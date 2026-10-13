Отмена доплат за детские тарифы такси и поправки о бесплатной парковке для многодетных: о чем говорили Путин и министр транспорта РФ

Во вторник Владимир Путин принял в Кремле министра транспорта Андрея Никитина. Фото: kremlin.ru.

Во вторник Владимир Путин принял в Кремле министра транспорта Андрея Никитина. Говорили о том, как идут проекты в транспортной отрасли, что делается для повышения комфорта и доступности перевозок, и хватает ли специалистов для работы в отрасли.

ВОКЗАЛ К МАГИСТРАЛИ ГОТОВ!

- Начнём с инвестпроектов? - начал беседу президент.

- Наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала, - начал перечислять министр. - В три раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приёму ВСМ.

Рассказал Никитин и о новом военном учебном центре, который строится в Университете транспорта. Таких не строили лет 30. «Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов», - отметил чиновник.

В КАЗАХСТАН БЕЗ ВОДИТЕЛЯ

Отдельно речь зашла про беспилотные грузовики. Они теперь работают не только на трассе М-11 Москва – Петербург, но и на М-12 «Восток».

- Там расстояния какие – на трассе «Восток»? - поинтересовался Путин.

- Они до Челябинска ходят сейчас. Две тысячи километров почти. Они из Петербурга через Москву по ЦКАДу идут…

- До Челябинска, - уточнил президент.

- …до Челябинска, да, - подтвердил Андрей Никитин.

Но это еще не все. В рамках пилотного проекта беспилотные машины уже попробовали доехать до Астаны. Получилось - прошли границу и дальше уже по казахстанским дорогам добрались до столицы. «Так что в принципе технология работает», - объяснил министр. Президент одобрил.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРОЕКТЫ В РАБОТЕ

Оренбург. Новый терминал аэропорта («Будет очень современный, красивый аэродром», - охарактеризовал Никитин), пункт пропуска через границу (пропускная способность увеличится почти в 4 раза)

Ростовская область. Запущен ключевой этап работы по Багаевскому гидроузлу.

Крым. Приводятся в порядок пассажирские платформы.

Краснодарский край. Открыты морские пункты пропуска Темрюк и Тамань.

Ленинградская область. Идет реконструкция грузопассажирского пункта пропуска в Усть-Луге («В два раза увеличится объём грузов, которые можно пропускать через терминал»).

Калининградская область. Продолжается стройка Северного обхода Калининграда.

Вологодская область. Строится мост через реку Вологду.

Свердловская область. Продолжается строительство трассы «Россия». Она теперь дойдет до Тюмени.

Иркутская область. В этом году заканчивается реконструкция аэропорта Братск.

Приморский край. Запущен мост через реку Туманная. Это первый автомобильный мост с Корейской Народно-Демократической Республикой. В 10 раз увеличена пропускная способность пункта пропуска Пограничный.

Прошла реконструкция пунктов пропуска Краскино и Восточный. Это в рамках задачи по расширению нашего товарооборота со странами Азии.

БОЛЕЗНЕННЫЙ ВОПРОС

Отдельно министр Никитин остановился на тарифах такси для пассажиров с детьми. Дело в том, что поездка в такси с ребенком дороже, чем просто взрослым пассажирам. Этот вопросов назвал «болезненным».

- Проводим сейчас с «Яндексом» эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесём, - пообещал он.

Кроме того, появился новый знак и внесены поправки в правила по бесплатным парковкам для многодетных семей.

А с 1 сентября вступили в силу приказы, по которым людям с ограниченными возможностями в аэропортах доступно полное сопровождение, предоставление соседнего места для сопровождающих в самолетах и провоз всех необходимых предметов. И все это бесплатно.

А в некоторых аэропортах введена биометрическая идентификация. Она уже работает в Пулково и в Шереметьево. Эту функцию постепенно будут распространять на все аэропорты.

ГДЕ БРАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ

В Астрахани создана Каспийская академия морского и речного транспорта.

В Махачкале - колледж машиностроения и сервиса

В Мариуполе - строится Азово-Черноморская государственная академия морского и речного транспорта. «Те детишки, которые у нас там есть, они уже активно учатся в наших транспортных университетах», - отметил Никитин.

Кроме того, Минтранс работает и с 29 африканскими университетами.

- Готовим кадры в том числе и для Африки, чтобы ребята потом пользовались нашими транспортными технологиями, когда они вырастут и будут инженерами и будут принимать решения, - объяснил министр.

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