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Звезды13 октября 2026 7:41

Эдит Пиаф бросила Ива Монтана, как только он отказался петь песни, которые она для него выбирала

Исполняется 105 лет со дня рождения французского певца и актера Ива Монтана
Денис КОРСАКОВ
Мэрилин Монро и Ив Монтан в фильме «Займёмся любовью», 1960 г.

Мэрилин Монро и Ив Монтан в фильме «Займёмся любовью», 1960 г.

Фото: EAST NEWS.

Детство Ива Монтана прошло в бедности, и в 34 года он расписал ее во всех красках в книге «Солнцем полна голова». Он родился в Тоскане, в полунищей семье; отец-социалист трудился с утра до ночи, но никуда эмигрировать в поисках лучшей жизни не собирался. Однако его шурин примкнул к фашистам и решил во что бы то ни было заставить брата жены тоже уверовать в Муссолини. Когда брат отказался, начал его избивать, призвав на подмогу своих приятелей, а потом просто поджег его дом. Отец Монтана после этого решил уехать в США, и, если бы ему повезло, мы бы, возможно, никогда не услышали о его сыне. Но в американском консульстве оказалось, что визы перестали выдавать 24 часа назад. Так что он перебрался на юг Франции, а потом вытащил туда жену с тремя детьми.

В мемуарах Монтан вспоминал, что родители, уходя на работу, часто оставляли ему, брату и сестре одно яйцо на троих - «белое, сверкающее яйцо, притягивающее наши взгляды, как алмаз. Помню, как во время наших незатейливых игр я внезапно вспоминал об этом яйце. А вдруг вошла кошка и уронила его! А вдруг его стащил вор! Или оно упало от сквозняка! У меня замирало сердце». Еще одним предметом бесконечных волнений был вопрос, как поделить одно яйцо на троих: «если варить вкрутую, его легко разделить на три части. В «мешочек» - целая канитель. Если всмятку - задача еще больше осложняется. Сделать яичницу было невозможно, потому что для этого требуется масло...»

Ив Монтан перед выходом на концертную сцену

Ив Монтан перед выходом на концертную сцену

Фото: EAST NEWS.

Когда Монтан вырос и смог зарабатывать (то есть в 11 лет), он устроился на фабрику макаронных изделий, упаковывал макароны и помогал их развозить. Но, возмутившись однажды несправедливостью со стороны хозяина, в 13 лет стал безработным. Сестра, к тому моменту работавшая парикмахершей, сделала его своим помощником; потом он и сам окончил курсы и стал стричь женщин - главным образом, проституток. Не стесняясь подростка, девицы бурно обсуждали между собой своих клиентов и нюансы профессии. Все это происходило в бедном районе криминального портового города Марселя; Монтан на всю жизнь запомнил, как на его глазах среди бела дня какой-то бандит хладнокровно застрелил человека.

При этом юный Ив еще и мучился комплексами, считая себя «решительно безобразным», бродил по улицам и думал: «Я глуп и некрасив... Я глуп, и некрасив, и беден...» Какое-то утешение он находил в мюзиклах с участием Фреда Астера и в песнях популярного тогда Шарля Трене; однажды решился сам кое-что исполнить на публике. Пианистка, с которой он репетировал, заявила: «Вы не попадаете в такт, вы фальшивите, у вас плохая дикция, вы берете слишком высоко, вы сползаете с ноты. В остальном все хорошо. Я хочу сказать, что вы превосходно знаете слова...» Но публике дебют 17-летнего Монтана понравился, а со временем он и вовсе стал звездой местного масштаба.

А потом, во время войны, он уехал в Париж: во-первых, хотел его покорить, во-вторых, там было легче укрыться (его все время пытались отправить на работы в Германию, а еще постоянно приходилось доказывать нацистам, что его итальянская фамилия Ливи не является замаскированной еврейской Леви). В Париже он выступил как-то на разогреве у Эдит Пиаф - и у них начался роман. Она писала для него песни, настояла, чтобы он сыграл в фильме, звездой которого была она, а потом они расстались. Симона Синьоре, на которой Монтан потом женился, комментировала: «Вначале он был для нее учеником. А затем, как только Монтан встал на ноги и начал сам выбирать для себя песни или не соглашался петь то, на чем она настаивала, Эдит бросила его. Он чувствовал себя глубоко несчастным. Потом прошло».

Фотопортрет актера 1958 года

Фотопортрет актера 1958 года

Фото: EAST NEWS.

* * *

А в 50-е он стал уже настоящей, огромной звездой, и как певец (его сольная программа в 1951 году шла в театре «Этуаль» восемь месяцев при неизменных аншлагах), и как актер (после нескольких неудачных фильмов он очень ярко выступил в «Плате за страх» Анри-Жоржа Клузо, получившей «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах; это своего рода идеальный триллер, кино про людей, перевозящих по латиноамериканским джунглям грузовики с нитроглицерином, который может взорваться на любом ухабе).

«Плата за страх» вышла и в советский прокат, и, надо сказать, слава Монтана в СССР в 50-е была просто бешеной. Синьоре говорила, что «инициатором и виновником невероятной популярности Монтана в СССР» был Сергей Образцов. «Его самый известный в мире Театр кукол приезжал на гастроли в Париж; Образцов был на концерте Монтана в театре «Этуаль», привез в Москву все пластинки с его песнями...» Монтан, наряду с Жераром Филипом и Жаном Маре, был олицетворением Франции (Де Фюнес раскрутится позже). Марк Бернес исполнял песню «Когда поет далекий друг»: «Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне, и ветки каштанов, парижских каштанов в окно заглянули ко мне…»

Он приезжал в СССР с гастролями, выходили его пластинки, были экстренно переведены на русский мемуары. Кто-то сочинил легенду, что во время визита в Москву он зашел в магазин женского белья, скупил самые уродливые образцы и потом устроил во Франции выставку под названием «В чем их любят» (на самом деле это типичная городская легенда, но ее и сейчас без устали пересказывают в интернете).

Ив Монтан во время выступления в Лужниках, 1956 г. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Ив Монтан во время выступления в Лужниках, 1956 г. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Любовь кончилась резко, в конце 60-х, когда Монтан и его жена Симона Синьоре осудили ввод советских войск в Чехословакию, а потом еще снялись в фильме «Признание» про то, как просталинская власть мучила чешских коммунистов в конце 40-х. Фильм с Монтаном «Жить, чтобы жить» был куплен для проката и дублирован в 1969-м, но на экраны его выпустили только шесть лет спустя (и выпустили, видимо, просто чтобы добро не пропадало: так-то фильмы с Монтаном больше не закупались).

Но он оставался легендой французской эстрады и одним из главных актеров Европы, играл у Жан-Пьера Мельвиля, Жан-Люка Годара, Рене Клемана, Жака Деми. Добился успеха в Голливуде (на съемках первого американского фильма «Займемся любовью» у него случился короткий роман с партнершей, Мэрилин Монро). А скончался в 1991-м, закончив съемки последней сцены в фильме Жан-Жака Бенекса «ИП5: остров мастодонтов». Залез в ледяное озеро (правда, в гидрокостюме, с соблюдением всех требований техники безопасности) - и почувствовал боль в груди, а на следующий день умер в больнице от инфаркта.