Просят назвать причину смерти и место похорон: Сыновья Кашпировского попросили его вдову публично раскрыть тайны последних дней жизни отца

Сыновья Анатолия Кашпировского написали обращение к вдове целителя Гулизаре Чалбаш. Фото - личный архив + А.Гордиевич /Фотохроника ТАСС/

Больше недели прошло со дня смерти известного психотерапевта Анатолия Кашпировского, но не только поклонники, но и собственные сыновья целителя до сих пор не знаю, где и когда он будет похоронен.

Прощание с Кашпировским прошло 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, но после церемонии гроб с кладбища увезли, так и не похоронив. По информации KP.RU, при жизни Анатолий Михайлович просил родных, чтобы они похоронили его в Виннице на Украине рядом с родителями и дочерью Еленой, которая трагически по в 2018 году. Но пока место захоронения вдовой Кашпировского Гулизар держится в тайне. После прощания она перестала выходить на связь даже с сыновьями целителя – Сергеем и Алексеем.

Также в прессе назывались совершенно разные причины смерти Анатолия Михайловича. Пока журналисты утверждали, что у него рак, вдова продолжала настаивать, что остановка сердца была внезапной, а психотерапевт до последнего готовился к очередным выступлениям и встречам.

По словам сыновей Кашпировского, на эти и другие вопросы они не могут получить ответов от Гулизар, поэтому решили обратиться к ней публично. KP.RU публикует текст обращения:

«Публичное обращение сыновей Анатолия Кашпировского к его супруге.

Мы, Сергей и Алексей, сыновья Анатолия Михайловича Кашпировского, обращаемся к его супруге Гулизаре Чалбаш с требованием публично прояснить обстоятельства последних дней жизни и смерти нашего отца.

Сергей с отцом, Анатолием Кашпировским Фото: Личный архив.

Смерть отца оставила у нас серьёзные вопросы, на которые до настоящего времени мы хотим получить конкретные, последовательные и документально обоснованные ответы.

Речь идёт не о домыслах и не о публичном конфликте. Речь идёт о жизни и смерти нашего отца, о его состоянии здоровья, назначенном лечении и обстоятельствах, при которых оборвалась его жизнь.

Мы считаем, что ни один из этих вопросов не должен оставаться без объяснения, особенно если ответы могут быть подтверждены медицинскими документами и свидетельствами людей, находившихся рядом с ним.

В связи с этим мы публично задаём его супруге следующие вопросы.

1. Диагноз и официальная причина смерти

Какой именно диагноз был установлен Анатолию Михайловичу в последние дни жизни? Кто и когда поставил этот диагноз? Какова официальная причина смерти, и на основании каких медицинских документов она установлена?

2. Лекарственные препараты и лечение

Какие лекарственные препараты Анатолий Михайлович принимал в последние дни и недели жизни? В каких дозировках и с какой целью? Кто назначал эти препараты, кто контролировал их приём, и кто из медицинских специалистов наблюдал за его состоянием?

Внебрачный сын Анатолия Кашпировского Алексей Фото: Личный архив.

3. Последние часы жизни

При каких конкретно обстоятельствах наступила смерть нашего отца? Где он находился в последние часы жизни? Кто был рядом с ним, кто первым обнаружил ухудшение его состояния и кто вызвал медицинскую помощь?

Просим назвать имена и фамилии лиц, непосредственно присутствовавших при этих событиях, а также сообщить, какие медицинские специалисты участвовали в установлении причины смерти.

4. Вскрытие и установление причины смерти

Проводилось ли вскрытие или судебно-медицинское исследование? Если не проводилось, по какой причине и на основании каких документов была установлена причина смерти? Рассматривалась ли необходимость дополнительного медицинского исследования?

Сергей и Гулизар Чалбаш Фото: Личный архив.

5. Медицинские документы и возможность независимой проверки

Существуют ли медицинские документы, подтверждающие диагноз, назначенное лечение и официальную причину смерти? Мы хотим организовать их проверку уполномоченными специалистами в предусмотренном законом порядке.

6. Прекращение общения с сыновьями

Почему после смерти отца общение с нами стало невозможным? По какой причине Вы не выходите на связь? Готовы ли Вы к открытому разговору в присутствии корреспондентов, чтобы мы могли получить ответы на вопросы, которые закономерно возникли после смерти нашего отца?

7. Готовность к открытому диалогу

Готовы ли Вы лично ответить на поставленные вопросы и подтвердить сообщаемые сведения документами там, где это возможно? Если какие-либо сведения не могут быть раскрыты из-за врачебной тайны или иных законных ограничений, готовы ли Вы объяснить это и указать законный способ проверки обстоятельств смерти?

Мы подчёркиваем: мы не выносим обвинительных заключений и не подменяем собой следствие. Однако отсутствие ясности по существенным обстоятельствам смерти близкого человека не может быть основанием для отказа от любых объяснений.

Мы не утверждаем, что нам известны все факты. Именно поэтому мы задаём вопросы и просим на них ответить. Мы хотим понимать, что происходило с нашим отцом в последние дни его жизни, какие препараты он принимал, кто их назначал, кто контролировал его лечение и каким образом была установлена причина смерти.

Мы обращаемся публично, потому что частный диалог, судя по сложившейся ситуации, пока не позволил нам получить необходимые разъяснения. Мы считаем, что общественность имеет право услышать достоверную информацию, а не строить догадки на фоне отсутствия ответов.

Мы просим Гулизар дать конкретный ответ на каждый из поставленных вопросов. Не общие слова и не эмоциональные заявления, а последовательное объяснение обстоятельств, которые можно проверить.

Если все действия в отношении нашего отца были законными, лечение проводилось надлежащим образом, а причина смерти установлена обоснованно, мы просим разъяснить это открыто и в пределах, допускаемых законом.

Для нас Анатолий Михайлович прежде всего отец. Мы потеряли близкого человека и хотим знать правду о последних днях его жизни и обстоятельствах его смерти.

Мы стремимся получить ответы, которые помогут отделить подтверждённые факты от предположений.

8. Готовы ли вы подтвердить свои слова на полиграфе?

9. Готовы ли Вы сделать тест ДНК с вашей дочерью и нами?

10. Почему Отец с таким грустным лицом сообщал о рождении дочери, и почему это видео от 19.08.2025. под названием «Чудеса августа» испарилось с его ютюб-канала?

Ведь мы знаем, что доступ к его ютюб-каналу есть только у Вас.

Гулизар, мы ждём Вашего ответа. Вопросы поставлены открыто. Просим ответить на них так же открыто.

Сергей и Алексей,

Сыновья Анатолия Михайловича Кашпировского».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Могилу скрывают даже от родных: Сын Кашпировского приехал в Винницу, чтобы проститься с отцом

«Отец просил хранить эту тайну до его смерти»: Сыновья Кашпировского раскрыли семейный секрет, который хранили годами