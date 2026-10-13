Балтийское горе: в Латвии посадили домохозяйку, швею и пенсионера за «связь с Россией»

Полина Камлева в Латвии получила шесть лет тюрьмы за то что отправила знакомому в Россию через Белоруссию перевод на 43 евро Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

После дизельной сделки Москвы и Вашингтона Латвия в первых рядах призвала ужесточать санкции и давление на Россию. Даже Европе досталось: мол, делает недостаточно!

Себя латышским властям упрекнуть, очевидно, не в чем: они-то и на внутреннем фронте стараются вовсю. Еще бы, опасность ведь ужасная. Из трех прибалтийских республик больше всего русских - почти пятая часть населения - живет в Латвии. Русскоязычных вообще около 40%. Поэтому надо вселять в них страх.

Два последних громких уголовных дела показали, как далеко местные политики готовы зайти в своем рвении.

«ЭТО ФАШИЗМ»

Швея Полина Камлева 7 октября получила шесть лет тюрьмы. Женщина отправила знакомому в Россию через Белоруссию перевод на 43 евро. Примерно 4 000 рублей. В прибалтийской стране на эти деньги можно поужинать вдвоем в кафе или заправить бензином полбака.

Суд счел, что 39-летняя Полина виновна в «финансировании вооруженного конфликта», поскольку ее знакомый оказался членом российского патриотического клуба. Переписку вскрыли латышские пограничники, когда Камлева возвращалась от родных из России, потребовав у нее телефон.

Сколько ни объясняла швея, что никакого военного умысла в ее переводе не было, поэтому она даже сообщения в мессенджере не удалила, судьи ее не услышали.

Суд счел, что 39-летняя Полина виновна в «финансировании вооруженного конфликта» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Чуть раньше, 5 октября, суд в Риге приговорил к семи годам заключения 66-летнего гражданина Германии и России, волонтера Сергея Никитина. Его задержали на границе в прошлом сентябре, когда он уже в который раз вез инвалидные коляски, ходунки и подгузники для российских домов престарелых. Следствие утверждало, что гуманитарный груз якобы мог использоваться для поддержки военных структур.

Сергея Никитина задержали на границе в сентябре 2025-го, когда он вез инвалидные коляски, костыли, ходунки и подгузники для российских домов престарелых. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Это русофобия, ненависть к русским. Это фашизм, это нацизм, - заявил Никитин после оглашения приговора. - На поле боя не нужны костыли и коляски, это надо было мирным больным людям. Я - гражданин Германии, но Россия мое Отечество. И там многие люди нуждаются в помощи».

Но для латвийских властей Никитин – преступник. Никаких внятных доказательств его вины не представили. А зачем? Надо посадить человека только за то, что он помогал русским. Пусть даже старикам и калечным.

ПОД ФЛАГОМ УКРАИНЫ

«Никитин – гражданин Германии, но хоть слово в его защиту произнес немецкий канцлер Мерц?» – говорит экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, живущий в России. (Он, пока было возможно, защищал права русскоязычных в Прибалтике. Но потом и его самого русофобская власть выдавила из страны.) - В этом душном нацистском государстве говорить о подлинной борьбе за русские темы – язык, образование, СМИ – просто невозможно. Нельзя даже выйти в одиночный пикет с плакатом на русском.

С 1 января будущего года по новому закону прекратят вещать и писать по-русски все общественные СМИ.

Когда мои друзья, оставшиеся в Латвии, замечают: «У нас же еще не расстреливают за русский язык на месте», я парирую: «Пока не расстреливают».

По итогам выборов 3 октября в Сейм Латвии прошла партия «Суверенная власть», в ее списках два правозащитника, которые отстаивали интересы русскоязычных. Но теперь они не смогут делать это юридическим путем, иначе их лишат мандата.

Став депутатами, они должны принять клятву верности латышскому и только латышскому языку. По новому регламенту все члены Сейма должны дать согласие, что будут выступать под флагом Украины, который стоит на трибуне. Откажешься - получишь взыскание.

Каждого депутата обязали инициативно заявлять в службу госбезопасности о том, что кто-то, связанный с РФ, вышел с ним на контакт. «То есть ты должен написать донос на человека, который на улице к тебе подошел и сказал, что у него родственники в Москве или что ему хочется съездить в Россию, чтобы сходить в Большой театр», - объясняет Мамыкин.

Наконец, Сейм срочно принял закон, которым запретил ездить в Россию и Белоруссию депутатам самоуправлений - краевых и городских. Мол, им доступна подробная информация о местной критической инфраструктуре, планах гражданской обороны, транспортных и логистических узлах. А ну как передадут эти секреты врагам!

КОМПЕТЕНТНО

Политолог Александр НОСОВИЧ:

- В Прибалтике всегда жили люди разных народов, культур, языков. Но сегодня в Вильнюсе, Риге и Таллине считают, что их земли – это земли литовцев, латышей и эстонцев. Остальные, в первую очередь русские - чуждое, пришлое население, которое надо выдавливать.

Эта позиция радикально противоречит нормам Евросоюза, куда страны Балтии стремились и в конце концов попали. Ведь на уровне ЕС и в странах Западной Европы всегда признавали существование особых образовательных, языковых прав у меньшинств. В Прибалтике же родителям нельзя и за свои деньги учить детей на русском - частные образовательные учреждения, которые этим занимались, удушили налогами и проверками.

Русское общественно-политическое движение в Латвии, как и в Эстонии, уничтожено под корень. Возможным это сделало прежде всего попустительство Запада, ЕС, для которого главное - интересы борьбы с Россией и русским присутствием в Восточной Европе.

СКОЛЬКО В ПРИБАЛТИКЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ?

По данным латвийского политика и публициста Владимира Бузаева, в Латвии с 2017 года были состряпаны десятки уголовных дел за политические взгляды.

Сегодня в странах Прибалтики около 40 известных случаев подобного преследования граждан.

ЭСТОНИЯ: - Активисты Андрей Андронов и Дмитрий Роотси в этом году осуждены на 11,5 и 10 лет за участие в движении Koos («Вместе»), которое защищало права русскоязычных и политический нейтралитет Эстонии.

- Олег Беседин, журналист-документалист, приговорен в сентябре к 7 годам за публикацию в соцсетях контента российских СМИ и сотрудничество с российским информагентством.

ЛИТВА: - Альгирдас Палецкис, политик, журналист, отбывает срок в 6,5 лет после заявления: при столкновениях в январе 1991-го у вильнюсской телебашни в толпу стреляли не советские солдаты, а литовские снайперы, чтобы спровоцировать мировое общество и обвинить в этом СССР.

- Алексей Грейчус, координатор «Бессмертного полка» в Клайпеде, получил 4 года тюрьмы за организацию мероприятий, связанных с русской культурой.

ЛАТВИЯ: - Александр Гапоненко, доктор экономических наук, правозащитник, в январе приговорен к 10 годам заключения за доклад об этноциде (уничтожение культуры и идентичности - Ред.) русскоязычных» в Латвии. Гапоненко 71 года.

- Татьяна Андриец, студентка, обвиняется в создании телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», который силовики посчитали «объединенной преступной группировкой». Татьяна провела в СИЗО 8 месяцев и ожидает суда - ей грозит пожизненное заключение.

- Елена Крейле, домохозяйка. Отсидела год за выставленные на подоконнике в ее квартире коробки белого, красного и синего цветов и надпись «Путин мой друг». Находится под подпиской о невыезде в ожидании нового суда, где рассмотрят дело о лишении ее свободы на 3 года.

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