Подъем внебольничных пневмоний в России: что происходит и как защититься

В России зафиксирован сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Фото: People Image Studio/shutterstock/fotodom

Во вторник, 13 октября, в Роспотребнадзоре прошло селекторное совещание под руководством Анны Поповой. О его результатах сообщил канал ведомства «Ваш Роспотребнадзор» в MAX. Отмечается, что в России зафиксирован сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями (воспаление легких. - Ред.). Преимущественно болеют взрослые.

Ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в соответствии с прогнозами. На 41-й неделе года зарегистрировано более 665 тысяч случаев этих инфекций, несколько меньше, чем неделей ранее. В структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему преобладают негриппозные возбудители. Лидируют риновирусы и вирусы парагриппа. Доля вирусов гриппа постепенно растет, среди них чаще всего встречается A(H1N1). Анна Попова отметила, что «осенний сезон развивается активно».

Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист, вирусолог, рассказал KP.RU о причинах текущего подъема.

- Почему фиксируется подъем внебольничных пневмоний именно сейчас, когда грипп еще не доминирует?

- Внебольничная пневмония связана не только и не столько с вирусами гриппа. Есть огромное количество возбудителей, способных ее вызывать. Пневмококковая пневмония составляет примерно 70-90 % всех бактериальных внебольничных пневмоний. Есть и вирусные пневмонии, которые вызывают риновирусы, вирусы парагриппа, реже - метапневмовирус и респираторно-синцитиальный вирус. Это негриппозные респираторные возбудители, которые сами способны вызывать воспаление легких. Могут быть и другие причины, хотя реже. Например, коревая пневмония у невакцинированных или пневмонии туберкулезной этиологии. Поэтому все далеко не укладывается только в «гриппозное» происхождение. Поскольку сейчас идет подъем респираторных инфекций в целом, растет и число пневмоний.

Внебольничной пневмонией чаще болеют взрослые. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

- Какую роль сегодня играет COVID-19?

- Специалисты мониторят все возбудители, включая SARS-CoV-2. Но доля коронавируса сейчас незначительна - меньше 0,5 %. Даже доля вирусов гриппа не превышает 2 %. Ведущими являются риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и РС-вирусы. Как причина пневмонии COVID-19 играет сейчас несущественную роль.

- Почему преимущественно болеют взрослые? В 2024 году при микоплазменных вспышках чаще говорили о детях.

- На самом деле болеют все возрастные группы. Но Роспотребнадзор отмечает, что внебольничной пневмонией чаще болеют взрослые. Это связано с несколькими факторами. Многие продолжают работать даже при симптомах, переносят болезнь «на ногах», что может приводить к утяжелению и развитию пневмонии. У части взрослых нет сформированного иммунитета против респираторных инфекций, включая пневмококковую, нет ни вакцинации, ни достаточного естественного иммунитета. Многие не делали прививку от гриппа. Плюс хронические заболевания: сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма. Вредные привычки - курение, в том числе электронных сигарет, употребление алкоголя - все это повышает риски осложнений после ОРВИ.

- Что будет, когда доля гриппа вырастет заметнее?

- Основной подъем заболеваемости гриппом, скорее всего, придется на декабрь-январь. Возможен подъем и в январе-феврале. Весной (март-апрель) не исключается вторая волна, активация вируса гриппа B. Внебольничная пневмония может быть как осложнением гриппа, так и развиваться независимо от него. Всплески госпитализаций возможны с декабря по февраль, в более холодный период вероятность выше.

БУДЬ В КУРСЕ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Георгий Викулов напоминает, что главное - это профилактика заболеваний, которые входят в национальный календарь прививок. При отсутствии противопоказаний и с учетом индивидуальных особенностей стоит сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Эти меры снижают риск тяжелого течения и осложнений, в том числе пневмонии.

При отсутствии противопоказаний и с учетом индивидуальных особенностей стоит сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Роспотребнадзор напоминает о мерах личной профилактики:

- тщательно мыть руки после возвращения из общественных мест;

- избегать массового скопления людей при первых признаках недомогания;

- ограничивать контакты с заболевшими;

- проветривать помещения и проводить влажную уборку;

- одеваться по погоде, не допускать переохлаждения;

- при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и обращаться к врачу, а не переносить болезнь «на ногах».

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