Меняйте глобус! В Тихом океан обнаружен затонувший седьмой континент. А в Индийском океана прямо сейчас всплывает восьмой

Седьмой континент Зеландия находится под островами Новой Зеландии.

К шести континентам Земли - Северной Америке, Южной, Евразии, Африке, Австралии и Антарктиде – следует добавить седьмой – Зеландию, от которого к настоящему времени над океанской гладью торчат лишь острова Новой Зеландии и Новой Каледонии, а остальные 94-95 процентов суши, площадью почти 5 миллионов квадратных километров, утонули.

На признании неучтенного прежде континента настаивают ученые из Новозеландского Королевского НИИ GNS Science и их коллеги из Австралии и Новой Каледонии, которые в 2016 году открыли эту самую Зеландию, а ныне подтвердили, как им кажется, континентальный статус «открытия».

Не хуже других

Исследователи, ведомые Ником Мортимером (Nick Mortimer), очертили границы Зеландии и, главное, провели анализ местных коренных пород, который продемонстрировал: они – породы - состоят из всех трех видов, характерных для континентов - осадочных, вулканических, метаморфических — то есть, видоизмененных. В собранных образцах нашлись известняки, песчаник, гранит, галька, булыжники, лава.

«Быть целиком или большей частью приподнятым над водой континенту не обязательно», - отметают энтузиасты упреки в том, что седьмой континент не слишком обширен. Он и в самом деле меньше всех к настоящему моменту признанных, но не так уж и мал – примерно в шесть раз крупнее Мадагаскара.

У тех, которые трудятся в новой Зеландии и Новой Каледонии, континент находится буквально под ногами, у австралийцев — чуть правее.

От Зеландии к настоящему времени мало что осталось. Но это малое когда-то было континентом сравнимым по размеру с Австралией. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Откололась, растянулась, утонула

Первооткрыватели Зеландии полагают: когда-то она была частью древнего суперконтинента под названием Гондвана, который включал в себя нынешнюю Австралию, Африку, Южную Америку и Антарктиду. Примерно 200 миллионов лет назад Гондвана сама откололась от другого суперконтинента - Пангеи.

Зеландия покинула Гондвану примерно 130 миллионов лет назад – как раз столько лет граниту и вулканической гальке. Скальным породам и булыжникам - около 95 миллионов лет, зеландские базальты – в два раза моложе.

В процесс разделения тектонические силы растянули континентальную кору Зеландии, толщина которой уменьшилась сверх всякой меры - до 20 километров. Она стала в два раза тоньше, чем обычная материковая кора. В результате континент погрузился в мантию. Его почти весь затопило. Но 5-6 процентов от былого все-таки сохранилось.

Справедливости ради следует заметить, что не все видят в Зеландии седьмой континент. Например, российский ученый Дмитрий Логинов - доцент кафедры визуализации геоданных и картографического дизайна Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) считает, что его коллеги из Южного полушария приняли за континент шельфовую зону Новой Зеландии - то есть часть земной коры материкового типа, которая неглубоко находится под водой.

Зародыш восьмого континента

Эмбриональным назвали французские ученые из университетов Тулузы (Universitе de Toulouse) и Лиона (Universitе de Lyon) и их австралийские коллеги из Сиднея (Department of Earth and Planetary Sciences, Macquarie University) континент, который прямо сейчас образуется в Индийском океане – в районе архипелага Кергелен, расположенного напротив Антарктиды. О чем в свое время сообщили в журнале Terra Nova.

«Первооткрыватели» нового континента различили признаки протекающего тут геологического процесса. А именно заметили, что на дне формируется гранитная - континентальная - кора. Выпирает из глубины весьма быстро – со скоростью порядка 0,001 кубического километра в год. А местами скорость новообразования достигает 0,8 кубического километра в год.

По прикидкам геологов, «роды» нового континента начались от 7 до 12 миллионов назад. Пройдет еще примерно столько же времени, суша окончательно вылезет наружу и превратится в полноценный материк. Не исключено, что географам далекого будущего придется переделывать глобусы.

К слову, Дмитрий Логинов считает, что и Кергеленское плато – так называемый Хребет 90-го градуса – тоже, как и Зеландия, представляет собой не болеечем возвышение на фоне океанского дна. То есть, шельф, а не нарождающийся восьмой континент.

Дискуссия по поводу седьмого и восьмого континентов Земли продолжаются.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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