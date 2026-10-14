Продажи готовой еды бьют все рекорды: россияне обленились или слишком заняты, чтобы стоять на кухне?

Россияне подсели на готовую еду. Фото: Sergey Mironov/shutterstock/fotodom

Она как-то незаметно, но прочно поселилась в холодильнике. Вот прямо сейчас смотрю на охлажденные куриные окорочка, прикидываю, успею ли их нормально приготовить и параллельно дописать материал — а руки сами тянутся к заветной коробочке с готовой жареной курочкой с овощами. Надо только достать из холодильника, разогреть и красиво положить на тарелку.

Еда из серии «надо только разогреть» бьет рекорды и все чаще гостит не только на моей кухне. По данным аналитической компании NTech, продажи продуктов в России за первое полугодие выросли всего на 2,1% (если сравнивать с таким же периодом 2025-го). А готовой еды - на 15%. В рублях, а не граммах ситуация выглядит еще круче: в денежном объеме рынок продуктов за год прибавил 6,4%, а конкретно готовой еды - 23%.

Ни один продукт, который хоть как-то готовить надо, не может похвастаться такими результатами. И так не первый год. В 2024-2025-м, по данным Нильсен, рынок готовой еды рос более чем на треть ежегодно.

Комментариев по этому поводу можно услышать много и разных. От «совсем разленились, готовить никто не хочет — подавай ресторан с доставкой на дом» до «люди теперь живут на бегу — вот и результат». А еще постоянно возникают дискуссии, можно ли считать готовую еду полезной и здоровой. И что вообще означает новый тренд — угрозу здоровью нации или наоборот какая-то часть россиян наконец перестала есть одни пельмени и перешла на более разнообразное питание?

Фото: Rabusta/shutterstock/fotodom

«АЗИЯ» И СЭНДВИЧИ ТЕСНЯТ КОТЛЕТКИ

Вывод «готовить никто не хочет» статистикой разбивается сразу же. Пусть рынок готовой еды и растет семимильными шагами, пока это, по данным NTech, меньше 4% всего нашего рынка продуктов в денежном измерении.

Но ведь лиха беда начало. Лет десять назад аналитики готовую еду вообще не замечали, хотя салатики и курочка-гриль в некоторых супермаркетах уже тогда благополучно продавались.

Сейчас под «готовой едой» понимается довольно широкий спектр блюд — от обычных бутербродов в упаковке до прямо-таки ресторанных изысков, со сложным гарниром и особыми соусами. По данным NTech, среди охлажденных готовых блюд (не заморозок) — тех самых, которые надо только достать из упаковки и разогреть, в ассортименте преобладают вторые блюда (43%) и перекусы с закусками (39%).

Но растут нынче продажи готовой еды вовсе не за счет «котлетки с пюрешкой». В лидерах — суши и роллы (тут еще накладывается и мода на азиатскую кухню), готовые сэндвичи, чуть отстает шаурма и похожие на нее сэндвич-роллы, когда начинка заворачивается в лаваш. Продажи супов и готовых мясных блюд тоже растут, но темпами, в разы меньшими (см. «Только цифры»).

И не скажешь, что так — из-за экономии. Средняя стоимость килограмма проданной в первом полугодии 2026 года готовой еды была 525 рублей, а килограмма роллов — 1402 рубля.

Да и средняя стоимость готового сэндвича, как показали подсчеты сервиса мониторинга цен «Ценозавр» по запросу KP.RU, не слишком отстает от готового полноценного второго блюда (см. «Только цифры»).

- Внутри категории готовой еды опережающими темпами растут перекусы. И так не только с готовой едой — в принципе растут продажи снеков и большинства из того, что можно использовать как перекус (примеры — выпечка, чипсы, колбасная нарезка — Ред.), - рассказал KP.RU директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов. - Это отражает изменения в самой структуре еды. Советская модель была — завтрак, обед, ужин, возможно даже полдник. А сейчас модель — завтрак, а потом перекус, перекус, перекус. Полноценный обед, как правило, пропускается, вместо него тоже перекус. Потом — обильный ужин. И на ночь снова перекус. Продажи всего, что в эту схему укладывается, растут.

Фото: Samoliotova/shutterstock/fotodom

В МЕЧТАХ О РЕСТОРАНЕ

Как следует из исследования NTech, готовая еда возглавляет не только рейтинг самых растущих категорий продуктов. Но и еще один рейтинг — категорий, которыми покупатели больше всего недовольны. То есть не всегда могут найти именно то, что им хотелось бы по качеству, вкусу, цене, широте ассортимента и т. п. В целом по рынку еды удовлетворенность высокая — 81% (такой процент покупателей всегда или почти всегда находит в магазинах или доставке то, что хочет). По готовой еде — 56,5%: почти половину покупателей что-то не устраивает.

