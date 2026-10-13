Трамп своей дизельной сделкой с Москвой «вбил клин в западный альянс» Фото: REUTERS.

Трамп своей дизельной сделкой с Москвой «вбил клин в западный альянс» - такую оценку дает CNN поднявшейся среди союзников США бури возмущения по поводу действий американского президента. И дело даже не в том, что Россия получит от сделки миллиарды дополнительных долларов. Самое страшное для покровителей Киева в другом: Дональд «приравнял удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам к посягательству на американские интересы».

Трамп изменил Европе с Россией – вот в чем настоящий ужас для ошеломленных последними шагами Вашингтона европейских лидеров: «И Путин, и Трамп хотят, чтобы украинские удары по НПЗ немедленно прекратились. Оба хотят, чтобы президента Украины сменил человек, готовый договориться как можно скорее».

В итоге, с прискорбием замечает CNN, «западный фронт получил еще один мощный удар».

Euronews тоже возмущается коварством хозяина Белого дома: новость о сделке «встревожила Украину и ее союзников, которые уже давно с опаской относятся к непредсказуемой дипломатии Трампа и его пониманию, что такое справедливый и прочный мир». Ведь в представлении Киева и Брюсселя «справедливый мир» - это поражение России. И вдруг такая подлянка от Вашингтона…

«ДАВИТЕ НА РОССИЮ!»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: для Европы «не может быть и речи» о том, чтобы последовать примеру сделки Трампа и Путина - несмотря на рост топливных цен. «Россия будет вести серьезные переговоры только под давлением, именно поэтому мы придерживаемся наших санкций», - сказал он журналистам.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: для Европы «не может быть и речи» о том, чтобы последовать примеру сделки Трампа и Путина - несмотря на рост топливных цен Фото: REUTERS.

Примерно то же самое вчера звучало на все лады в Люксембурге на встрече министров иностранных дел ЕС. Причем самыми крикливыми, как всегда, были прибалты.

«Это не поможет ни ценам на нефтепродукты, ни единству трансатлантического сообщества, - заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. – Давление, давление, давление на Россию!»

А когда глава дипломатии ЕС Кайя Каллас пытается напомнить Вашингтону, что «войну начала Россия», возникают вопросы к памяти этой дамы. Трамп за последние годы, даже еще до возвращения в Белый дом, не раз заявлял, что Зеленскому «не надо было доводить дело до войны». Так кто начал-то?

Трамп за последние годы, даже еще до возвращения в Белый дом, не раз заявлял, что Зеленскому «не надо было доводить дело до войны» Фото: REUTERS.

Забавно, что госминистр ФРГ по делам Европы Гюнтер Крихбаум заклинал: каждый доллар, потраченный на российские энергоносители, финансирует производство направленного против Киева оружия. Но при этом почему-то не упомянул, что Европа с 2022 года заплатила России за энергоресурсы 230 миллиардов евро - в то время как Зеленскому дала на 20 миллиардов меньше.

БИТЬ ВСЕ ГОРШКИ НЕ СТАНУТ

Но как бы ни клеймили Трампа в Европе за сделку с Москвой, есть красные флажки, за которые заходить все-таки боязно. «Тем не менее – отмечает в Euronews, - коллективное мнение Европы по-прежнему таково, что при разрыве отношений с американцами будет больше потерь, чем приобретений».

Тем более, что в ЕС уже осознают: «из-за экономического застоя и роста затрат многомиллиардные программы поддержки Киева перестанут работать уже в следующем году». А поскольку Штаты не участвуют в финансовой подпитке Зеленского, бремя его поддержки целиком ляжет на плечи Европы.

Поэтому окончательно бить горшки с Трампом европейцам не хочется.

Поскольку Штаты не участвуют в финансовой подпитке Зеленского, бремя его поддержки целиком ляжет на плечи Европы. Фото: Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

А вот терпение Трампа по отношению к Зеленскому, судя по всему, уже исчерпано. После призыва президента США к Украине найти себе нового лидера высказывались предположения, что американцы могут остановить передачу Киеву разведданных, без которых ВСУ никуда.

В феврале прошлого года после знаменитой перепалки в Белом доме с Зеленским Трамп на несколько дней уже приостанавливал передачу этих данных, что тут же сказалось на поле боя.

А сегодня появились сообщения: украинцы не получали заранее информации о ночных пусках российских ракет и обнаружили их уже над своей столицей.

В любом случае для европейцев и их подопечного в Киеве ругаться с Трампом – себе дороже.

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