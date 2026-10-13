Олега Меньшикова по праву можно назвать одним из самых стильных актеров российского кинематографа. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Олега Меньшикова по праву можно назвать одним из самых стильных актеров российского кинематографа. Там, где модник Максим Матвеев учился, Олег Евгеньевич преподавал. Интересные сочетания, необычные детали, яркие аксессуары… Образы художественного руководителя Театра Ермоловой можно долго рассматривать и изучать. Меньшиков творчески подходит к подбору одежды, а шопинг называет своей терапией.

Фотографиями своих луков 65-летний Олег Евгеньевич делится в личном блоге. У мэтра даже есть модная рубрика, которую он называет ОМstyle. Если попробовать общими словами охарактеризовать стиль Меньшикова, то его можно назвать авангардным и расслабленным. Также многие образы худрука относятся к стритстайлу.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Авангардному стилю присущи асимметрия, сложные геометрические формы и крой, смещенные застежки, необычные текстуры. В данном случае одежда превращается в форму искусства и самовыражения. Неудивительно, что один из любимых дизайнеров народного артиста — авангардный японский модельер Йоджи Ямамото.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Уличный стиль тоже про самовыражение, когда мы обыгрываем удобные вещи яркими акцентами и необычными деталями. Олег Евгеньевич предпочитает одежду свободного кроя и оригинального дизайна. Мешковатые брюки, широкие джинсы, пиджаки со спущенной линией плеча. В деловом костюме вы едва ли увидите актера. Для него это слишком скучно.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Помимо рубашек и удлинённых пиджаков с принтами от Yohji Yamamoto, Меньшиков нередко дополняет образы сумками от Louis Vuitton. Я отметила шикарный лук с коричневым пиджаком со спущенной линией плеч, брюками с потертостями и голубой футболкой. Образ модник дополнил эффектными лоферами изумрудного оттенка и культовым «сундучком» от Louis Vuitton. Цена такой сумки не менее 500 000 рублей. Другой образ со свободными брюками в полоску и голубым свитшотом от любимого бренда Стаса Михайлова Chrome Hearts Меньшиков дополнил оранжевым клатчем от Louis Vuitton.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Кроме миниатюрных сумок, Олег Евгеньевич нередко выходит с объемными аксессуарами. В гардеробе артиста мы обнаружили и чёрную вместительную сумку от Balenciaga.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Как настоящий модник, Олег Евгеньевич особое внимание уделяет аксессуарам. Он любит необычные яркие галстуки, а также украшения — цепи, браслеты и, конечно же, перстни. Также мы заприметили кулон и браслет от Chrome Hearts. Добавим, что Chrome Hearts — голливудский бренд класса люкса. Одни только джинсы от этой марки (с фирменными крестами, как у Стаса Михайлова) стоят порядка миллиона рублей. Кстати, цены на сайте бренд принципиально не указывает.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

В гардеробной Меньшикова можно найти и очень смелые вещи. В их числе: красно-бордовый меховой бомбер. Куртку Олег Евгеньевич сочетает с черной толстовкой, белыми джинсами и кедами Gucci.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Есть у артиста и роскошное молочное пальто. Его он комбинирует с черной футболкой с принтом, коричневой кожаной рубашкой и темным брюками. Плюс эффектные ботинки на толстой подошве.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Олег Меньшиков не боится смелых экспериментов. Так, он может надеть светлый пиджак с темными бермудами и белыми кроссовками.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Невозможно не отметить джинсы, которые выглядят так, будто их облили краской. Но, на самом деле, это вышивка.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Брутальности своим образам Меньшиков придает за счёт кожи. Черный кожаный плащ модник носит с тёмным костюмом в сочетании с белой футболкой. Дополняет образ украшением от Chrome Hearts. А кожаную куртку Олег Евгеньевич комбинирует с белой футболкой, рваными джинсами и чёрными полусапогами.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Очень красивый лук актер собрал с черным кожаным пиджаком. Его он сочетал с розовой футболкой, чёрной рубашкой, голубыми рваными джинсами и тёмными ботинками. Отличный пример, как можно умело вписать вещь розового цвета в мужской образ.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Черный, безусловно, один из любимых цветов маэстро. Но этот оттенок Олег Евгеньевич почти всегда разбавляет яркими деталями — например, он может дополнить темный костюм яркой бейсболкой и цветной сумкой.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Встречаются у Меньшикова и довольно спокойные монохромные луки. Но даже в этом случае актер всегда интегрирует какую-то интересную деталь, например, «двупалые» таби от Maison Margiela. Такие же дерби можно найти на официальном сайте ЦУМа. Ботинки стоят 167 000 рублей.