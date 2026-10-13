Раскрыта тайна погребения Анатолия Кашпировского: его похоронили рядом с родителями и дочерью в Виннице

Похороны в Виннице были последней волей Кашпировского. Фото: ITAR-TASS

Анатолия Кашпировского не стало 3 октября 2026 года, но похоронить его смогли только спустя 10 дней. Задержка связана со сложностями транспортировки тела в украинскую Винницу – родной город психотерапевта.

- Отца похоронили на кладбище, где покоятся бабушка, дедушка и Лена (трагически погибшая дочь Кашпировского, - прим.ред), - сообщил вчера KP.RU сын целителя Сергей. – Мне вечером написала об этом вдова папы Гулизар, до этого она меня не уведомляла о похоронах.

Умер Анатолий Кашпировский: не стало легенды телеэфира Анатолий Кашпировский умер на 87-м году жизни. Психотерапевт прославился на всю страну сеансами массового гипноза. Его выступления собирали многомиллионную аудиторию

Анатолия Кашпировского не стало 3 октября 2026 года, но похоронить его смогли только спустя 10 дней Фото: Иван МАКЕЕВ.

В последний путь Кашпировского проводил его внебрачный сын Алексей Фуштей (гипнотизер признал его при жизни, а тест ДНК подтвердил родство).

- Утром я срочно выехал в Винницу, потому что мне сообщили, что уже вырыли могилу и готовы хоронить отца, - рассказал накануне «Комсомолке» Алексей.

Кашпировский на могиле дочери Елены в Виннице Фото: Кадр видео.

Похороны в Виннице были последней волей Кашпировского. Он давно решил, что хочет покоиться рядом с родными, о чем сообщал близким. Транспортировка тела на Украину могла обойтись родственникам в сумму более 300 тысяч рублей. Везли его через Турцию и Польшу.

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