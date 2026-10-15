Ангелина Стречина: В годовщину свадьбы у нас с мужем всегда выходной

Звезда кино и сериалов Ангелина Стречина. Фото: Алина МИХЕЕВА

Сибирячка Ангелина Стречина сумела, в отличие от многих коллег, сохранить и пронести сквозь съемки, спектакли и суету обаяние природной красоты и, как говорит молодое поколение, вайб непосредственности и очаровательное сияние естества. Именно поэтому актрису часто утверждают и в исторические сериалы («Пищеблок» 18+, «Любовь Советского Союза» 16+, «Злые люди» 18+), и в современные - когда нужно показать публике героиню, не изуродованную пластической хирургией или побочными эффектами цивилизации. Очередной проект, где Ангелина существует в прошлом, - продолжение музыкального байопика «Руки Вверх!» 12+. В картине у нее роль первой жены Сергея Жукова - Елены Добындо, родившей певцу дочь Александру (сейчас ей 25 лет).

«Для меня это волшебство»

- Ангелина, скажите честно: вы в детстве слушали «Руки Вверх!»? Группа пошла на вершины рейтингов, когда вам был всего годик.

- Конечно, слушала! Моя старшая двоюродная сестренка слушала песни «Руки Вверх!» в машине, когда мы вечно куда-то все вместе ездили! Помню такую интересную картинку: приезжаем летом на речку, а там стоят «восьмерки» и «девятки» с открытыми дверьми - и оттуда звучат хиты «18 мне уже» и «А он тебя целует». (Улыбается.)

Жена артиста в фильме «Руки Вверх! 2» (с Владом Прохоровым, 2026). Фото: Кадр из фильма

- Так, а сейчас можете включить? Под настроение.

- Легко. Во время съемок второго фильма мы сидели на гриме - и вдруг заиграла песня «Уходи». Каково было мое удивление, когда я почти всю песню пропела наизусть!

- В чем феномен дуэта «Руки Вверх!», как считаете? Даже спустя 30 лет Сергей собирает стадионы. Неужели все идут за ностальгией?

- Для меня это волшебство. Хотя, с другой стороны, а почему бы и не «за ностальгией»? Но лично для меня само слово «ностальгия» имеет скорее грустный оттенок, тогда как, думая о концерте Сергея Жукова, всегда испытываю только ярчайшие и положительные эмоции. А может быть, за счастьем идут на концерты? За ощущением любви, боли от этой же самой любви, за надеждой и возможностями, что открываются в сердцах слушателей?

- Не исключено. Хотя и в ностальгии ничего плохого нет - там мы, сверстники солистов, были молодыми и красивыми. Как вы сейчас! Что за образ у вас?

- Мне доверили сыграть Лену, первую супругу Сергея Евгеньевича. В фильме мы рассказываем ту сторону их жизни, о которой почти ничего неизвестно. И это безумно ответственно.

- Обсуждали ли вы с Сергеем Жуковым вашу героиню - о чем он просил или, может, что-то рассказал о прототипе персонажа?

- Мы очень много говорили об этом с режиссером Алисой Шитиковой, искали разные варианты сцен, чтобы постараться максимально передать всю сложность взаимоотношений молодых людей. Причем такие отношения, где нет ни правых, ни виноватых. Кроме того, мы общались по видеосвязи непосредственно с самой Леной (она живет в США. - Авт.). А еще много фото из архивов мне показали и даже видео!

Пионервожатая Вероника в мистическом триллере «Пищеблок» (2021). Фото: Кадр из фильма

«Очень интересно меняться вместе»

- В одном из интервью вы признавались, что с радостью пожили бы в Средневековье. А в 90-е во взрослом возрасте хотелось бы пожить? И почему.

- Чем больше я изучаю то время, тем меньше мне хочется там оказаться, признаюсь. Всегда и во всем есть как плюсы, так и минусы.

- Чудесная трезвая оценка, которую не так часто встретишь в последнее время! Сталкиваетесь ли вы на пробах с ситуациями, когда решение продюсеров или режиссеров кажется вам субъективным, - например, отказ мотивируют тем, что внешность «слишком яркая»?

- Обычно о таких вещах не сообщают (улыбается).

- Но догадаться можете!

