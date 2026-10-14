Синдром «выгодной болезни»: ученые выяснили, как мозг пациентов мешает работе лекарств

Психологический настрой человека вполне способен повлиять на биохимические процессы, от которых зависит выздоровление. Фото: Roman Samborskyi/Shutterstock/Fotodom

Даже самые передовые лекарства теряют до половины своей эффективности, если пациент не доверяет врачу или подсознательно «уходит в болезнь». Исследования показывают: психологический настрой человека вполне способен повлиять на биохимические процессы, от которых зависит выздоровление. В современной медицине даже появилось направление «самотерапия» - осознанное управление стрессом и установками ради победы над недугом.

Почему бессмысленно лечить тело в отрыве от психики и как активировать скрытые ресурсы организма? Об этом KP.RU рассказала Кира Саунин, преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета.

Синдром «выгодной болезни»

- Известен феномен, когда человек подсознательно «уходит в болезнь». Но зачем нашей психике это нужно? Как распознать у себя или близкого эту скрытую выгоду?

- Иногда наша психика «целенаправленно» выбирает состояние болезни как защитный механизм или способ получения так называемой «вторичной выгоды».

Иногда наша психика «целенаправленно» выбирает состояние болезни как защитный механизм или способ получения так называемой «вторичной выгоды». Фото: Evgeny Atamanenko/Shutterstock/Fotodom

В первом случае это ответ на крайне тяжелую психотравму, например, утрату близкого или крушение жизненных планов. Если человеку не хватает стрессоустойчивости, психика просто не справляется с напряжением. Тогда она избирает стратегию ухода в болезнь, чтобы принудительно переключить фокус внимания с невыносимой реальности на физическое состояние.

Во втором случае речь идет о бессознательном «выборе» симптомов ради скрытых бонусов. Это может быть:

- отчаянное желание получить внимание, любовь и заботу близких;

- «легальный» способ отстраниться от сложной, ответственной задачи на работе или в семье;

- повод не соответствовать завышенным ожиданиям окружения;

- подсознательное самонаказание за поступки, за которые человек себя винит.

- Как вычислить этот механизм? Есть признаки?

- Да, их несколько. Во-первых, избирательность симптоматики. Обычно выбираются не смертельные, а достаточно «эстетичные» недуги. Причем, обостряются они строго тогда, когда нужно получить ту самую выгоду. Классика, например, когда сотрудник тяжело заболевает ровно в день сдачи сложного квартального отчета.

Обычно выбираются не смертельные, а достаточно «эстетичные» недуги. Фото: Roman Samborskyi/Shutterstock/Fotodom

Во-вторых, симптомы часто соответствуют не реальной медицинской картине, а представлениям самого человека о том, как «должна» выглядеть эта болезнь. В-третьих, меняется поведение. Человек бесконечно ходит по врачам без необходимости, требует перепроверить идеальные анализы и злоупотребляет таблетками без назначения.

Но важно подчеркнуть, это не симуляция и не обман. Человек делает это абсолютно неосознанно.

Биохимия саботажа: как стресс блокирует лекарства

- Как с точки зрения биологии скрытая депрессия или недоверие к доктору могут физически мешать работать лекарствам?

- Здесь работают три механизма: хронический сбой гормональной системы, физиологический эффект «ноцебо» и нарушение режима лечения.

Люди в депрессии или тревоге всегда ждут худшего. Они сверхбдительно прислушиваются к телу, принимая норму за патологию, и подсознательно готовятся к побочным эффектам. Так запускается эффект ноцебо - когда человеку становится плохо от лекарства не из-за его химического состава, а из-за силы его собственного негативного ожидания.

На уровне нейробиологии за это отвечает гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) ось. При постоянном стрессе и пессимизме она активируется чрезмерно. Гипофиз выбрасывает адренокортикотропный гормон (АКТГ), который заставляет надпочечники безостановочно производить кортизол - гормон стресса. Возникает избыток кортизола, который наносит организму сокрушительный удар:

- вызывает инсулинорезистентность (снижение чувствительности к гормону инсулину. - Ред.) и разрушает мышечную ткань;

- резко снижает иммунитет, из-за чего, например, антибиотики перестают справляться с инфекциями;

- меняет работу печени и почек, искажая скорость выведения лекарств из организма.

Параллельно из-за стресса растут провоспалительные цитокины (белки воспаления), которые могут вызывать невосприимчивость, например, к антидепрессантам или мочегонным средствам. А недоверие к врачу активирует еще и холецистокининергическую систему, взвинчивая тревогу до предела.

Ну и не забываем про человеческий фактор. Не доверяя врачу, человек втайне бросает пить таблетки или меняет дозировку, сводя весь эффект лечения к нулю.

Недоверие к врачу активирует еще и холецистокининергическую систему, взвинчивая тревогу до предела. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

От борьбы - к принятию

- «Самотерапия» - это просто призыв «думать позитивно» или нечто большее? Что конкретно нужно делать?

- Одного оптимизма мало, это не метод воздействия, а лишь его «усилитель». Настоящая add-on терапия (самотерапия) - это дополнение основного лечения строго доказанными научными методиками.

Например, при лечении депрессии сочетание лекарств и психотерапии в разы эффективнее, чем просто прием лекарств. Более того, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) после выздоровления снижает риск рецидива почти вдвое.

Второй мощнейший инструмент самотерапии, не требующий врача, - системная физическая активность. Нужно тренироваться не менее 3 раз в неделю, суммарно от 180 минут. Вид спорта может быть любым, но без экстремальных нагрузок, чтобы не навредить телу. Именно поэтому медики часто рекомендуют, например, йогу.

Второй мощнейший инструмент самотерапии, не требующий врача, - системная физическая активность. Фото: El Nariz/Shutterstock/Fotodom

Аптечка для ума: Шесть шагов к выздоровлению

Пошаговый алгоритм на основе доказательной терапии ACT (Acceptance and Commitment Therapy, англ., терапия принятия и ответственности) и поведенческой активации

1. Принятие. Не тратьте силы на яростную борьбу с болезнью. Открыто встречайте неприятные эмоции.

Практика: Используйте дыхательные техники и наблюдайте за телесными ощущениями при тревоге.

2. Когнитивное разделение. Мысль - это не абсолютная истина, а просто слова.

Практика: Вместо «Я не поправлюсь» скажите себе: «У меня появилась мысль, что я не поправлюсь». Повторяйте пугающую мысль вслух, пока она не утратит свой болезненный эмоциональный компонент.

3. Контакт с настоящим моментом. Возвращайте себя в «здесь и сейчас». Не проваливайтесь в страхи о будущем.

Практика: Сконцентрируйтесь на текущем дыхании, звуках или запахах вокруг.

4. Позиция «Я-как-контекст». Посмотрите на ситуацию со стороны. Осознайте себя не «жертвой» или «узником» эмоций, а мудрым сторонним наблюдателем.

5. Опора на ценности. Четко определите, что для вас истинно значимо по жизни, несмотря на недуг (карьера, близкие, творчество). Ценности - ваш ориентир.

6. Поведенческая активация. Начните с легких действий, приносящих удовлетворение. Ведите дневник активности и копите «маленькие успехи» для возвращения мотивации.

Совет эксперта: При хронических болезнях очень эффективны группы самопомощи. Наблюдение за успешным поведением других людей (метод «обучения через моделирование») повышает собственную веру в успех.

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