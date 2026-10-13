Жасмин станет бабушкой во второй раз: у сына певицы родится еще один мальчик

Жасмин станет бабушкой во второй раз Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Певица Жасмин поделилась радостной новостью прямо со сцены в Санкт-Петербурге: в семье ее старшего сына Михаила скоро появится пополнение. Артистка вновь примерит на себя роль бабушки, причем у нее будет еще один внук.

Во время концерта в БКЗ «Октябрьский» Жасмин пригласила к себе сына и невестку, чтобы вместе со зрителями узнать пол будущего малыша. Небольшая гендер-пати завершилась приятным известием: супруги ждут второго мальчика. Первый внук певицы Борис появился на свет менее года назад, 30 октября 2025 года. О рождении малыша Жасмин тоже объявила со сцены, тогда она выступала на церемонии, посвященной 30-летию «Русского Радио» и вручению премии «Золотой граммофон».

Новый статус артистка приняла с большим воодушевлением. Жасмин рассказывала, что давно хотела стать бабушкой и теперь с удовольствием проводит время с Борисом. В семье даже сложилась традиция: по вторникам мальчик приезжает к ней с ночевкой. Певица любит баловать внука, играть с ним и мечтает о совместных путешествиях. При этом вмешиваться в воспитание ребенка она не собирается, оставляя основные решения его родителям. Сама Жасмин считает, что задача бабушки — окружить малыша вниманием и теплом.

В одном из разговоров с журналистами исполнительница описывала, как вся семья заботится о Борисе. Помимо родителей, мальчика окружают обе бабушки и тетя Маргарита, дочь Жасмин. Имя для первенца Михаила и Евы выбрали сами родители, и певица осталась довольна их решением. «Вы не поверите, но мы ни разу не называли его Боря или Борис. Мы зовем его Борис Михайлович», — рассказывала артистка.

У Жасмин трое детей. Старший сын Михаил родился в ее первом браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым. После развода в 2006 году певица вновь вышла замуж: в 2011-м ее супругом стал Илан Шор. В этом браке родились дочь Маргарита и сын Мирон.

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