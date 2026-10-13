Некуда бежать? Сможет ли человечество покинуть Землю и переселиться в космос

Еще Циолковский сказал: «Человечество не останется вечно на Земле». Фото: Merlin74/shutterstock/fotodom

Если Землю постигнет катастрофа, человечество переселится на Луну, заявил недавно глава Роскосмоса Дмитрий Баканов: «Кто знает, что будет на Земле? Какие техногенные и природные катастрофы произойдут? Всегда должен быть резервный вариант, куда человечество могло бы переехать. Первый этап - Луна».

Куда мы могли бы действительно сбежать, а куда лучше не соваться? Прокладываем траекторию и прикидываем стоимость переезда с Вячеславом Турышевым, доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудником Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнийском технологическом институте - у него как раз вышла научная статья об этом.

МОЖНО, А ЗАЧЕМ?

Вроде бы понятно: вот, доведем Землю-мать до такого состояния, что жить мочи нет. Но – до какого именно?

- Между «Земля меняется» и «нам надо срочно бежать» - огромная дистанция. Я не верю, что изменение климата – веский аргумент для эвакуации, - рассказал «КП» Вячеслав Турышев.

Это же касается всех прочих рисков (перенаселение, нехватка еды, даже ядерная война), и вот почему: Земля, пусть «испорченная», бесконечно лучше любого другого небесного тела. Выброси горожанина в пустыне или в сельве – у него хорошие шансы выжить. Воздух есть, вода есть. На Луне или Марсе придется бороться за каждый грамм воздуха, и костра не разожжешь.

Единственное, что Землю гарантированно убьет - гибель Солнца. Но через миллиард лет.

- Я думаю, скоро появятся внеземные сообщества людей. Но не считаю массовый исход человечества предопределенным сценарием, - продолжает Вячеслав Турышев.

БЕГАТЬ К МАМЕ НА ОБЕД

Внеземные сообщества людей? А это – не переселение? Разница, говорит Вячеслав Турышев, как между туризмом и эмиграцией. Можно переехать на съемную квартиру и бегать к маме обедать.

- Первая внеземная база не станет ячейкой независимой цивилизации и тем более убежищем.

И вот почему: мы можем рассчитать давление на станции, гравитацию и радиацию. Но мы НЕ можем предвидеть, как будет протекать беременность на Луне, и в каком возрасте наступит старость на Марсе. Как на Земле? Дольше? Меньше? Вообще без понятия!

- Взять гравитацию, - объясняет ученый. - Она задает строение скелета и мышц, распределение крови и множество других функций организма.

А есть еще другой состав воздуха, уровень радиации, спектр солнечного света… Мы будем уверены, что все получилось, только когда энное поколение марсиан родит здоровых детей. Предсказать теоретически – не получится. Сделать выводы, опираясь на наш опыт околоземных полетов – тоже.

Выбор нового дома в космосе напоминает квест по аренде квартиры. Фото: Corona Borealis Studio/shutterstock/fotodom

ОРБИТА ЗЕМЛИ: НАЧНЕМ С МАЛОГО

Выбор нового дома в космосе напоминает квест по аренде квартиры: объявлений вроде полно, но тут ремонта нет, там метро нет, и такого, что «заезжай и живи», не существует.

Начинать будем, конечно, с околоземной орбиты – это хотя бы близко. Минус в том, что серьезного завода в пустоте не построишь. Колоссальным скачком станет станция с искусственной гравитацией. Некие вращающиеся вокруг оси «бублики». Вот только пока нельзя быть уверенным, что такая «гравитация», полученная от вращения, окажется подходящей для постоянно живущего там человека:

- Неизвестно, будет ли длительное пребывание во вращающейся системе полностью эквивалентно земной гравитации, как быстро человек сможет к нему адаптироваться, и сможет ли, и как это отразится на его физиологии, - говорит Вячеслав Турышев. - И я бы начал с малого: не орбитальный мегаполис на тысячи человек, а большая станция на пару десятков космонавтов. Ведь нам придется тестировать миллионы систем и решений.

ЛУНА: ГДЕ ВЗЯТЬ ЭНЕРГИЮ И ВОДУ

Луна близка, но лишена воздуха и вообще экстремально сурова. Скажем, откуда брать электричество? Вестимо, с солнечных панелей. Но на Луне ночь длится половину земного месяца.

