История со вчерашним вечерним ударом российских ракет по Киеву, когда воздушную тревогу объявили уже после прилета ракет, остается до сих пор загадкой. Прежде всего, по вопросу, почему не было предупреждения, и надо ли это расценивать как реализацию угрозы президента США Дональда Трампа отказать Киеву в предоставлении разведданных, в том числе, не только по целеуказанию, но и по предупреждения о начале российских воздушных атак.
Оставим военный аспект вопроса специалистам, пусть они разбираются, было или не было, а если было, то что именно. Нас интересует то обстоятельство, что по этому поводу, очевидно, нет никакого согласия в Киеве среди политического руководства. Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский прямо обвинил американцев в том, что это именно они не предупредили о запуске российской баллистики по Киеву.
- С вечера и до настоящего времени россияне атаковали Украину более чем сотней различных средств поражения: реактивными беспилотниками, барражирующими боеприпасами и баллистическими ракетами. Значительную часть этих средств нападения удалось сбить. Но, к сожалению, не все, - заявил «просроченный» сегодня утром и перешел к главной сути своих обвинений. - Был также достаточно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву — пять ракет попали в объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, предупреждения от партнеров об этом ударе не было. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из наиболее критически важных вопросов. Именно предупреждения о баллистических ракетах помогают предотвращать гибель людей.
Фото: REUTERS.
«Просрочка», как всегда, соврал насчет прилетов по гражданской инфраструктуре — Минобороны России сегодня рассказало достаточно подробно, какие военные объекты были поражены в столице Украины. Но врет он каждый Божий день, и не по разу за сутки, в этом нет ничего примечательного. А примечательно здесь как раз то обстоятельство, что «просрочка» Зеленский возложил вину за гибель людей на американцев, в частности, на Трампа. Мол, «предупреждения помогают предотвращать гибель людей», а раз нет предупреждения, то нет и предотвращения.
В Зеленском взыграло ретивое. Будучи, не меньшим, если не большим нарциссом, нежели Трамп, он еще задавлен комплексами, от которых не спасает даже наркозависимость. Любую мелочь он воспринимает как глобальное оскорбление, а замечание в свой адрес вырастает в его сознании до полноценного покушения, Штаты только предупредили его, и то, если верить украинским переговорщикам и западным СМИ, о возможности прекратить передачу разведданных и продажу вооружений для ВСУ, а он уже фактически обвиняет Трампа в том, что тот такие шаги предпринял, причем, без всякого рода предупреждений. Это, как минимум, несправедливо по отношению к нему, уверен Зеленский. И он не хочет понимать, что ведет дело к окончательному разрыву своего режима с администрацией Трампа. Вернее, где-то понимает, но уверен, что все наладится с послетрамповской администрацией.
А вот более уравновешенные паны из Министерства внешних сношений, которыми руководит пан Андрий Сибига, не боятся даже противоречить своему шефу, лишь бы не испортить отношения с американцами окончательно. Так, Министерство иностранных дел Незалежной выпустило заявление, из которого следует, что Украина по-прежнему продолжает получать разведывательную информацию от США. А мол, произошедший вечером казус — то ли технический сбой, то ли какая-то несогласованность. Кстати, советник Зеленского в области беспилотников и противодействия им некий «Флэш» рассказал, что подобные случаи, когда запуски С-400 не фиксировались, были и ранее.
Одним словом, если ведомство Сибиги пытается как-то склеить осколки разбитых отношений между США и Украиной, то «просрочка» продолжает бить пока еще уцелевшие горшки с удвоенной страстью. «Просроченный» готов расколоть Украину еще и по этой линии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
75% брони — 0% воды: как мобилизация обезвоживает украинские города
Зеленский не смог назвать город, где на Украине происходит геноцид
Опозоренный Кореей глава МИД Украины негодует: отменить Россию никак не получается