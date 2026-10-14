«На фронте все честнее, а на гражданке - каждый за себя»: Как ветераны СВО пытаются привыкнуть к мирной жизни

Фото: Александр КОЦ.
Так бывает с фронтовиками, когда какой-нибудь пиджак лезет в душу: «Как приняла гражданка?», «Какая нужна помощь?», «Как смотришь теперь на нас?», «Какой мир собираешься строить после войны?».
Сейчас же модно говорить о психологической помощи, посттравматическом синдроме. Сколько доброжелательных глаз - из вежливости или по должности - заглядывают в солдатские души…
Но фронтовики - люди нервные. Уверен, те, у кого вернулся сын, брат, муж, понимают, о чем я. Их крест - беспокойство. Тревога… На гражданке им не по себе. Волнуются измотанные, израненные. Сигарета за сигаретой.
И смотрят на тебя с сомнением: «Как же ему объяснить? Поймет ли?»
Как сказал герой этой истории, сапер, вернувшийся с медалью «За храбрость», но без ноги, Антон Бадрак:
«Иногда хочется обратно, на фронт. Чего-то не хватает. Когда ты в своей толпе варишься, среди пацанов, мужиков, абсолютно другое отношение друг к другу. Братское. В стиле: «Иди сюда, я тебя накормлю, сигарет возьми». А на гражданке люди, словно не от мира сего. Каждый сам за себя. Слова не вытянешь…
Фото: Владимир ВОРСОБИН.
Мы сидели с Антоном под исполинским грецким орехом во дворе милого, аккуратно построенного по льготной ипотеке домика. В двух шагах Азовское море, из окна выглядывали его маленький сын и любимая жена.
Антона наконец-то окружал спокойный, счастливый мир - живи да радуйся.
Но Бадрак нервничал…
- Иногда хочется обратно. С гражданскими ни поговорить, ни пошутить. Не на твоей они волне. Смотрят будто из-подо лба. Какие то злые. И дело не в СВО - у меня отличный протез, не видно, что ноги нет... Просто гражданка (Антон задумался, открывая новую пачку) стала гнилой какой-то.
- Гнилой? Плохо приняли здесь?
- Нет-нет, - качает головой. - Меня не обижают, наоборот, взяли обратно на работу, все как полагается, с уважением, даже подготовили новую должность. Но я только месяц выдержал. Ушел. Не могу так работать, как они! Ходят, друг другу жопу лижут. Каждый выслужиться пытается перед старшим начальником. Знаешь, после возвращения я вдруг обнаружил, что у многих мужского не хватает. Как бабы себя ведут. Ненавижу такое!
- Папа! - сын стучит в окно, показывает игрушку. Словно чтобы папа не нервничал, улыбнулся.
- На фронте страшно, - послушно улыбнулся Антон. - Но все-таки жизнь там идет как-то по-другому. Правильно.
«Добро пожаловать в наш мир», - чуть не сказал я, но это было бы слишком цинично. По-граждански.
Мы долго пили с Антоном кофе под грецким орехом. Как два «Титаника», погружаясь в воспоминания о войне. Все глубже, глубже.
Солнце падало, и незаметно мальчик в окне исчезал. Мы спускались куда-то вниз, Антон снова шел на фронт, а я невидимо, молчаливо брел за ним.
Оказывается, чтобы понять фронтовиков, надо их послушать. Дать им выговориться. И если решиться на это, то придешь к жесткому ответу - кого следует лечить в первую очередь. Их? Или нас?
Для Антона все началось со звонка из администрации. Причем, как назло, именно в тот момент, когда он устроился слесарем с удобным графиком «два на два».