- Допустим, мы строим поселение, потребляющее скромные 10 мегаватт. Ночь на Луне – 336 часов, стало быть, нам нужно 3,36 гигаватт-час энергии. Чтобы запасти такую мощность в аккумуляторах, они должны весить 13 440 тонн. Возможно, потребуется ядерный реактор, - считает Вячеслав Турышев. - Но и ему нужно и топливо, и обслуживание. Впрочем, конкретное решение будет разрабатываться для конкретной миссии.

Справедливости ради, есть на Луне места, где никогда не заходит Солнце. У Южного полюса стоят «горы вечного света»: маневрируя между пиками, Солнце отыщешь почти всегда.

- Это делает солнечную энергетику на Южном полюсе гораздо более привлекательной, - признает астрофизик. - Но полностью не снимает задачу хранения энергии. Да и площадь южнополярных районов с освещенностью в 80% от длины лунных суток всего 5 квадратных километров.

Вообразите, какая борьба развернется за эти километры! У Южного полюса ведь еще и запасы воды есть.

Далее, нам надо что-то пить и чем-то дышать. Да, на Луне нашли «воду». Но вода существует там в виде тончайшего инея или молекул, «запакованных» минералах. Каковы запасы? Получится ли добывать и очищать, сколько надо станции? Принципиальное наличие воды еще не говорит о том, что лунная вода – это готовый ресурс, отмечает Вячеслав Турышев.

То же с кислородом: в принципе его в грунте полно (в виде атомов), но не в свободном виде. И воду, и газы для воздуха придется извлекать. Это – затраты энергии. Которой, напомним, у нас в обрез.

- Производство ста тонн жидкого кислорода в год требуют около 0,28 мегаватт мощности. Углерод, азот и другие элементы также придется извлекать с большими затратами, - говорит ученый.

Задача «поселиться и независимо жить на Луне» тянет на столетие.

МАРС: ПРОБЛЕМА РАДИАЦИИ

Чтобы обеспечить одного «марсианина», надо завезти с Земли 30 тонн оборудования, говорит Вячеслав Турышев. Миллион переселенцев (мечта Илона Маска) – 30 миллионов тонн. Дополнительно придется возить запчасти, новые «станки» вместо выбывших, наконец, «расходники», и это потянет на 1,5 миллиона груза тонн поначалу, и почти на 2 миллиона тонн, когда колония разрастется.

А сколько же это в рейсах, в запусках?

- Допустим, в корабле сто мест, и мы в состоянии осилить сто пассажирских рейсов в год. Это миллион человек за столетие, - разъясняет ученый.

Что же касается оборудования, включая конструкции будущих домов, то при таком сценарии грузовых рейсов потребуется тем больше, чем крупнее становится колония. К концу столетия, когда на Марсе (допустим, нам это удалось) живет около миллиона человек, это 1,8 миллиона тонн грузов ежегодно, то есть более 18 000 грузовых рейсов в год. Что ограничит переселение сильнее, чем возможность просто физически доставить туда людей, - говорит Вячеслав Турышев.

Но это еще не все. Пока космонавты летят к Марсу, их «омывает» радиация. Перенести перелет (259 суток) человек в состоянии. Но и на Марсе он окажется под радиационным душем. Накопленная доза все растет и растет.

Марсоход Curiosity намерял 0,64 миллизиветра в сутки. Это как в медицинском рентгене, один-два снимка. Но ведь никто не живет внутри рентгеновского аппарата. В одном из сценариев предлагается выходить наружу набегами по 45 минут в день. Все остальное время надо где-то прятаться.

Единственное решение – углубить станцию в грунт. Согласно одной из моделей, защитой может стать слой в 6,3 тонны грунта на квадратный метр, или 63 тысячи тонн на гектар. Отсюда вывод: послать первыми роботов, и пусть они строят.

- Роботы должны переворошить минимум 157 тонн грунта на человека, - парирует Турышев.

С кислородом на Марсе полегче, чем на Луне. Его можно синтезировать из углекислого газа, которым богата атмосфера. Прибор на борту марсохода Perseverance нацедил 122 грамма за 10 часов. Этого хватит, чтобы дышать одному 3-4 часа. Хотя нас много и мы хотим дышать всегда.

С водой тоже получше, чем на Луне. Нашли запасы льда.

