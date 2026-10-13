Обычно сигнал о старте баллистики Киеву дают американцы, и у людей есть пара минут добежать до укрытия. Вчера сигнала не было. Фото: REUTERS.

В 22:09 Воздушные силы ВСУ сообщили о «скоростной цели на Киев». В 22:10 завыли сирены. К этому моменту в городе уже гремело.

Баллистика зашла в столицу без объявления. Мэр Виталий Кличко отчитался скупо: в Днепровском районе поражён «объект транспортной инфраструктуры».

Утром Минобороны назвало его по имени — локомотивное депо «Дарница». Там чинят локомотивы и вагоны, на которых к фронту уходят военные грузы. «Укрзализныця» к восьми утра уже извинялась: поезда на запорожском направлении опаздывают больше чем на шесть часов.

Второй киевский адрес — цех «Палп Милл Принт». Вывеска мирнее не придумаешь: огромная типография, журналы, этикетки, картонные коробки. Хозяин — австрийско-немецкий холдинг Pulp Mill Holding из Вены. По данным Минобороны, в цеху собирали ракеты и дальнобойные беспилотники. А 7 октября прилетело по Киевскому картонно-бумажному комбинату в Обухове, который принадлежит тому же венскому холдингу. Европейский капитал, выходит, печатает на Украине не только этикетки.

В Деснянском районе ракета вошла в четырёхэтажный склад. Что хранят в киевских складах на пятом году войны, мэр уточнять не стал. Скромный человек.

Самое интересное Воздушные силы написали сами: цели засекли радары уже во время атаки, а «информации о пусках с территории противника не поступало». Обычно сигнал о старте Киеву дают американцы, и у людей есть пара минут добежать до укрытия. Вчера сигнала не было. За сутки до этого CNN написал, что Госдеп и Пентагон пригрозили отключить Киеву разведданные, если ВСУ не прекратят бить по российским НПЗ. В Вашингтоне угрозу отрицают. Но на Банковой, судя по всему, урок усвоили: чья кнопка у киевской сирены, теперь понятно.

Утром Киев продолжил получать. В 07:01 мониторинговые каналы повели реактивный дрон «курсом на ТЭЦ-5». В 07:49 — взрыв, в 07:51 — «прилёт в районе ТЭЦ-5». Городские власти молчат, рассказывают только про обломки в Дарницком районе. Молчание тоже ответ.

Николаевщине досталось не меньше. В Терновке, на окраине Николаева, снова горит терминал «Новой почты». По одному и тому же адресу прилетает уже четвёртый раз за несколько дней. Объяснение у военных простое: на складах лежат грузы двойного назначения для ВСУ.

Под Николаевом, в Мешково-Погорелово, поражён склад беспилотников. А в Бугском лимане — сухогруз, который вёз в николаевский порт военные грузы.

На Ровенщине прилетело по Ровно и Сарненскому району. Там, по версии областной администрации, поражено «неработающее предприятие». Сарны — крупный железнодорожный узел на севере области, а предприятия у них почему-то всегда неработающие.

Итог ночи по версии самих Воздушных сил Украины: 5 баллистических ракет «Искандер-М» и С-400, 9 «Бандеролей», 108 дронов, из них 74 реактивных. Попадания — на 17 локациях.

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