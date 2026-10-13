В тишине и покое: городские растения переселяются на кладбища, чтобы выжить

Территории кладбищ и сами могилки зарастают травами. Редкими травами. Фото: zenodo.org

Окружающая среда меняется на глазах. Растут города и поселки, ширятся и ветвятся дороги. Что происходит с растениями, попадающими под антропогенное (то есть наше, человеческое) воздействие? Ответ дал смоленский биолог-энтузиаст Д.С. Соколов. Отчет об уникальном исследовании - пусть и местном, но первым в своем роде, которое ученый вел с 2017 по 2025 год, опубликовал научный журнал «Экосистемы».

В тишине и покое

«Редкие растения, занесенные в Красную книгу Смоленской области, нашли приют на кладбищах», - сообщает Соколов о своем открытии, сделанном по итогам восьмилетней экспедиции по местным скорбным местам. Он обследовал 84 из 132 известных, поделив их на открытые - «луговые», по его терминологии, и тенистые - «залесенные».

На смоленских кладбищах, как выяснилось, произрастают травы 154 видов из 33 семейств. Некоторые редкие виды время от времени сменяют друг друга, но не исчезают.

- Объективных причин для сокращения численности выявить не удалось, поскольку на кладбищах Смоленского района не происходило значительных изменений за период с 2017 по 2025 год, - отмечает ученый, подразумевая, что люди почти не вмешиваются в природу погостов, которая предоставлена там сама себе.

В достаточно дикой окружающей среде «резерваций» свободно чувствуют себя и декоративные растения. Многие из тех, которые когда-то были высажены на могилках, «сбегают» оттуда и самостоятельно распространяются по территориям кладбищ. То есть начинают произрастать и между захоронениями. По заверению ученого, можно даже проследить, как те или иные растения «уходят» с со «своих» могил.

В то же время некоторые травы, типичные для смоленских лугов и лесов, почему-то избегают кладбищ. Соколов так и не нашел там гвоздику-травянку, первоцвет весенний, любку двулистную, вороний глаз, веронику лекарственную, льнянку обыкновенную. Чем им не нравятся спокойные кладбища? Точно неизвестно. Возможно, какие-то травы вообще не терпят близкое соседство с людьми – как живыми, так и мертвыми. Они - первые кандидаты на исчезновение при усилении антропогенной нагрузки. И хорошо бы иметь как можно подробный список так «прихотливых.

И птичкам хорошо

Кстати, на кладбищах охотно и в изобилии гнездятся птицы: вертишейка обыкновенная, дятел большой пестрый, дятел белоспинный, дрозд-рябинник, дрозд певчий, дрозд черный, кукушка обыкновенная, зяблик обыкновенный, иволга обыкновенная, лазоревка обыкновенная, синица большая, гаичка черноголовая, пеночка-теньковка, пеночка-весничка, поползень обыкновенный, сойка обыкновенная.

Соколов полагает, что птицы, распространяя семена, поддерживают «травяное разнообразие» смоленских кладбищ – в том числе и способствуют сохранению редких растений. Гармония, однако. Хоть где-то...

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