Пришла повестка, можешь забрать. Если хочешь…
- Я мог потеряться куда-нибудь, - рассказывает. - Потому что всем остальным повестки домой принесли. Один товарищ дверь открыл, его спрашивают: вы такой-то? Нет, говорит, это мой брат, сейчас позову. И в окно. На следующий день совесть замучила, пошел в военно-учетный стол. А ему - все, дескать, поезд ушел, жди следующего… И он дождался. Сам в том же году пошел. А на фига бегать? Истерика бешеная у сестер, жены, мамы. Я говорю: а что вы ноете? Надо так надо. Поехал, забрал повестку и выехал в Темрюк к семи утра…
Антон в воспоминаниях уже там. На войне. Заулыбался. Расслабился. И я это почувствовал - не перебивал…
- Переночевали ночь в казарме, банковские карточки всем выдали, через день отправили пешочком на железнодорожную станцию, оттуда под Ростов, в 22-ю бригаду. Через неделю там наладил выход за территорию, чтобы в военторге затариться - форма, обувь потеплее (бабок оставил - капец!). Это сейчас с формой наладилось, а тогда, помните, бардак был. Привезли в полк, построили. Сержант кричит: есть саперы? Руку поднимаю. Я на срочке в Майкопе служил. 8 октября, когда Крымский мост пытались подорвать, нас всех отправили «за ленту», на полигон.
Большую часть определили в пехоту, сказали: а вы, саперы, ждите, машина за вами приедет. Нас попытались было загрести в пехоту, но наш майор приехал вовремя.
Антон Бадрак был одним из первых мобилизованных, попавших на ЛБС (линию боевого соприкосновения). Путь «дом - первый бой» занял две недели.
Так фронту нужны были саперы…
«Командира полка мы заинтересовали как инструкторы по инженерке, - рассказывает. - Привезли на полигон мобилизованных. Красивые, в новой форме, комплектах «Ратник» (а нам дали форму старого образца - еще от Юдашкина). Помню, «Шторм Z» приехал, первая рота. С кайфом почти месяц пацанов обучали разным видам подрывов - электрический способ, огнепроводный шнур, тротил и прочее. Начали выходить на передок, пошли потери. Но потом стали делать хитро - скинулись, купили себе дронов. У нас задача была обеспечивать маршрут техники. А там в основном танковые мины. Обезвреживать их вручную мы задолбались. А так проще - залетаем, ищем, наметили, где что валяется. Залетели обратно, подцепили шашку с тротилом на шнурке, положили на мину, улетели. Взорвалась, подлетели, глянули, ищем дальше… Сейчас пацаны в основном так и делают, мы были первопроходцами.
По словам Антона, на фронте «мобики» (мобилизованные) от контрактников не отличались. Страшно, мол, всем одинаково. Разве что контрактники не любили уезжать «из-за ленты» в сторону Ростова - у них сразу же падала зарплата, у «мобиков» она везде одинаковая.
Война показывает, говорит Антон, кто есть кто. Особенно хорошо она рассказывает о тебе самом...
Историю с потерей ноги Антон рассказывает легко, словно страшный анекдот. Эту легкость гражданский не поймет. Точно. Спишет на психологическую защиту, не примет инстинктивно тот факт, что на фронте жаловаться на судьбу оставшемуся в живых - богохульно, да и нечего…
Рассказ Бадрака начинается с шуточного проклятия.
