Как действовать по закону, если батареи не греют: советы адвоката

В большей части российских регионов отопление уже дали. Но не всегда этот процесс проходит гладко. Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

В большей части российских регионов отопление уже дали. Но не всегда этот процесс проходит гладко. Что делать, если по каким-то причинам в квартире холодрыга? Разбираем, как этот вопрос регулируется нашим законодательством, вместе с адвокатом по жилищным делам Светланой Жмурко.

КОГДА ОБЯЗАНЫ ВКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ?

- Отопительный период стартует не по календарю, а когда среднесуточная температура воздуха на улице держится ниже плюс 8°C на протяжении пяти дней подряд, - объясняет Светлана Жмурко.

Важный момент: решение о запуске теплосетей принимается именно на основе среднесуточной температуры. Если ночью плюс 2, но днем воздух прогревается до плюс 15, отопление вправе не включать.

Но! Это решение принимает муниципалитет - с учетом в том числе и возможных погодных аномалий. Природа нынче горазда на сюрпризы: после 15-17 днем сразу может случиться минус пять ночью. Если ждать пять дней, чтобы убедиться, что заморозки стали устойчивой тенденцией, - все замерзнут.

У местных властей есть право объявить начало отопительного сезона раньше, не дожидаясь истечения пятидневного периода с температурой ниже +8°C Фото: Алексей БУЛАТОВ.

- У местных властей есть право объявить начало отопительного сезона раньше, не дожидаясь истечения пятидневного периода с температурой ниже +8°C - если есть техническая возможность или прогнозируется резкое похолодание, - говорит адвокат.

Отдельный вопрос — если в многоквартирном доме установлена автономная котельная (на просторах России бывает и такое).

- Тогда сроки подачи тепла определяет общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, - инструктирует эксперт. - Если такого решения нет, действуют общие правила (среднесуточная температура ниже +8°C в течение пяти суток).

ТЕПЛА НЕТ — КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Если отопительный сезон объявлен с 1 октября — как, например, в Москве и области — это не значит, что всюду в тот же день батареи станут горячими. Есть определенный порядок подключения: сначала социальные объекты (больницы, школы, детсады), затем жилые дома, потом все остальное. Кроме того, для запуска тепла требуются пусконаладочные работы. Сколько времени технологически на них требуется — зависит от характера и размера отопительной системы, но обычно это несколько дней (сколько именно, подсказать могут в управляющей организации, которая обслуживает дом).

- Если технологическое время на пусконаладочные работы истекло, а отопление в дом или в конкретную квартиру не поступило, собственнику необходимо зафиксировать факт некачественной услуги. Для этого следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей организации, - разъясняет Светлана Жмурко. - Сотрудник аварийно-диспетчерской службы (АДС) обязан зарегистрировать заявку, присвоив ей номер, сообщить свои фамилию, имя и отчество, а также проинформировать о предполагаемых причинах задержки и планируемых сроках восстановления теплоснабжения. Информацию о причинах отсутствия тепла и сроках его появления диспетчер предоставляет по возможности, но точные данные должны быть указаны в итоговом акте проверки, который составляет комиссия.

Если тепла так и нет - придется это зафиксировать и, возможно, написать жалобу Фото: Даниил ОПАРИН.

Это — шаг номер 1. Если вашу заявку проигнорировали, шаг номер 2 — жалоба в Государственную жилищную инспекцию.

Проще всего это сделать через ГИС (государственная информационная система) ЖКХ, она же портал и приложение «Госуслуги Дом». Зайти туда можно, используя аккаунт основного портала Госуслуг.

Шаг 3, который рекомендует проделать Светлана Жмурко, если и это не помогло:

- Продублируйте обращения на горячую линию местных органов власти по вопросам отопления и направьте заявление в районную (городскую) прокуратуру с жалобой на бездействие надзорных органов (то есть жилинспекции) и требованием инициировать проверку соблюдения жилищного законодательства.

Запоминайте грамотные и понятные чиновникам формулировки.

- Нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальной услугой отопления (именно так называется холод у вас в квартире, — Ред.) - административное правонарушение по статье 7.23 КоАП РФ, - подсказывает адвокат. - Штраф для юридических лиц (управляющая компания, ТСЖ, ресурсоснабжающая организация — то есть сам поставщик тепла) - от 5 000 до 10 000 рублей. При этом для ресурсоснабжающих организаций, непосредственно допустивших перебои, с июня 2024 года действуют повышенные ставки: от 30 000 до 50 000 рублей за первое нарушение и до 100 000 рублей за повторное.

