Сибига и Зеленский не договорились о предупреждениях от американцев. Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

История со вчерашним вечерним ударом российских ракет по Киеву, когда воздушную тревогу объявили уже после прилета ракет, остается до сих пор загадкой. Прежде всего, по вопросу, почему не было предупреждения, и надо ли это расценивать как реализацию угрозы президента США Дональда Трампа отказать Киеву в предоставлении разведданных, в том числе, не только по целеуказанию, но и по предупреждения о начале российских воздушных атак.

Оставим военный аспект вопроса специалистам, пусть они разбираются, было или не было, а если было, то что именно. Нас интересует то обстоятельство, что по этому поводу, очевидно, нет никакого согласия в Киеве среди политического руководства. Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский прямо обвинил американцев в том, что это именно они не предупредили о запуске российской баллистики по Киеву.

- С вечера и до настоящего времени россияне атаковали Украину более чем сотней различных средств поражения: реактивными беспилотниками, барражирующими боеприпасами и баллистическими ракетами. Значительную часть этих средств нападения удалось сбить. Но, к сожалению, не все, - заявил «просроченный» сегодня утром и перешел к главной сути своих обвинений. - Был также достаточно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву — пять ракет попали в объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, предупреждения от партнеров об этом ударе не было. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из наиболее критически важных вопросов. Именно предупреждения о баллистических ракетах помогают предотвращать гибель людей.

Зеленский прямо обвинил американцев в том, что это именно они не предупредили о запуске российской баллистики по Киеву Фото: REUTERS.

«Просрочка», как всегда, соврал насчет прилетов по гражданской инфраструктуре — Минобороны России сегодня рассказало достаточно подробно, какие военные объекты были поражены в столице Украины. Но врет он каждый Божий день, и не по разу за сутки, в этом нет ничего примечательного. А примечательно здесь как раз то обстоятельство, что «просрочка» Зеленский возложил вину за гибель людей на американцев, в частности, на Трампа. Мол, «предупреждения помогают предотвращать гибель людей», а раз нет предупреждения, то нет и предотвращения.

В Зеленском взыграло ретивое. Будучи, не меньшим, если не большим нарциссом, нежели Трамп, он еще задавлен комплексами, от которых не спасает даже наркозависимость. Любую мелочь он воспринимает как глобальное оскорбление, а замечание в свой адрес вырастает в его сознании до полноценного покушения, Штаты только предупредили его, и то, если верить украинским переговорщикам и западным СМИ, о возможности прекратить передачу разведданных и продажу вооружений для ВСУ, а он уже фактически обвиняет Трампа в том, что тот такие шаги предпринял, причем, без всякого рода предупреждений. Это, как минимум, несправедливо по отношению к нему, уверен Зеленский. И он не хочет понимать, что ведет дело к окончательному разрыву своего режима с администрацией Трампа. Вернее, где-то понимает, но уверен, что все наладится с послетрамповской администрацией.

А вот более уравновешенные паны из Министерства внешних сношений, которыми руководит пан Андрий Сибига, не боятся даже противоречить своему шефу, лишь бы не испортить отношения с американцами окончательно. Так, Министерство иностранных дел Незалежной выпустило заявление, из которого следует, что Украина по-прежнему продолжает получать разведывательную информацию от США. А мол, произошедший вечером казус — то ли технический сбой, то ли какая-то несогласованность. Кстати, советник Зеленского в области беспилотников и противодействия им некий «Флэш» рассказал, что подобные случаи, когда запуски С-400 не фиксировались, были и ранее.

Одним словом, если ведомство Сибиги пытается как-то склеить осколки разбитых отношений между США и Украиной, то «просрочка» продолжает бить пока еще уцелевшие горшки с удвоенной страстью. «Просроченный» готов расколоть Украину еще и по этой линии.

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