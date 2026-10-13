Германия, Италия и Бельгия предложили ввести «стоп-кран» на решения ЕС: что это значит

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Лидеры Германии, Италии и Бельгии предложили ввести «механизм стоп-крана» для решений Евросоюза, которые отдельные государства-члены сочтут обременительными для своей экономики. С письмом на эту тему немецкий канцлер Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и глава бельгийского правительства Барт де Вевер обратились к главе Европейского Совета Антониу Коште.

Формально инициатива направлена против директив и законов Евросоюза, которые запутывают бизнес-отчетность, ужесточают стандарты к продукции, в общем, заставляют товары из Старого Света проигрывать китайским или американским. Сейчас подобные решения в ЕС принимают квалифицированным большинством - то есть право вето со стороны одного государства или даже группы стран с не самым большим количеством населения не работает.

Огромный вред европейской экономике причиняют антироссийские санкции. Но об этом речь не идет.

«В Евросоюзе, например, приняты жесткие лимиты рабочего времени, а в Италии или в Бельгии в период сбора урожая люди с удовольствием работают сверхурочно. Так что предложение Мерца и его коллег из Бельгии и Италии направлено на снятие подобных вредных для малого бизнеса европейских ограничений», - комментирует ситуацию для KP.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.

По мнению эксперта, Мерц вынужден идти навстречу отлично выступившим на недавних земельных выборах немецким «евроскептикам». Отсюда его подпись под письмом с предложением о «стоп-кране». Но, уступая критикам Евросоюза в экономике, Мерц желает отыграться в важнейшем для России вопросе – механизме принятия внешнеполитических решений Евросоюза.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

«Германия, Франция, Нидерланды, Швеция и Австрия выступают за отмену принципа полного консенсуса в этой области, - говорит Трухачев. – И хотят заменить этот принцип формулой двойного большинства – решение будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее 55% стран-членов, где живет минимум 60% населения Евросоюза. Раньше антироссийские инициативы хоть иногда тормозило вето, скажем, Венгрии. По формуле двойного большинства такого не будет».

Шансы на победу у лоббистов этой схемы, увы, велики. Хотя бы потому, что Германия и Франция – крупнейшие экономики и доноры брюссельского бюджета.

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