- К качеству готовой еды особых претензий нет. Но налицо эффект «обманутых надежд». Хочется чего-то эдакого, а тут опять куриная котлета и оливье. Нормальный оливье, но я его уже пробовал. И — это дорого, - объясняет Леонид Ардалионов.

Но вот ведь парадокс — готовой едой недовольны, но разбирают ее круче, чем горячие пирожки (их аналитики относят к выпечке)!

ПОЧЕМУ ЭТО ПОКУПАЮТ?

Мнения тут разные. Одна из самых расхожих версий — удобство и быстрота. У современного человека нет времени на готовку, темп жизни все убыстряется.

- Можно покупать блюда, которые долго делаются в домашних условиях, а простые - в частности, гарниры (гречка, рис, макароны) - оперативно готовить дома самостоятельно, - предлагает вполне рабочую стратегию по экономии времени и частично денег доцент Финансового университета Ольга Борисова.

Видимо, это уже расхожая женская стратегия — сама так часто поступаю.

- Это у вас, журналистов, вечно нет времени — вы всегда куда-то бежите и распускаете миф, что «у всех так», - не согласен Леонид Ардалионов. - Среди покупателей готовой еды огромное количество «синих воротничков» с нормированным рабочим днем. У них-то почему нет времени что-то приготовить, а не сидеть перед телевизором с купленным по дороге готовым блюдом? Тут все-таки другое — в России в последние годы очень силен тренд на более разнообразную и интересную еду, чем было привычно. Готовая еда и растет на этом тренде.

То есть котлеты, приготовленные в выходные сразу на несколько дней, и трехдневные щи из холодильника больше не устраивают. Но опять парадокс: хотим повкуснее и ресторанного разнообразия — а заказываем сэндвичи и шаурму?

Желание «эдакого» поставщики готовой еды все же удовлетворяют. В первом полугодии новинки в этой категории составили аж 19% от всей продукции. Для сравнения в молочной продукции — 10%, в кондитерке — 13%.

- Сейчас на рынке готовой еды во многом задают тон крупные торговые сети с собственным производством, своими фабриками-кухнями, - говорит Леонид Ардалионов. - Им не составляет труда быстро выпускать что-то новенькое и менять рынок. А те группы товаров, где больше новинок и предлагается более широкий ассортимент, и растут в первую очередь. При этом рынок готовой еды у нас — хотя уже и не ребеночек, но еще подросток, который до конца не сформировался. Ему еще есть куда расти. А пока спрос во многом определяется тем, что новенького предлагается.

Фото: Prostock-studio/shutterstock/fotodom

ВАЖНО

А как это для здоровья?

- Я бы не делила еду на полезную и вредную только по принципу «приготовлено дома» или «куплено в магазине». Готовое блюдо вполне может быть частью сбалансированного рациона. Важнее его состав, способ приготовления, условия хранения и то, как человек питается в целом, - говорит нутрициолог Анна Семенова. - Срок годности 4–5 дней не означает, что в продукт обязательно добавили консерванты. Безопасность и сохранность могут обеспечиваться термической обработкой, герметичной упаковкой и соблюдением температурного режима. Белки, жиры, углеводы и многие минералы сохраняются. Часть витаминов, особенно витамин C и некоторые витамины группы B, может разрушаться при приготовлении и хранении. Но это относится и к домашней еде, которая не съедается сразу, а лежит в холодильнике.

Противники готовой еды среди опрошенных «КП» специалистов по ЗОЖ тоже есть.

- Готовая еда редко бывает сбалансированной, - считает врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. - В ней обычно мало сложных углеводов и клетчатки, но много жиров и соли. Производители часто используют маргарин вместо сливочного масла, тепличные овощи вместо грунтовых, а также усилители вкуса и ароматизаторы для привлекательности. Да, современные технологии позволяют сохранять такую еду без консервантов. Но реальная проблема - соль. До 80% соли мы получаем из «скрытых» источников, и готовая еда - один из них. В одной порции готового блюда может быть до 80% дневной нормы соли. Такая еда не яд, но и не здоровое питание в полном смысле этого слова. Вынужденно использовать можно, но не как основу рациона.

И несколько советов от еще одного нутрициолога и тренера Екатерины Кафиевой.

- Выбирая готовое блюдо, ориентируйтесь на обычные принципы здорового питания: на тарелке должен быть источник белка, овощи или фрукты и углеводный гарнир. Если покупаете готовую котлету с гречкой или картошкой, добавьте к ней дома салат или свежие овощи.

- Перед покупкой проверяйте состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения и целостность упаковки. Не стоит брать блюдо, если упаковка вздулась, протекает или была вскрыта, а продукт, который должен находиться в холодильнике, стоит на обычной полке (или курьер достает его не из специальной сумки-холодильника).

- Калорийность оценивайте на всю порцию. Если указано 220 килокалорий на 100 граммов, а в упаковке 300 граммов, то вы съедите 660 килокалорий, а не 220.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какую готовую еду предпочитают

Почем готовая еда

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