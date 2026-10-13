В 34 года покончил с собой актер Ар-Джей Митти, звезда сериала «Во все тяжкие»

Актер Ар-Джей Митти. Фото: Petra Schanberger / imago stock&people / Global Look Press

«Во все тяжкие», наряду с «Доктором Хаусом», «Безумцами», «Остаться в живых», «Декстером» (все — 18+) когда-то открыл новую эру сериалов на американском телевидении (до того они считались в каком-то смысле продукцией второго сорта в сравнении с полнометражными фильмами, а сейчас едва ли не обгоняют в популярности кинематограф). Брайан Крэнстон, сыгравший учителя химии, заболевшего раком и после этого переквалифицировавшегося в производителя и продавца наркотиков*, стал звездой. Да и многих актеров оттуда зрители полюбили - в частности, юного Ар-Джея Митти, сыгравшего сына героя. 12 октября 2026 года, в возрасте 34 лет, он покончил с собой.

Герой Ар-Джея страдал от ДЦП, как и сам актер. Он появился на свет 21 августа 1992 года, роды были тяжелыми, врачи были вынуждены сделать матери экстренное кесарево сечение, и все равно ребенок пострадал от недостатка кислорода. Мать от него отказалась, и его усыновила супружеская пара, которая буквально через пару месяцев развелась. Но о ребенке приемная семья продолжала заботиться: мальчик жил то на ранчо родителей отца в Техасе, то на ферме родителей матери в Луизиане. Про биологическую мать Ар-Джей в 2019 году говорил: «У меня никогда не возникало желания ее искать. С медицинской точки зрения мне было бы полезно знать историю своей семьи, но пока у меня нет такой потребности - у меня и так достаточно родных и друзей. Больше мне никто не нужен».

Ар-Джей с коллегами по сериалу "Во все тяжкие" в 2013 году. Фото: D. Long / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

ДЦП (к счастью, не в самой тяжелой форме) у него диагностировали в три года. В детстве он прошел через болезненную физиотерапию, ходил с костылями, использовал специальные ортопедические фиксаторы (когда на улице было очень жарко, бросал в них ледяные монетки из морозильника, чтобы хоть как-то охладить ноги - а потом не мог их оттуда достать и звякал при ходьбе). К подростковому возрасту мальчик окреп и смог расстаться со всеми мучительными медицинскими приспособлениями, со временем стал скейтбордистом.

Его приемная мать, которую он очень любил, усыновила его, потому что после перенесенного рака яичников не могла иметь детей; однако спустя много лет произошло, как выражался Митти, чудо - она забеременела. А еще через полгода попала в автокатастрофу и оказалась парализована; с тех пор Ар-Джей заботился о ней и о сестре, вообще был очень близок с ними.

Когда сестре было полтора года, ее пригласили сниматься в рекламу - случайно заметили симпатичную девочку в аквапарке. Потом и старший брат заинтересовался кино, появлялся в крошечных ролях в сериалах. А в 2008-м его утвердили на роль сына Уолтера Уайта в «Во все тяжкие». Создатель сериала Винс Гиллиган придумал этого персонажа, потому что у него самого был друг с ДЦП, передвигавшийся с помощью костылей (16-летнему Митти, напомним, они к моменту съемок уже не требовались).

После триумфа «Во все тяжкие» Ар-Джей довольно много снимался, но таких громких проектов у него уже не было, стать по-настоящему большой звездой у него не получилось. Он изредка работал фотомоделью, очень много выступал в поддержку больных ДЦП.

Актер со своей возлюбленной Кеннеди Суарес. Фото: Featureflash Photo Agency/Shutterstock/Fotodom

Самоубийство его стало для публики неожиданностью: казалось, в жизни у него все хорошо. Год и два дня назад он объявил о помолвке со своей девушкой Кеннеди Суарес, с которой до этого встречался пять лет, а перед этим еще пять лет просто дружил. Писал тогда в соцсетях: «Я понял, что любовь - это не всегда сплошная радость и безоблачное счастье; для меня суть любви сводится к доверию, к вере друг в друга. Независимо от обстоятельств. В хорошие времена, в тяжелые моменты, или когда наступает что-то среднее между ними. Я благодарен за всю любовь и доброту, которые получал на протяжении многих лет, но именно Кеннеди подарила мне величайшую, безусловную любовь - ту, что остается неизменной. Через что бы мы ни проходили и с чем бы ни сталкивались, мы все преодолеваем вместе». И вот внезапный финал: тело актера найдено в его доме в Техасе. Обстоятельства трагедии не разглашаются.

*Незаконный оборот наркотических и психотропных средств запрещён в РФ.