Энергия?

- В одном из расчетных сценариев поселению на тысячу человек требуется около 19,5 МВт средней электрической мощности, включая жизнеобеспечение, сельское хозяйство и локальное производство оборудования, - говорит Вячеслав Турышев. Опять эти мегаватты, и снова их так просто не возьмешь. Солнце тусклое, а во время частых пылевых бурь его не видно вовсе. Понадобится ядерный реактор. Или ветрогенераторы.

А ведь мы взяли только самый очевидный пласт проблем. Госпиталь? Ждать врача с Земли - не вариант.даже капсулы для, извините, анализов придется разрабатывать с нуля, и это будут буквально золотые девайсы.

В целом освоение Марса потребует столетия (если не тысячелетие), говорит Вячеслав Турышев. И то – при условии, что не «вылезет» какая-то биологическая несовместимость.

Чтобы обеспечить одного «марсианина», надо завезти с Земли 30 тонн оборудования. Фото: Gorodenkoff/shutterstock/fotodom

СИДИМ ДОМА?

Получается - некуда бежать? А как же Циолковский с его «человечество не останется вечно на Земле»?

Погодите, говорит Вячеслав Турышев, вы понятия-то не подменяйте. Мы же пытаемся понять, может ли человечество в полном составе с Земли бежать. Нет, не может. Но аккуратно заходить в космос, пробуя «воду пальчиком» - будет.

Циолковский грезил о новом типе человека, «космическом». Безусловно, так и будет. Но в законченном виде тот же «марсианский человек» сформируется за тысячелетия.

- Возможную биологическую адаптацию человеческой популяции к иной среде и ее сроки сегодня надежно предсказать невозможно, - признает Вячеслав Турышев.

Врачи попытаются ускорить адаптацию через генную инженерию, но процесс все равно потребует поколений – и столетий.

- Человечество вполне может постепенно создавать постоянные внеземные сообщества, но переход от поддерживаемой Землей базы к действительно автономной популяции требует одновременно решить вопросы здоровья и воспроизводства, энергетики, ремонта, производства, восстановления после отказов и обновления самой инфраструктуры. Именно для этой последней стадии сегодня нельзя обоснованно назвать дату.

И давайте бережнее относиться к Земле. Пока, а может, и навсегда она незаменима.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

А почему только Марс и Луна? В атмосфере Венеры или в океанах спутников планет-гигантов, вполне возможно, есть бактериальная жизнь. Чем не альтернатива маршрутам?

К сожалению, спутники планет-гигантов изощренно враждебные, говорит Вячеслав Турышев.

! Спутник Юпитера Европа с его подледным океаном выжжен радиацией, которую «собирает» магнитное поле Юпитера.

! На спутнике Сатурна Титане - минус 179 градусов, кислорода нет, а моря сделаны из метана.

! На «адской» Венере (экстремально жарко, а плотный воздух насыщен парами серной кислоты) поселиться удобнее. Но не на поверхности, а в некоем воздушном шаре на высоте 50 км, где температура и давление близки к земному.

- Есть смысл сделать подвесную научную станцию, но «вторым домом» Венера не станет, - резюмирует астроном.

! Через терни к звездам? Находят же астрономы планеты, похожие на Землю. Но лететь пока не на чем. При современных технологиях межзвездное переселение недостижимо.

КСТАТИ

Мысль о том, что человечество могло бы сбежать от бед куда-то дальше условного необитаемого острова,впервые высказал фантаст Эдвард Хейл в повести «Кирпичная Луна» (1869 – ровно за сто лет до экспедиции на Луну!). Земляне строят «МКС» из кирпича (а иначе ведь сгорит!) и кружат на орбите, пока Земля вязнет в пороках и всячески погибает.

Но все изменил Константин Циолковский. Он так детально и технически достоверно описал «переезд», сопроводив повествование, как сейчас говорят, «мемами» («человечество не останется вечно на Земле…»), что с тех пор про это написаны сотни книг и сняты десятки фильмов.

Эталонным произведением считается рассказ Артура Кларка «Экспедиция на Землю» (1949), и там лихо закручено. Некогда земляне, дескать, бежали с остывающей Земли на Венеру, да и забыли. Потом на пустую Землю вернулись, занялись археологией, и в ум не могут взять, что копают собственное прошлое.

Сколько займет «переезд» Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

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