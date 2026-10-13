Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в новой пластике

Алла Пугачева. Фото: соцсети Анастасии Щиновой

В Сети активно обсуждают свежее фото 77-летней Аллы Пугачевой. На снимке, сделанном поклонниками на Кипре, певица выглядит посвежевшей и помолодевшей. Интернет-пользователи предположили, что Алла Борисовна могла сделать очередную операцию, чтобы соответствовать молодому и подкаченному мужу.

Возможно, дело в причёске и молодежном образе. Артистка сочетала рубашку в клетку с белой футболкой, шортами мини и кроссовками. Кроме того, в последние годы Алла Борисовна сильно похудела. Кажется, что такой стройной она никогда не была. Некоторые фолловеры даже считают, что ей нужно поправиться, а ноги лучше прикрыть.

«При всем уважении, но лучше поправиться немного», «Колени бы свои прикрыла», «Старенькая девочка», — прокомментировали новый образ подписчики.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в России). Фото: соцсети Анастасии Щиновой

Впрочем, большинство все же восхитились внешним видом Аллы Борисовны, назвав ее молодой и красивой. В чем же секрет преображения Пугачевой? Мы спросили у пластического хирурга и косметолога Светланы Мороз.

По мнению Мороз, изменения во внешности артистки, в первую очередь, связаны с похудением.

«На свежих фотографиях Алла Борисовна выглядит стройной, а черты лица — более заострёнными. Но я бы не спешила приписывать изменения очередной операции. При похудении уменьшается объём жировой ткани лица: щёки становятся менее наполненными, скулы — заметнее. При этом возрастные изменения кожи могут проявляться сильнее. Добавьте макияж, освещение и возможную обработку снимка — и впечатление существенно меняется», — рассказала KP.RU Светлана.

Косметолог и пластический хирург Светлана Мороз Фото: Личный архив.

Также пластический хирург отметила, что ранее, вероятно, были проведены пластические операции.

«Можно предположить, что были выполнены подтяжка лица, коррекция век, лифтинг лба. Но по отдельным фотографиям достоверно определить сроки вмешательства нельзя. Сколько килограммов певица потеряла за последнее время и каким способом, публично не подтверждено. А знаменитые уколы для похудения — лишь версия», — высказала мнение Мороз.

Добавим, что еще несколько месяцев назад Пугачева передвигалась с палочкой после перенесенной операции по замене тазобедренного сустава. Но в последний раз Алла Борисовна ходила уже без помощи трости.

«Видимо, она уже восстановилась после операции. Потому и отказалась от трости», — добавила пластический хирург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Просят назвать причину смерти и место похорон: Сыновья Кашпировского попросили его вдову публично раскрыть тайны последних дней жизни отца

Беременная жена 72-летнего Макаревича* налегает на алкоголь

KP.RU перечислил вип-услуги, на которые звезды тратят миллионы в месяц