсю готовятся к Хэллоуину, который по традиции отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. На одном из фото Зуева позирует на фоне горы тыкв, на другом она сняла свою собаку Грушу, сидящую за празднично украшенным столом.

Еще один снимок запечатлел Оду-Валентину: девочка каталась на велосипеде по побережью моря. В подписи к фото Ольга сообщила, что они провели за городом выходные мечты.

Ольга сфотографировалась на фоне тыкв в преддверии Хэллоуина. Фото: соцсети.

Ода-Валентина родилась в Нью-Йорке, у нее, как и у Зуевой, есть американское гражданство. Ольга и Данила познакомились в 2015 году. Ради возлюбленного Зуева переехала в Россию из США, где она работала моделью. Все были уверены, что Данила женится на Ольге. Однако вскоре после рождения Оды-Валентины Козловский вернулся в Россию на съемки фильма «Чернобыль» и расстался с Зуевой. Дочка артиста вместе с мамой осталась в Америке, и Данила навещал ее по мере возможности.

В одном из интервью Козловский признал свою вину в разрыве, заявив, что Ольга не заслуживала такого отношения. Данила рассказал: он жалеет, что дочка теперь носит не его фамилию.

«Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду», - подчеркнул артист.

Модель никогда не показывает лицо Оды-Валентины. Фото: соцсети.

Позже стало известно, что отношения пары распались из-за романа Козловского с партнершей по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. Актеры не афишировали свои отношения и долго скрывали, что они – пара.

В мае 2026 года Оксана родила Даниле сына Лео, перед этим они поженились. Примерно тогда же Ольга Зуева подала иск в один из московских судов и потребовала от Козловского четверть доходов бывшего возлюбленного. Тогда суд отклонил ее иск, и в августе она подала его снова.

«Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде», - написала Ольга в соцсетях.

В ответ Козловский назвал слова экс-возлюбленной ложью. Актер заверил, что всегда заботился о дочери.

«Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня», - заявил Данила в своем блоге.

Зуева призналась, что провела выходные мечты. Фото: соцсети.

Ольга Зуева молчать не стала и публично ответила бывшему гражданскому мужу. Она сообщила, что у нее на руках имеются все финансовые документы. Выписки из банка подтверждают, что последний раз деньги от Козловского поступали 4 июня.

«Что касается «ограничений в общении»: последний приезд к дочери состоялся в феврале. На мой вопрос: «Когда приедешь в следующий раз?» ответа нет до сих пор», - заявила Ольга.

Между тем, в Сети предполагают, что актриса решила обратиться в суд под влиянием глубокой обиды на Козловского. Говорят, Ольга обиделась после того, как из СМИ узнала о рождении у Данилы ребенка от Акиньшиной.