- Чаще всего узнаешь о том, что не утвердили, когда кто-то выкладывает в соцсети тарелку с начала съемок. И тогда уже самостоятельно начинаешь делать некие выводы.

- То есть задним числом?! Даже не объяснив ничего? Какая неблагодарная профессия. Какие, пардон, чувства это вызывает и как вы обычно с этим справляетесь?

- Конечно, если я очень хотела в картину, а меня не взяли, расстраиваюсь. Но я верю, что «мое» будет «моим».

С любимым мужем, актером Ильей Малаковым. Фото: Александра АВИЛОВА/Агентство «Москва»

- Советуетесь ли вы с мужем насчет ролей? И обсуждаете ли с Ильей разные работы и проекты? Если да, то в каком ключе?

- Да, всегда. Илья (Малаков, тоже актер. - Авт.) - мой самый главный собеседник в вопросах кино и театра. Обычно у нас так: или это обсуждение роли с просьбой поделиться своим мнением, или могу даже проиграть перед ним какую-то сцену, если сомневаюсь в чем-то. Еще, полагаю, забавно наблюдать за нами со стороны - например в общественном месте, когда кто-то из нас начинает после смены/спектакля/проб проигрывать целиком сцену: «Посмотри, я сыграла вот так и вот так, как думаешь, хорошо?» Забывая, что мы не одни. (Смеется.)

- Звучит как досуг идеальной пары! А что вы нового узнали о себе, выйдя замуж? И в целом за пять лет вместе.

- О себе, наверное, узнала, что постоянно меняюсь. И явно это увидела в отношениях с Ильей - увидела, как меняются приоритеты, желания, реакции, да в целом все! И так же вижу подобное у Ильи. Очень интересно меняться вместе - все время новый человек рядом.

Встать на коньки? Не вопрос! (С Александром Энбертом в шоу «Ледниковый период», 2024.) Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал

- В апреле в соцсетях вы сделали отметку о годовщине отношений - важны ли для вас памятные даты? И как их отмечаете?

- В жизни так много событий, так безумно быстро летит время, что очень хочется иметь и помнить «реперные» точки - дни рождения, Новый год и годовщины, да. А вообще для меня важны даты, особенно день свадьбы. Уже два года подряд, благодаря нашим с Ильей агентам, в наших расписаниях в этот день стоял выходной. Мы просто обязаны быть вместе в это время! (Улыбается.) И, поделюсь секретом, мы любим на праздники наряжаться. Особенно в годовщину свадьбы!

- Ого! Творческая семья у вас. А как насчет экстрима: серфинг, скалолазание, верховая езда?

- Серфинг до сих пор и не попробовала, как и скалолазание. О чем очень жалею, но хочу исправить эту ситуацию как можно скорее! Верховую езду полюбила благодаря Илье, он обожает лошадей и обожает тренироваться верхом. Я раньше боялась даже подойти погладить коня. Но когда поняла, что верховая езда пригодится еще и в кино, то тут вопросов уже не осталось. Надо тренироваться. Тем более что у нас в этой среде появились друзья - с кем я как раз и начала свое обучение, с которыми мне совсем не страшно.

- А безмятежный образ жизни не для вас?

- Не пробовала! (Смеется.)

- Кажется, что быть мамой - самый главный и святой экстрим в жизни женщины. Согласны ли вы с этим? Если да, то что должно случиться, чтобы вы на это решились?

- Не знаю, честно говоря. (Улыбается.)

В роли Галины Ковровой в картине «Любовь Советского Союза» (2024).

- Вы признавались, что существуют перфекционистские опасения стать недостаточно чуткой мамой - не такой, как ваш папа, который читал с вами «Сумерки 16+» (этот фильм теперь вдруг снова лидер проката!). Или время и любовь подскажут, как быть?

- Скажу так: моя мама, к примеру, хоть и не читала «Сумерки», все равно для меня идеальная. Да, местами строгая, часто, как помню, уставшая, но все равно самая лучшая на свете. Как и папа, который тоже был довольно строг, но сейчас понимаю, что родители вложили всех себя в наше с братом воспитание, всю свою любовь. А не это ли главное?

«Руки Вверх! 2» 6+, с 15 октября на больших экранах.