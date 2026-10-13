В России экранизируют «Слово о полку Игореве»: сценаристом станет автор «Духless» Сергей Минаев

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

«Слово о полку Игореве» - один из самых знаменитых текстов в истории русской литературы - был написан, по мнению ученых, в конце XII века. Обнаружил его лишь шесть столетий спустя граф Алексей Мусин-Пушкин, коллекционер старинных рукописей; в 1800 году «ироическая песнь о походе на половцов удалова князя Игоря Святославича, писанная старинным языком на исходе XII столетия», впервые была издана.

226 лет спустя к экранизации приступили «Газпром-Медиа Холдинг» и компания «Медиаслово». Ни о том, кто поставит фильм, ни об актерском составе, сведений пока никаких. Но над сценарием работает Сергей Минаев, историк по образованию, писатель, продюсер, телеведущий, бывший главный редактор журнала Esquire («Правила жизни») и нынешний - журнала «Чтиво». Он прославился двадцать лет назад, выпустив роман «Духless», потом стал автором еще многих книг, как художественных, так и документальных, например, «Бунт и смута на Руси». Писал сценарии к популярным сериалам «Спящие», «Золотое дно», «Первый номер», «Чужие деньги», «Спойлер», выпустил цикл исторических проектов - «История России», «Девяностые», «Нулевые», «Цвет истории», «Уроки войны».

По словам Минаева, «книжная полка мировых героических эпосов, дошедших до нас через века, очень небольшая: «Илиада», «Песнь о Нибелунгах», «Беовульф», «Песнь о Роланде» и, конечно же, наше «Слово о полку Игореве». Года четыре назад мы с Александром Жаровым (генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» - Ред.) обсуждали, как было бы здорово экранизировать наш главный литературный памятник. Идея вызревала, обсуждались образы героев, драматургические линии, и вот мы наконец решились начать».

Александр Жаров добавляет: «Знаменитое «Слово о полку Игореве» — описание дерзкого похода князей-братьев Игоря и Всеволода, закончившегося неудачей и пленом, но приведшего к объединению русских князей против половцев под началом князя Святослава, — безусловно, классика древнерусской литературы, часть нашего культурного кода. Уверен, язык современного кино поможет ещё раз пережить сильные эмоции и поверить в победу миллионам зрителей. Наша объединённая команда сделает всё, чтобы произведение XII века зазвучало молодо, современно и захватывающе».

Премьера фильма запланирована на осень 2028 года.

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