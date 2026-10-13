Макрон бряцает оружием: Франция высадила десант на танкер DF Peak в Индийском океане

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

На фоне заключения сделки между США и Россией Франция демонстративно, с высадкой на борт военных, задержала нефтяной танкер DF Peak, да где - к 800 км к югу от своей заморской территории, острова Реюньон в западной части Индийского океана! Президент Эммануэль Макрон назвал это частью борьбы с «теневым флотом». Естественно, российским.

КАК ЗАДЕРЖАЛИ DF PEAK

Операция прошла утром 12 октября. Затем Макрон лично объявил о перехвате танкера в соцсети, приложив видео, на котором французские военные спускаются по тросам на палубу судна.

«Франция полна решимости бороться с так называемым «теневым флотом», где бы в мире он ни находился», - написал президент.

Формальным предлогом для досмотра стала проверка законности флага. По данным префектуры Реюньона, операция проводилась на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву, которая позволяет проверять национальную принадлежность судна.

DF Peak шёл под флагом Бенина — государства, которое предоставляет дешёвую удобную регистрацию судам. Однако французы заявили, что судовые документы якобы «фальшивые» и сопроводили танкер на стоянку у Реюньона.

На борту DF Peak находятся 21 член экипажа различных национальностей.

ЧЬЯ НЕФТЬ?

Задержанный танкер числится в санкционных списках Украины, США, Евросоюза, Великобритании, Канады и Швейцарии за «деятельность по перевозке российских энергоносителей». Ранее, с июня 2024 года, судно уже подозревали в принадлежности к теневому флоту, тогда оно ходило под именем Kaliningrad.

DF Peak следовал из порта Пуэрто-ла-Крус в Венесуэле и направлялся в один из индийских портов. Это указывает на то, что груз мог быть венесуэльского происхождения, а не российского. Венесуэла, несмотря на арест Мадуро, по-прежнему находится под санкциями США, её нефть нередко перевозится через посредников.

Задержанный французами танкер числится в санкционных списках Украины, США, Евросоюза, Великобритании, Канады и Швейцарии за «деятельность по перевозке российских энергоносителей». Фото: REUTERS.

ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ТАНКЕРОВ

С сентября 2025 года французские ВМС задержали пять танкеров, приписываемых к якобы российскому «теневому флоту». Хронология выглядит так:

- Сентябрь 2025 года — танкер Boracay задержан у берегов Бретани. Капитан-гражданин Китая отказался подчиниться требованиям французских военных, за что позже был приговорён к году тюрьмы. Судно сменило имя и флаг и продолжило ходить под флагом Бенина;

- Март 2026 года — танкер Deyna, шедший из Мурманска под флагом Мозамбика. Задержан в западном Средиземноморье, освобождён в апреле после уплаты штрафа;

- Май 2026 года — танкер Tagor, также следовавший из Мурманска. Задержан в Атлантике при поддержке Великобритании, оштрафован на 1 млн евро;

- Июнь 2026 года — танкер Deliver, шедший из Приморска под флагом Камеруна, перехвачен у берегов Сицилии, освобождён после уплаты штрафа.

Российский МИД назвал подобную практику «морским разбоем и пиратством». Директор первого Европейского департамента МИД России Артём Студенников заявлял, что истинная цель этих действий — «подрыв российского нефтяного экспорта».

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