В КВАРТИРЕ СЛИШКОМ ХОЛОДНО ИЛИ ЖАРКО — ЧТО ДЕЛАТЬ?

Начнем с основных правил.

1) В обычных жилых комнатах должно быть не ниже плюс 18°C, а в угловых - не ниже плюс 20°C. В холодных регионах, где зимой бывает от минус 31 градус и ниже, нормы выше: при такой стуже на улице дома должно быть плюс 20 -24 градуса.

2) Ночью, с полуночи до пяти утра, температура может опускаться, но не более чем на три градуса от нормы. А вот днем, с пяти утра до полуночи, любое снижение температуры вниз запрещено вовсе. Если холоднее нормы — с учетом допустимого отклонения ночью - это основание для перерасчета платы по Правилам предоставления коммунальных услуг № 354.

3) Превышение температуры более чем на 4 градуса от нормы также считается нарушением.

Для обычной жилой комнаты температура плюс 22°C считается оптимальной, а по СанПиНу 1.2.3685-21 считается допустимой температура в квартире, не превышающей 24°С.

Превышение температуры более чем на 4 градуса от нормы также считается нарушением. Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

Важно: фотографировать комнатный термометр, делать селфи в шапке на фоне холодной батареи и т. п. - это хорошо для соцсетей, но не для грамотной фиксации нарушения.

- При отклонениях от нормативов надо вызвать представителя управляющей организации для проведения замера, - разъясняет правильный порядок действий Светлана Жмурко. - Согласно ГОСТ 30494-2011, измерения проводятся поверенным прибором в центре комнаты, а также в середине плоскости внутренней стены на высоте 1,7 метра от пола и на расстоянии не менее 0,5 метра от наружной стены и отопительных приборов.

Есть еще определенные требования к условиям замеров. На улице не должно быть теплее минус 5 градусов или ярко светить солнце (иначе может быть достаточно тепло и при плохой работе батарей).

Измерения должны быть проведены не менее трех раз с интервалом в 5 минут. В акте фиксируется их среднее значение.

Если сотрудники управляющей организации не явились в течение двух часов после вызова или уклоняются от проверки, акт имеют право составить сами жильцы в присутствии не менее двух соседей и председателя совета дома. Правда, тут, как правило, возникают сложности с соблюдением всех правил замеров (см. выше) — обычному человеку с этим справиться непросто, а в управляющей компании потом заявляют, что акт составлен неправильно. Поэтому надежнее все же добиваться, чтобы пришли правильные сотрудники УК со своим прибором.

И самое главное: на основании акта плату за отопление должны снизить на 0,15% от размера платы за каждый час нарушения за каждый градус отклонения. То есть если зафиксировано, что днем в комнате на три градуса холоднее нормы, то набегает 0,45% за каждый час. Но суммарный размер уменьшения платы за месяц не может превышать полный размер начислений за отопление.

Если речь идет не о холоде в квартире, а о жаре — механизм примерно тот же. Но обычно в этом случае чего-то добиваются только отдельные герои: ведь проще открыть форточку и забыть про проблему.

РАДИАТОР НЕ ГРЕЕТ — КТО ДОЛЖЕН МЕНЯТЬ?

Бывает, что проблемы связаны не с системой отопления как таковой, а с конкретной батареей — она забилась или проржавела и просто не греет. Кто и за чей счет должен ее чинить или менять? Ответ зависит от того, относятся ли отопительные батареи в конкретном доме к общедомовому имуществу или личному имуществу собственника квартиры. Бывает по-разному.

- Критерий отнесения батареи к общему имуществу - невозможность ее демонтажа без перекрытия всего стояка, - объясняет Светлана Жмурко. - Если на ответвлении от стояка есть отключающее устройство, батарея только ваша. Если такой вентиль отсутствует, и прибор врезан в систему напрямую (характерно для домов советской постройки, — Ред.), то радиатор — элемент общего имущества.

Нужно выяснить, относятся ли отопительные батареи в конкретном доме к общедомовому имуществу или личному имуществу собственника квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Что это означает? Если батарея относится к общедомовому имуществу, устранение протечек, замена аварийной батареи, промывка и удаление воздушных пробок - обязанность управляющей организации.

- Эти работы уже оплачены жильцами в составе тарифа за «содержание жилого помещения», - утверждает адвокат.

Если же на ответвлении от стояка есть вентиль — это своего рода граница. То, что до вентиля, - общее имущество. А то, что после, включая саму батарею, - личное имущество собственника квартиры. Ремонтировать и менять его должен он сам за свой счет. То есть поручить эти работы сотрудникам обслуживающей дом управляющей компании можно, но стоимость работ и новой батареи надо полностью оплатить.

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