«Чертова лодка! - улыбается он. - До сих пор эту сволочь вспоминаю…»
- 1 января, - рассказывает. - Марьинка. Спонтанная задача (терпеть такие не могу, не успеваешь подготовиться!) - дотащить лодку до реки. В самом конце города - озеро, поделенное дамбой на две части. Наши забрали Марьинку, почти до дамбы дошли. Задача была интересная - командир вдруг решил штурмануть дамбу с помощью одной лодки с разведчиками. Дождь, темно, грязь, несем лодку и мотор. 15 человек. Вымокли. Спрятали лодку и мотор в воронке. На следующий день подготовились уже нормально - взяли стропы, носилки... Дошли, сбросили мотор, начали возвращаться за теми, кто с лодкой. И тут начинают класть минометом, потом кассетка прилетает. В первую же дырку нырнули. Сидим минут 30. Затихло. Слышу, наши с лодкой мимо пробегают. Выходим. Я первый. Темно. Но я вроде запомнил дорогу и шуранул. Бегу, за мной приятель Саня. И вдруг грохот, как будто ковшом экскаватора ударили по спине. Полетел, упал, не понял, ползу. Саня сзади орет: «Ползи в воронку!» Смотрю, у меня нога болтается. Жжет. Я с перепугу давай орать, как сумасшедший: «Помоги мне!» Саня орет: «Я за подмогой». Достаю турникет, мотаю ногу. Оказалось, я заполз ровно в ту воронку, откуда мы мотор забрали. Прибежали пацаны - молодые совсем, 21 год, не больше - жгут наложили. Нашли нефопам. Влепили укол. Я броню скинул, поскакал на одной ноге…
Бадрак потерял столько крови, что выжил чудом. Ампутация. Потом еще одна… Полгода по госпиталям.
- Самое интересное, - смеется, - лодку ту злосчастную донесли, накачали, а она сдулась. В итоге поступила команда - тащить эту проклятую лодку обратно...
Гражданка приняла Антона как положено. Лечение, ипотека, устройство на работу. Это послевоенная жизнь давалась фронтовику с трудом. И дело не в отношении к ветеранам, оно у народа хорошее. Война изменила парня. Она научила ценить жизнь.
- То, что раньше пугало, теперь смешно, - говорит. - До фронта начальник пальчиком пригрозит или грозно посмотрит - ты уже по стойке смирно. А сейчас понимаю: ну что они мне сделают? Поорут на меня. И что такого? Не убьют же. А то, что тебя не убивает…
- … делает сильнее, - соглашаюсь с Бадраком и Ницше.
- И все таки, - спрашиваю, - к чему на гражданке привыкнуть труднее всего?
И вот Антон опять встает. Нервишки. Ходит, ходит… Легко вышагивая протезом, словно терминатор.
- Понимаешь… - обрушивается на скамейку. - У людей мирная жизнь. У них все хорошо. А когда проблема - бензина нет, блин, все становятся козлами. Сразу претензии к власти. «Какого хрена, - кричат они. - Где мой бензин?» А то, что проблемы с бензином начались с той (машет в сторону Азовского моря) стороны, потому что начали бить по НПЗ, они словно не учитывают. Не связывается у них почему-то одно с другим. Нет у них войны…
- Чем все это закончится?
- Победой, наверное. Хотелось, чтобы уже побыстрее.
На самом деле Антон - пример безболезненной адаптации к мирной жизни, после возвращения не замкнулся в себе, как некоторые, кто пришел вместе с ним. Не спился. Не ушел на фронт снова. Труд спас пост-военную жизнь. Труд - панацея от всех психологических проблем. Да, у ветеранов и выбора нет - чтобы сохранить уровень обеспечения своих семей в 200 - 300 тысяч рублей (фронтовое денежное довольствие), им приходится выполнять новую «боевую задачу»: как-то найти эти деньги.
Бадрак параллельно со строительством дома занялся бизнесом - в прошлом году открыл магазин по продаже автохимии для детейлинга (химчистки, полировки машин). Но закрылся весной. Дело не пошло. Город маленький, клиентов нет. Устроился на работу к знакомому, тот открыл такой же салон, но у него получилось («Башка, видимо, по-другому варит»).
На полставки подрабатывает в спорткомплексе методистом-инструктором (в эту субботу, например, организовал местных погонять в стритбол). Учится заочно - пошел на предпринимательство, но теперь хочет поменять обучение - подумывает стать айтишником.
И я был рад за парня - молодец, бывший сапер. Не успокаивается, мчит по жизни вперед, как тогда - с лодкой, словно опасаясь - остановится, взорвется к чертовой матери.
Власти помогают, конечно. Общественные организации, например, пробивают лучшее лечение.
