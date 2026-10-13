«Скучаю, помню, благодарю» - Николай Цискаридзе на открытии памятника Юрию Григоровичу

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе на церемонии открытия памятника хореографу Юрию Григоровичу на Новодевичьем кладбище. Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Народный артист СССР, Герой Социалистического труда Юрий Николаевич Григорович - выдающийся хореограф ХХ века. Он автор восьми оригинальных балетов («Легенда о любви», «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта»…), созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе. Он сделал авторские редакции практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Более 30 лет он возглавлял балетную труппу главного театра страны. Это был золотой век русского балета. Юрий Григорович скончался в прошлом году, не дожив до своего столетия всего два года. Его прах захоронили рядом с женой – легендарной балериной, народной артисткой СССР Наталией Бессмертновой.

Народный артист СССР, Герой Социалистического труда, выдающийся хореограф ХХ века Юрий Николаевич Григорович. Фото: Павел Федотов/ТАСС

Памятник хореографу Юрию Григоровичу на Новодевичьем кладбище. Фото: Алена Бжахова/ТАСС

12 октября на Новодевичьем кладбище столицы открыли бронзовый памятник на могиле Григорович. Автор монумента – скульптор Максим Малашенко (он же автор памятника на могиле Наталии Бессмертновой).

На открытие пришли хореографы, артисты балета, среди них были и очень известные – народные артисты России Николай Цискаридзе и Светлана Захарова, народный артист СССР Борис Акимов. Все они танцевали ведущие партии в балетах Григоровича. Борис Акимов был первым исполнителем роли Курбского в «Иване Грозном» и первым танцевал Злого гения в редакции Григоровича балета «Лебединое озеро».

Ректор Московской государственной академии хореографии, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Балетмейстер-репетитор Борис Акимов. Фото: Алена Бжахова/ТАСС

- Вот уже второй год, как Грига (так неформально называли Григоровича- Ред.) с нами нет. Но память, уважение, дело всей его жизни, его искусство живет, - написал в соцсети Николай Цискаридзе, он возложил цветы на могилу великого балетмейстера. - Скучаю, помню и благодарю...

Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Отвечая на вопросы журналистов, Николай Цискаридзе сказал, что Григорович был сложным и строгим человеком, его обвиняли в деспотизме: «В труппе Григоровича существовало только единственное мнение – это его мнение. Те артисты, которые, по его мнению, не должны были выходить на сцену, на сцену и не выходили». Но талантливых артистов Григорович ценил и уважал.

Именно Григорович принял Цискаридзе в труппу Большого театра. Фото: Алена Бжахова/ТАСС

К Цискаридзе он относился хорошо. Именно Григорович принял его труппу Большого театра.

- Артисты, которых он брал в театр, - это люди, в основном приехавшие из разных городов, у которых не было знакомых и родственников. Не блатные. Но благодаря таланту они заняли при Григоровиче ведущее положение в театре,- рассказал Цискаридзе. - Григорович служил только балету, и это многим не нравилось. Его гнева боялись, но и в любви он не знал границ. Если он человека любил, уважал, этому человеку повезло. Мне повезло. Я был из последних выпускников Московского академического хореографического училища, кого Григорович взял в труппу и сразу сделал солистом. Он присутствовал на выпускных экзаменах и сам решал, кого брать. Григорович сказал: грузину – «пять» и взять его в театр. Он не только выводил на сцену, он помогал во всём. Следил, чтобы и в быту всё было нормально. Он был очень заботливый человек. Но только для узкого круга людей.

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