Не без шероховатостей, правда.
- Приехал в администрацию, - рассказывает. - Хочу участок, как участник СВО, получить. Чиновница спрашивает: «У вас госнаграды есть?» Я говорю: «Медаль «За храбрость» второй степени». - «Вы же знаете, участок положен тем, у кого орден Мужества или Звезда Героя». Я говорю: «А я недостойный, значит?». - «Я не это хотела сказать!» - испугалась чиновница.
- Я это запомнил, - морщится фронтовик, получивший от гражданских очередную занозу.
- Что будет после СВО? - спросил я его.
- Посмотрим, - говорит уклончиво.
И тут сын все-таки «взломал» дверь. Вооруженный игрушками, вихрем прокатился по двору и криком «Играть! Играть!» вернул нас с войны.
Антон спросил на прощание:
- Не случится с нами, как с ветеранами Афгана и Чечни? Не бросят нас, не скажут: «Вы теперь не нужны»?
ВЗГЛЯД НЕ ПОСТОРОННЕГО
Александр КОЦ, военкор «Комсомольской правды», член Совета по правам человека при Президенте России.
Антон, давай «по чесноку». Никто не застрахован ни от бездушного чиновника-формалиста, ни от равнодушного обывателя. Они будут, это неизбежно. У тебя же самого наверняка возникало чувство, что мы живем в двух Россиях. Одна воюет - вместе с госпиталями, ремонтниками, водителями фур на трассе «Новороссия» и бабушками, плетущими маскировочные сети. Другая наблюдает. Кто с сочувствием, кто со страхом - из окна кофейни. Я как-то спросил бойца в блиндаже, не обидно ли ему, что там, на гражданке, люди гуляют по площадям вокруг елки, пока он сидит в окопе. Он даже не удивился. «Так я для этого и сижу. Чтоб моя дочка на елке гуляла».
Горький пример Чечни и Афганистана подсказал, что к возвращению фронтовиков надо готовиться заранее. Ветеран не должен вернуться к закрытой двери собеса и выпрашивать себе протез.
Сегодня федеральный центр это понимает. На уровне государства созданы фонд «Защитники Отечества» и проект «Время героев». На уровне горизонтальных связей родились Комитет семей воинов Отечества и Ассоциация ветеранов СВО. Бойцу есть куда обратиться за помощью.
Но ты ж понимаешь, что судьбы у всех будут разные. Соврал бы, если бы сказал иначе.
Моему товарищу Алексею Свинину после тяжелого ранения говорили, что всю жизнь он пролежит. А он сидит. И уверен, что однажды пойдет. После конкурса «Время героев» Алексей стал замом гендиректора предприятия, которое работает на нашу победу. Мой друг Андрей Козлов, ветеран спецназа, был парализован практически по шею. Сейчас ходит с палочкой по кабинетам Госдумы - в сентябре его избрали депутатом.
Но я знаю и других. Тех, кто вернулся и не нашел сил бороться со своими внутренними демонами. А попросить помощи для них «стыдно» - они же Мужики. Увы, бывает, опускаются на самое дно, куда не дотянется ни фонд, ни социальный координатор, пока человек сам не протянет руку.
Регионы тоже разные. В одних ветерана встречают и ведут по новой жизни - от протеза до работы. В другом инвалиду два месяца не могут сделать пандус в подъезде. И человек каждый день смотрит на лестничный пролет, как на высоту, которую нужно взять штурмом.
Разница с 90-ми в главном. Сегодня государство заранее думает о возвращении бойца, пока он еще «за ленточкой»: реабилитация, учеба, работа, жилье. Система может где-то буксовать в силу человеческого фактора. Но она есть.
Поэтому, если какая-то тварь, Антон, скажет тебе: «Мы вас туда не посылали», - ты знаешь, куда идти за справедливостью. Есть фонды, есть ассоциации ветеранов, есть боевое братство. Да хотя бы и ко мне.